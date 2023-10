La 1ère Rolls-Royce électrique Spectre arrive en concessions

C’est un événement exceptionnel pour le fabricant de voitures de luxe britannique Rolls-Royce, qui vient de présenter son tout premier modèle électrique “Spectre”. Une révolution ou un crime de lèse-majesté ? Probablement un peu des deux. Ce nouveau modèle hors norme arrive ces jours-ci en concession.

Charles Stewart Rolls y croyait déjà en 1900

À l’instar de Charles Jeantaud (constructeur automobile Français spécialisé dans les moteurs électriques à la fin du 19ème siècle), qui indiquait à l’époque : “ l’électricité est propre, silencieuse et inodore ; on est loin de la fumée, du boucan et de la puanteur de ses rivales. La ville, où les trajets sont courts, est promise à l’électricité, j’en suis certain”, l’honorable Charles Stewart Rolls, pionnier de l’automobile faisait en 1900 une prédiction audacieuse dans un article de magazine : « La voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre. Il n’y a ni odeur ni vibration. Ils devraient devenir très utiles lorsque des bornes de recharge fixes pourront être aménagées ». Ces paroles, écrites quatre ans avant sa première rencontre historique avec Henry Royce, devaient se révéler prophétiques ; mais c’est plus d’un siècle plus tard que sa vision a finalement été concrétisée par l’entreprise qu’ils ont cofondée.

En septembre 2021, Rolls-Royce Motor Cars a confirmé avoir commencé les tests du premier modèle de son histoire conçu et fabriqué dès le départ comme une voiture électrique. Ce programme de tests s’est étendu à plus de 2,5 millions de kilomètres dans tous les extrêmes de terrain et de température, simulant plus de 400 ans d’utilisation normale. Un an plus tard, en octobre 2022, Spectre est dévoilé au monde : une promesse audacieuse tenue et une entreprise technique monumentale réalisée.

L’électrique selon Rolls : le sommet de l’excellence

En tant que première Rolls-Royce entièrement électrique jamais fabriquée, Spectre prouve que la technologie électrique à batterie a entièrement atteint sa maturité et peut être déployée avec succès au sommet de l’excellence, du luxe et de la performance automobiles. Cela représente également un changement technologique et intellectuel historique pour la marque : d’ici fin 2030, l’ensemble de sa gamme de produits sera entièrement électrique ; Rolls-Royce ne produira plus jamais de nouveau modèle équipé d’un moteur à combustion interne.

Spectre a créé une toute nouvelle classe de voitures automobiles : le super coupé électrique ultra-luxueux. Le groupe motopropulseur entièrement électrique reprend l’expérience emblématique de Rolls-Royce – couple instantané, fonctionnement silencieux et sensation d’un seul rapport imperceptible – et l’améliore pour une nouvelle génération de clients. Son système « d’intelligence décentralisée » permet un échange libre et direct d’informations entre des milliers de fonctions individuelles du véhicule, renforçant ainsi le célèbre « tapis magique » de la marque. Et dans son esthétique à la fois contemporaine et intemporelle, il propulse le langage de conception et les capacités sur mesure de la marque dans une nouvelle ère électrique.

Philosophie et positionnement de Spectre

Spectre est la Rolls-Royce qui change tout : le premier super coupé électrique ultra-luxueux au monde, inaugurant le nouvel avenir audacieux et entièrement électrique de la marque. Fondamentalement, il s’agit d’abord d’une Rolls-Royce et ensuite d’une voiture électrique : aucune concession ni compromis en termes d’espace intérieur, de confort, de performances ou de qualité de conduite n’a été fait – en fait, tous ont été affinés et augmentés par l’architecture et l’ingénierie sous-jacentes de la voiture.

Fastback à deux portes aux proportions généreuses et visuellement frappant, le Spectre est le successeur spirituel du légendaire Phantom Coupé. Son intérieur intime offre une toile parfaite pour une personnalisation sur mesure, complétée par une façade éclairée unique et les premières portes Starlight jamais spécifiées dans une Rolls-Royce de production.

Il n’y a pas deux clients Spectre identiques, mais ils partagent généralement une vive appréciation des matériaux et du savoir-faire raffinés, ainsi qu’une préférence marquée pour un design épuré et minimaliste, sans ostentation ni superflu. Souvent plus jeunes, autodidactes et sûrs d’eux, de nombreux clients de Spectre adhèrent aux idées contemporaines autour de la durabilité, de l’authenticité, de la conscience et de la longévité. En tant que l’un des produits de luxe les plus recherchés au monde, Spectre est une extension des personnes qui le commandent, reflétant leur personnalité et leurs valeurs individuelles, tout en symbolisant leurs réalisations.

INGÉNIERIE

« Rolls-Royce 3.0 »

La première Rolls-Royce de l’ère Goodwood, lancée en 2003, était la Phantom. Soutenue par sa propre architecture sur mesure, c’était la Rolls-Royce 1.0. Pour son successeur, la marque a créé « l’Architecture du luxe » (voir ci-dessous) – un cadre spatial entièrement en aluminium qui sert également de base à Cullinan et Ghost – représentant Rolls-Royce 2.0. Avec son groupe motopropulseur entièrement électrique et son intelligence décentralisée, Spectre marque le début de Rolls-Royce 3.0 et une nouvelle ère pour l’automobile de super luxe.

Architecture de luxe tout en aluminium

Spectre est la quatrième série Rolls-Royce à être construite sur la plate-forme Architecture of Luxury, unique et exclusive à Rolls-Royce Motor Cars. Dans un geste clairvoyant qui n’est pas sans rappeler la célèbre prophétie de Charles Rolls, il a été délibérément conçu dès le départ pour accueillir un groupe motopropulseur électrique au fur et à mesure que la technologie deviendrait disponible.

Il est constitué d’un cadre spatial tout en aluminium, évolutif et modifiable à l’infini autour de quatre points fixes, un à chaque coin de l’automobile. Cette flexibilité inhérente permet à Rolls-Royce d’ajuster la cloison, le plancher, les traverses et les panneaux de seuil de la manière la plus appropriée pour chaque produit individuel.

Avec Spectre, les ingénieurs de Rolls-Royce ont libéré un potentiel jusqu’alors inexploré dans le concept. Les sections sophistiquées en aluminium extrudé et l’intégration de la batterie dans la structure rendent le cadre spatial du Spectre 30 % plus rigide que celui de n’importe quelle Rolls-Royce précédente. L’architecture a également permis aux ingénieurs de placer le plancher à mi-chemin entre les structures de seuil plutôt qu’au-dessus ou en dessous d’elles.

Un canal pour le câblage et la tuyauterie de climatisation passe entre la batterie et le plancher, la batterie étant montée en dessous, produisant un profil de plancher parfaitement lisse. Cela permet une position assise basse, tandis que le déplacement de l’emplacement de la cloison approfondit le tableau de bord pour créer une cabine passagers véritablement cocooning. Cette sensation est amplifiée par le pare-brise considérablement incliné de la Spectre, qui contribue également à l’aérodynamisme exceptionnel de la voiture (voir ci-dessous).

Le Spectre est équipé simultanément du centrage actif sur la voie et du régulateur de vitesse adaptatif.

Batterie

Spectre dispose d’une batterie lithium-ion de 102 kWh, fabriquée à partir de cobalt et de lithium provenant de sources strictement contrôlées en Australie, au Maroc et en Argentine : les cellules de la batterie sont produites à partir d’électricité 100 % verte. Elle a été largement testée à des températures allant de -40°C à +50°C : le système de gestion thermique embarqué du Spectre maintient une température de fonctionnement optimale à tout moment.

Récupération de freinage

Le Spectre dispose d’une fonction de récupération de freinage que le conducteur peut configurer en appuyant sur un bouton marqué « B » sur le levier de vitesses à colonne. En activant le « mode freinage », la récupération de freinage est augmentée, ce qui permet une conduite dite à une seule pédale et permet même à la voiture de s’arrêter complètement si vous le souhaitez, sans appuyer sur la pédale de frein. Le réglage par défaut au démarrage est une faible récupération, imitant le style de conduite automatique d’une Rolls-Royce à moteur à combustion interne.

Ingénierie numérique

Spectre est la Rolls-Royce la plus connectée de l’histoire, avec trois fois plus de signaux émetteur-récepteur que n’importe quel modèle précédent. En effet, les ingénieurs la qualifient de « Rolls-Royce en ultra haute définition » en raison de la rapidité et de la précision de ses réponses aux conditions routières et météorologiques. Chacune des milliers de caractéristiques de transmission et de châssis de la voiture ont été testées et affinées de manière exhaustive au cours de son programme d’essais de 2,5 millions de kilomètres.

Grâce à une architecture logicielle connue sous le nom d’Intelligence Décentralisée, les données sont traitées au plus près de leur source plutôt que d’être traitées dans leur intégralité par une seule unité centrale de traitement. Pour y parvenir, chacune des 141 200 variables émetteur-récepteur possède son propre contrôle manuel dédié ; dans presque tous les cas, plusieurs sous-variables supplémentaires expliquent les variations du climat, de la vitesse au sol, du type de route, de l’état du véhicule et du style de conduite. Cela permet à la voiture de réagir plus rapidement aux sollicitations du conducteur et aux conditions changeantes de la route.

Système de suspension planaire

La suspension du Spectre est une évolution du Planar System initialement lancé sur Ghost. Les ingénieurs le décrivent comme « un orchestre de systèmes », qui combine du matériel spécialement développé et les capacités de traitement à grande vitesse de Spectre pour offrir le « tapis magique » emblématique de la marque.

La rigidité en torsion 30 % supérieure du Spectre élimine le besoin de l’amortisseur de triangle supérieur utilisé dans Ghost. Sur les routes droites, le système peut automatiquement découpler les barres anti-roulis du Spectre, permettant à chaque roue d’agir indépendamment. Cela évite le mouvement de balancement qui se produit lorsqu’un côté d’un véhicule heurte une ondulation de la route et réduit considérablement les perturbations à haute fréquence causées par des défauts de surface plus petits et répétés.

Lorsque le système détecte un virage, il réaccouple les composants et rigidifie l’amortisseur, et se prépare à activer le système de direction à quatre roues pour garantir une entrée et une sortie sans effort. Dans les virages, des capteurs individuels surveillent près de 20 paramètres différents de direction, de freinage, de puissance et de suspension, et les ajustent automatiquement pour maintenir un suivi et une stabilité parfaits.

SPIRIT – Architecture Digitale du Luxe

SPIRIT est une architecture numérique entièrement repensée qui connecte plus étroitement que jamais le propriétaire du Spectre à sa voiture. En plus de gérer les fonctions de la voiture, SPIRIT s’intègre parfaitement à l’application Whispers de la marque, permettant aux propriétaires d’interagir à distance avec leur voiture.

Pour la première fois, les clients peuvent étendre leur sélection sur mesure au domaine numérique ; par exemple, en sélectionnant la couleur des cadrans des instruments pour compléter la palette intérieure ou la finition extérieure de la voiture.

Portes sans effort

Mesurant près de 1,5 mètre de long, les portes d’autocar sans pilier soudées au laser de Spectre sont les plus grandes jamais installées sur une Rolls-Royce. Fabriqués à 100 % en aluminium pour réduire le poids sans compromettre la rigidité et la résistance, les panneaux sont équipés d’une itération spécialement développée du système d’assistance électrique Effortless Doors spécifié sur chaque Rolls-Royce à partir de Phantom. Telles que développées à l’origine pour le modèle Ghost actuel, les portes sans effort de Spectre fonctionnent aussi bien à l’ouverture qu’à la fermeture.

Une simple traction sur la poignée intérieure ouvre la porte en « position de confort », permettant à l’occupant de vérifier s’il y a des dangers ou des obstructions. Ils tirent et maintiennent ensuite la poignée pour activer l’assistance à pleine puissance. Lorsque la porte est suffisamment ouverte, il leur suffit de relâcher la poignée, ce qui enclenche le frein de la porte. La porte peut être fermée automatiquement en appuyant sur un bouton sur la poignée externe, ou manuellement avec assistance électrique. Des capteurs longitudinaux et transversaux intégrés, ainsi que des capteurs de force G installés sur chaque porte, permettent la même vitesse de fonctionnement quel que soit l’angle de la pente ou de l’allée.

Caractéristique unique au Spectre, la porte conducteur se ferme automatiquement lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein.

EXTÉRIEUR

Le design de Spectre s’inspire de mondes bien au-delà de l’automobile, notamment de la haute couture, de la sculpture moderniste, du design nautique, de la couture et de l’art contemporain. En particulier, le design s’inspire de la clarté et de la précision de la ligne et de l’utilisation intelligente de la réflexion dans le style des yachts de course modernes.

La calandre Panthéon du Spectre est la plus large jamais installée sur une Rolls-Royce. Les aubes en acier inoxydable poli sont lisses et affleurantes, et doucement éclairées par 22 LED éclairant la surface arrière sablée, créant une subtile signature tridimensionnelle la nuit.

La figurine Spirit of Ecstasy a été spécialement créée pour Spectre. Avec une position plus basse et un profil plus aérodynamique, perfectionnés au cours de 830 heures de modélisation de conception et d’essais en soufflerie, il contribue au coefficient de traînée de la voiture de seulement 0,25 cd, faisant de Spectre la Rolls-Royce la plus aérodynamique jamais construite.

Les phares divisés sont une caractéristique emblématique de Rolls-Royce depuis de nombreuses années et constituent une référence visuelle directe à l’illustre ancêtre de Spectre, Phantom Coupé.

La ligne d’étrave nette et verticale attire le regard vers l’arrière du Spectre, inspiré à la fois des voitures à moteur classiques et des yachts de course. La ligne de toit sans couture contribue de manière significative à l’aérodynamisme exceptionnel du Spectre.

La « ligne de flottaison » inférieure est la représentation visuelle du légendaire « tapis magique » de Rolls-Royce ; La carrosserie du Spectre se glisse doucement dans le seuil, allégeant la surface et créant une impression de mouvement en reflétant la route qui passe en dessous, un peu comme la coque d’un yacht de course reflète l’eau lorsqu’elle la traverse.

En suivant la ligne de toit, les feux arrière sont intégrés dans le plus grand panneau de carrosserie jamais produit pour une Rolls-Royce, qui s’étend du montant A jusqu’au coffre à bagages. En prévision d’une variété de commandes de couleurs extérieures sur mesure, les feux arrière sont incolores pour plus de neutralité.

Pour correspondre aux proportions généreuses du Spectre, il s’agit du premier coupé deux portes Rolls-Royce de série à être équipé de roues de 23 pouces depuis près de 100 ans.

INTÉRIEUR

L’intérieur du Spectre contient une multitude de fonctionnalités sur mesure technologiquement avancées. Pour la première fois sur une Rolls-Royce de série, celles-ci incluent des portes Starlight, qui intègrent 4 796 « étoiles » doucement éclairées. S’ils le souhaitent, les clients peuvent également choisir une toile de fond composée de lambris Canadel, fabriqués à la main à partir d’une gamme de bois exquis.

Le thème éthéré et céleste se poursuit avec le fascia illuminé de Spectre. Développé sur deux ans et plus de 10 000 heures collectives, il intègre la plaque signalétique Spectre entourée d’un amas de plus de 5 500 étoiles. Situés du côté passager du tableau de bord, les éclairages sont totalement invisibles lorsque la voiture n’est pas en marche.

Inspiré de la couture britannique, le tout nouveau design des sièges avant comporte des sections de revers qui peuvent être rendues dans des couleurs contrastées ou assorties à la base principale.

Comme pour toutes les voitures à moteur Rolls-Royce, la suite intérieure de Spectre offre aux clients des possibilités sur mesure presque infinies.

La Rolls-Royce qui change tout

Spectre est parfaitement en phase avec les sensibilités contemporaines, tout en ouvrant la voie à l’avenir de la marque. Comme Charles Rolls lui-même l’avait prévu, c’est la voiture vers laquelle Rolls-Royce se dirige depuis sa création – une expression élevée de la simplicité, de la puissance et de l’endurance historique. Rolls-Royce d’abord et voiture électrique ensuite, Spectre a été conçue avec audace, méticuleusement conçue, testée de manière exhaustive et réalisée de manière spectaculaire, et représente une déclaration d’intention sans équivoque, signalant au monde ce que Rolls-Royce représente aujourd’hui et dans les décennies à venir.

Les gens de chez Rolls-Royce en parlent

« Spectre possède toutes les qualités qui ont assuré la légende Rolls-Royce. Cette incroyable automobile, conçue dès le départ comme notre premier modèle entièrement électrique, est silencieuse, puissante et démontre à quel point Rolls-Royce est parfaitement adaptée à l’électrification. Le groupe motopropulseur entièrement électrique de Spectre assurera le succès et la pertinence durables de la marque tout en augmentant considérablement la définition de chaque caractéristique qui fait d’une Rolls-Royce une Rolls-Royce.

Chez Rolls-Royce Motor Cars, la perfection ne se limite pas à fabriquer les meilleurs produits. C’est une culture, une attitude et notre philosophie directrice. En effet, c’est notre père fondateur, Sir Henry Royce, qui a dit : « Efforcez-vous d’atteindre la perfection dans tout ce que vous faites ». Spectre a été conçu dans cette culture. Il est parfaitement en phase avec les sensibilités de notre époque. Il indique l’orientation de l’avenir de notre marque et répond parfaitement à l’appel des individus les plus exigeants au monde pour élever l’expérience de la voiture électrique, car Spectre est d’abord une Rolls-Royce et ensuite une voiture électrique.

C’est le début d’un nouveau chapitre audacieux pour notre marque, nos clients extraordinaires et l’industrie du luxe. Pour cette raison, je pense que Spectre est le produit le plus parfait jamais produit par Rolls-Royce. »

Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-Royce Motor Cars

« C’est un moment fort de ma vie professionnelle d’avoir développé la Rolls-Royce Spectre, la voiture qui propulse Rolls-Royce vers son avenir audacieux et électrique. Une voiture aussi remarquable nécessite un programme d’essais remarquable et je suis extrêmement fier que Spectre ait désormais achevé ce qui a été le programme le plus ardu jamais conçu pour une automobile Rolls-Royce. En effet, c’est là où les constructeurs automobiles terminent leurs tests que commence une grande partie de notre travail visant à répondre aux exigences du consommateur de luxe. Il s’agit d’une entreprise extraordinaire de la part d’une équipe d’ingénieurs dévoués et hautement qualifiés qui couvrent à la fois les disciplines techniques traditionnelles et les technologies émergentes passionnantes. Rolls-Royce Specter amène l’avenir de cette grande marque au présent. »

Dr Mihiar Ayoubi, directeur de l’ingénierie, Rolls-Royce Motor Cars

« Nous avons conçu Spectre comme une véritable Rolls-Royce, avec une esthétique étonnamment moderne mais intemporelle, qui amène le langage de conception et les capacités sur mesure de notre marque dans une nouvelle ère électrique. En travaillant en étroite collaboration avec nos collègues ingénieurs et en nous inspirant de nombreux domaines, notamment la haute couture, la sculpture moderniste et le design nautique, nous avons réussi à créer un super coupé spectaculaire et très émotionnel. En particulier, le design s’inspire de la clarté et de la précision de la ligne et de l’utilisation intelligente de la réflexion dans le style des voiliers modernes. Dans l’habitacle luxueux et accueillant, l’intérieur douillet du Spectre s’enroule autour de ceux à l’intérieur de la voiture, tandis que les caractéristiques Bespoke enchanteresses surprennent et ravissent, mettant en valeur le savoir-faire et le talent artistique très exceptionnels de nos designers et artisans de renommée mondiale. »

Anders Warming, directeur du design, Rolls-Royce Motor Cars

Tarif et spécificités

Côté tarif, la Spectre sera proposée à la fin de l’année 2023 avec un prix qui ne sera pas en dessous 420 000 euros.

Ses dimensions : 5,45 mètres de long x 2,08 mètres de large. Son poids : 3 000 kg (dont 700 kg de batterie). Puissance : 584 cv. Vitesse maximale : limitée à 250 km/h. 0 à 100 km/h : 4,5 secondes. Jantes de 23 pouces. Autonomie : 530 kms. Temps de charge jusqu’à 80% : 34 minutes avec super chargeur 195 kW.



Crédit photo : Rolls-Royce©