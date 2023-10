Yamaha XSR 900 GP : un clin d’œil au passé

Il n’est pas un constructeur moto qui, aujourd’hui, ne dispose d’un modèle néo-rétro à son catalogue. Afin d’enrichir sa gamme “Vintage”, la marque aux diapasons Yamaha présente une nouvelle arrivée : la XSR 900 GP, directement inspirée du passé.

La gamme Sport Heritage rend hommage à certaines des motos les plus emblématiques de la riche histoire de Yamaha. Pour 2024, le clin d’œil à la tradition de course de Yamaha fait un nouveau bond en avant avec l’introduction de la nouvelle XSR900 GP, qui rend hommage à certaines des machines de course les plus célèbres de l’illustre passé de Yamaha d’une manière inédite dans la gamme Sports Heritage.

DESIGN CLASSIQUE ET TECHNOLOGIE MODERNE

Alliant la nostalgie des Grands Prix des années 1980 aux toutes dernières technologies, notamment le moteur CP3 890 cm³ à couple élevé, l’IMU (Inertial Measurement Unit) à six axes dérivée de la R1 et les aides au pilotage sensibles à l’inclinaison, la XSR900 GP incarne l’histoire de la compétition de Yamaha sans sacrifier les performances d’aujourd’hui.

La XSR900 GP est dotée d’un capot supérieur qui rappelle cette époque, non seulement avec une influence évidente des motos de Grand Prix YZR des années 1980, mais aussi avec des éléments des machines sportives de série FZR et TZR de la fin des années 1980 et du début des années 1990. L’habillage n’est pas seulement un symbole du passé par son aspect, mais la méthode de fixation est également inspirée des années 1980, avec une structure tubulaire reliant le capot au cadre et des supports droits soutenant le tableau de bord, offrant au pilote une vision digne de l’âge d’or.

DES COULEURS QUI RAPPELLENT LES ANNÉES RAINEY

Parée de l’une des couleurs les plus emblématiques des Grands Prix Yamaha de tous les temps, la XSR900 GP est disponible dans une livrée “Legend Red” inspirée des machines pilotées par des pilotes tels que Wayne Rainey, qui a remporté plusieurs championnats du monde de Grand Prix 500 cm³ dans les années 1980 et au début des années 1990, avec d’authentiques fonds de plaque jaunes sur le carénage avant et le dosseret arrière.

La moto est également disponible en coloris Power Grey (images ci-dessous).

XSR900 GP – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Design distinctif évocateur des machines de Grand Prix des années 1980 et 1990

• Nouvel écran TFT couleur de 5 pouces avec connectivité smartphone

• Suspensions avant et arrière KYB entièrement réglables de qualité

• Nouveau design des demi-guidons et des commandes au guidon

• Châssis de type Deltabox avec rigidité optimisée

• Selle principale confortable, nouvelles protections latérales et housse de selle amovible

• Nouveau style et nouveau positionnement des repose-pieds

• Yamaha Ride Control YRC et IMU à 6 axes

• Régulateur de vitesse, système de passage rapide des rapports de troisième génération et embrayage A&S

• Moteur CP3 890 cm³ sophistiqué et à couple élevé, conforme à la norme EU5+

• Roues SpinForged Yamaha équipées de pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23

• Puissance : 119 chevaux

• Poids : 200 kg avec les pleins faits

• Disponible permis A2

• Pneumatiques : 120 x 70 x 17 / 180 x 55 x 17

• Réservoir : 14 litres

• Consommation : 5 litres / 100 km

• Prix : non communiqué

Crédit photo : Yamaha©