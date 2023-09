Alfa Romeo 33 Stradale : un hommage au passé

L’Alfa Romeo Tipo 33 est une voiture de course produite par la marque italienne Alfa Romeo entre 1967 et 1971. À l’époque, une version route en a été déclinée avec la 33 Stradale, une auto magnifique dessinée par Franco Scaglione et produite par Autodelta à seulement 18 unités. Considérée comme une des plus belles voitures au monde, la 33 Stradale revient chez la marque au trèfle, dans une édition limitée à 33 exemplaires.

Célébrer l’histoire d’Alfa Romeo

Alfa Romeo vient d’annoncer le retour de la légendaire 33 Stradale, icône des années 1960, réputée pour être l’une des plus belles voitures de tous les temps. Elle est dérivée directement de la Tipo 33, autrefois un grand nom du sport automobile mondial. Ce projet célèbre avec respect l’histoire de la marque et la projette dans l’avenir. Grâce à une réinterprétation scrupuleuse et respectueuse des caractéristiques stylistiques de la 33 Stradale de 1967, la nouvelle 33 Stradale constitue un lien idéal entre les moteurs à combustion interne d’hier et un futur électrique. Une voiture qui joue le rôle de manifeste pour Alfa Romeo et préfigure certains détails à venir.

Alfa Romeo 33 Stradale de 1967

Performances & confort

Voiture « fuoriserie » (sur mesure) homologuée pour un usage routier, la 33 Stradale offre des performances exceptionnelles sur circuit, mais a été conçue sans compromis en termes de confort et de facilité d’utilisation, y compris au quotidien. Produite à seulement 33 unités, cette édition exceptionnelle a déjà été vendue dans sa totalité.

Alfa Romeo 33 Stradale : fabriquée à la main

Fabriquée à la main dans les ateliers de Carrozzeria Touring Superleggera, la 33 Stradale a bénéficié d’une attention obsessionnelle pour chaque détail, garantissant une qualité sur mesure. Chaque voiture est conçue pour être une œuvre d’art unique, avec pour ambition de faire partie de l’histoire d’Alfa Romeo. Afin de créer un véhicule unique, jusqu’à donner à chaque client la possibilité de « signer » personnellement le numéro de châssis, Alfa Romeo a mis en place une équipe de professionnels, la « Bottega », chargée dès le début du projet d’impliquer chacun des clients, pour créer une voiture unique jusque dans ses moindres détails.

Née de la passion

Ce projet réaffirme l’approche d’Alfa Romeo, qui, pour la production de séries limitées exclusives faisant appel à des processus artisanaux et des innovations technologiques, interagit en profondeur avec ses clients. Il est né de la passion de l’équipe Alfa Romeo, laquelle souhaitait non seulement créer une pièce unique dans le paysage automobile, et aussi au sein du groupe Stellantis, mais surtout donner corps à un objet qui soit à la hauteur de l’histoire de la marque. L’occasion d’une vie pour les passionnés d’automobile qui ont fait de leur passion leur vocation, à l’image d’un rêve devenu réalité.

Alfa Romeo 33 Stradale de 2023

Jean-Philippe IMPARATO, PDG de la marque Alfa Romeo, s’exprime au sujet de cette 33 Stradale :

“Avec la nouvelle 33 Stradale, nous voulions créer quelque chose qui soit à la hauteur de notre histoire, qui serve la marque et qui rende fier les Alfistes. Un tel résultat n’a pu être atteint que grâce à l’expertise, au travail et à la passion de notre équipe, avec le soutien d’un management qui a clairement l’ambition d’écrire quelques-uns des chapitres de l’avenir de la d’Alfa Romeo, dans le respect de son histoire unique. Il s’agit de la première voiture « fuoriserie » de la marque depuis 1969, et je promets que ce ne sera pas la dernière.”

Alfa Romeo 33 Stradale : thermique ou électrique

Vendue aux alentours de 2 millions d’euros, l’Alfa Romeo 33 Stradale est d’ores et déjà un collector, intégrant la famille des autos exceptionnelles que les collectionneurs s’arracheront.

Elle est proposée en deux versions différentes : équipée d’un V6 3.0 litres bi-turbo de 620 cv ou une configuration électrique BEV de 750 cv avec une autonomie annoncée de 450 km. La voiture atteint la vitesse phénoménale de 333 km/h et négocie le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Équipée de freins carbone-céramique, elle est campée sur des pneumatiques de 245 x 35 x 20 à l’avant et 305 x 30 x 20 à l’arrière. Ses dimensions : 4,63 mètres x 2,17 mètres ‘avec rétroviseurs sortis) x 1,22 mètre.

Crédit photo : Alfa Romeo©