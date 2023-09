Nouvelle adresse pour la concession Harley-Davidson de Tours

La concession Harley-Davidson de Tours vient de déménager. Nos bikers de lecteurs seront ravis d’apprendre que cette nouvelle adresse les accueillera dans un espace de 1 000 M², pour encore plus d’espace et de liberté liés à la marque.

Une page se tourne pour l’iconique concession de Touraine ! Celle-ci a déménagé à une nouvelle adresse à Saint-Cyr-sur-Loire dont l’ouverture s’est déroulée le 29 août.

Nouvelle adresse : 7 rue Pierre de Coubertin – 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

UNE CONCESSION MODERNISÉE POUR LA RÉGION

La concession Harley-Davidson Tours a été créée en 2017. Cette opportunité de déménager va permettre d’accroitre la visibilité mais également de proposer un nouvel écrin pour les amoureux de la marque. Patrick Guiffant et son équipe déclarent avec enthousiasme : « C’est un nouveau départ pour nous et pour la région, la concession se déplace mais garde sa passion et l’équipe est appréciée par tous nos clients ».

Une nouvelle ère s’annonce pour les fans de la marque de Milwaukee et des belles mécaniques ! Harley-Davidson Tours s’installe dans un tout nouvel écrin à Saint-Cyr-sur-Loire dont l’ouverture était le 29 août. L’équipe appelle l’ensemble de ses clients et prospects à venir découvrir les derniers modèles, services ou accessoires, et surtout vivre l’expérience Harley-Davidson comme jamais auparavant !

Dans cet espace d’environ 1000 m² inspiré par la liberté et la passion moto seront présents différents corners : un showroom pour la nouvelle gamme MY23, un atelier d’entretien et de réparation, un espace Motorclothes et un espace SAV ainsi qu’un corner totalement dédié aux Harley-Davidson d’occasion.

Ce nouvel espace de vente et de démonstration de la marque Harley-Davidson permettra de recevoir les passionnés dans un espace moderne et propice à la découverte des nombreux modèles de la marque.

Un lieu de rencontre et d’échange dédié aux passionnés et curieux qui a vu le jour le 29 août 2023 !

Un week-end d’inauguration/portes ouvertes est organisé le 30 septembre et 1er octobre. De nombreuses animations seront proposées afin de marquer cette inauguration : concert musical, show mécanique, barbier ou encore des expositions de moto d’exception.