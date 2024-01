Découvrez l’expo du Vannes Rétromobile Club chaque premier dimanche du mois

Chaque premier dimanche du mois, un drôle de ballet se déroule sur le parking du magasin de chaussures et vêtements Gémo, à Vannes. Cette chorégraphie est organisée par le Vannes Rétromobile Club, pour une matinée. Nous étions à l’édition de dimanche dernier, sous un soleil éclatant. Une fois de plus, on a pu constater que le passé avait vraiment de l’avenir.

Des véhicules d’une autre époque

Si vous passez aux alentours du magasin Gémo de Vannes un dimanche matin, ne soyez pas étonnés de croiser des autos, ou des deux-roues d’une autre époque. Ils se sont tous donné rendez-vous sur le parking de la grande surface à l’initiative du VRC (Vannes Rétromobile Club), comme tous les premiers dimanches de chaque mois. Les conducteurs de ces véhicules anciens viennent pour partager une passion commune, échanger, se donner des conseils mais aussi et cela fait partie du jeu, exposer leurs voitures et deux-roues avec cette petite étincelle au coin de l’œil, mélange de fierté et d’exaltation.

De plus en plus de jeunes

Orchestré par le président du club, Éric Rouillon et son équipe, ce rassemblement est un ravissement tant pour les oreilles que pour les yeux. Et ce qui est d’autant plus intéressant, c’est qu’on y découvre aussi bien des voitures de collection vraiment anciennes que des Youngtimers (autos “vieilles-récentes” des années 90 à 2000). Le public s’y déplace en masse et ce qui est étonnant (et plaisant à la fois), c’est qu’on y croise de nombreux jeunes, de plus en plus attirés par des véhicules d’une autre époque, proposant autre chose que du tout-électrique et des gadgets d’info-divertissement qui ne sont pas forcément leur tasse de thé.

Ce qu’ils aiment ces jeunes, ce sont surtout les Youngtimers, du type Subaru Impreza des années 90 (avec un 4 cylindres rageur), ou Bmw types E (E21, E28, E30, E32, E34 etc) et il n’en manque pas sur l’exposition mensuelle du VRC. On y trouve également des pick-up, anciens ou récents, des mobylettes, quelques motos, des sportives, du cabriolet bref, il y en a pour tous les goûts. Il y a même une superbe Rolls-Royce Silver Shadow de 1970 (moteur V8 de 6,75 litres de cylindrée), dont nous reparlerons bientôt sur le site. C’est gratuit et très agréable à regarder, n’hésitez pas à vous y rendre.

Autre sujet que nous aborderons très bientôt ; l’organisation, par le VRC, d’un grand salon de véhicules vintage à Vannes, début avril, baptisé “Les Milles Soupapes”.

Prochain rendez-vous pour l’exposition de véhicules anciens : le dimanche 4 février 2024 de 9H00 à 12H30. L’adresse ? Parking Gémo – 57 route de Sainte-Anne – 56 000 Vannes. Site du VRC en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Philippe Pillon©