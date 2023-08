Yamaha célèbre les 50 ans de la YZ avec sa nouvelle gamme tout-terrain

Si on parle d’YZ, ça fait forcément tilt dans la tête de tous les quinquas qui ont connu ce modèle mythique de la marque aux diapasons. Aujourd’hui, Yamaha rend hommage aux premiers modèles au travers de sa nouvelle gamme tout-terrain 2024.

50 ans de victoires, 50 ans d’innovation, 50 ans de YZ

Pour Yamaha, la compétition est une seconde nature. Dès ses débuts, l’entreprise a accordé une place prépondérante au sport parmi ses activités. Il y a 50 ans, Yamaha lançait ses premiers modèles YZ de motocross, l’année même où la marque remportait son tout premier championnat du monde de motocross avec Hakan Andersson au guidon d’une YZM250 d’usine.

Cet événement allait marquer le début d’une nouvelle ère pour cette discipline et au cours des années suivantes, Yamaha s’est imposé comme l’une des marques les plus innovantes et les plus compétitives, aussi bien dans les catégories 2 temps que 4 temps. Yamaha célèbre ce moment important de l’histoire de l’entreprise avec sa toute nouvelle YZ250F, créée grâce aux immenses connaissances acquises au cours d’un demi-siècle de compétitions.

La gamme 2024 comprend les inédites YZ250F, YZ450F, YZ250 et YZ125 Édition 50e anniversaire pour rendre hommage à cette multitude de succès en motocross. Dotées d’un habillage blanc, d’une selle violette, de jantes noires et d’un design violet/rose, ces motos du 50e anniversaire permettent à chaque pilote Yamaha de participer à ce moment particulier de notre histoire.

Les coloris de l’édition du 50e anniversaire s’inspirent des designs audacieux des modèles YZ250 et YZ125 du milieu des années 90, une période de transition pour les machines de motocross Yamaha avec l’arrivée de la première YZ à moteur 4 temps en 1998 et l’utilisation du coloris « Yamaha Blue » pour les modèles compétition tout-terrain.

Le lancement de la nouvelle YZ250F renforce une gamme 2024 de motos de compétition tout-terrain Yamaha plus forte que jamais, avec un large choix de modèles 4 temps, 2 temps, motocross, ainsi que des machines pour les plus jeunes.

Yamaha YZ : les nouveautés

Cette nouvelle gamme YZ se caractérise par de nombreuses nouveautés apportées aux modèles ; nouveau système de contrôle de la traction réglable, nouveau système de contrôle des départs, nouvelle application Power Tuner simplifiée, machines plus légères, nouveau cadre en aluminium, une selle plus plate, un nouvel habillage, des réglages de suspension optimisés KYB, un frein arrière amélioré et des performances accrues.

Caractéristiques techniques

Tout nouveau cadre à poutre bilatérale en aluminium inspiré de la YZ450F bénéficiant d’une rigidité optimale

Habillage plus élancé et plus compact pour une agilité accrue

Selle plus plate et plus étroite pour une grande liberté de mouvement

Réglages optimisés des suspensions KYB

Dispositif de réglage manuel de l’amortissement en compression

Sensation de freinage arrière améliorée

Performances améliorées à moyen et haut régime

Nouveau conduit d’aspiration

Nouvel ECU avec réglages d’injection optimisés

Nouvelle chaîne de came à faible frottement

Nouveau système de contrôle de la traction avec deux niveaux d’assistance

Système de contrôle des départs modernisé

Nouvelle application Power Tuner plus intuitive

Nouvelle fonction de chronométrage des tours

Guide de configuration du moteur et de la suspension de type FAQ

Disponibilité et coloris

La YZ250F sera disponible à partir d’octobre 2023 et sera proposée en Icon Blue avec de nouveaux motifs. La YZ250F 50e anniversaire sera disponible à partir d’octobre 2023 et sera proposée en Anniversary White.

Les tarifs n’ont pas été communiqués.

Images : Yamaha©