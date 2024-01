Et voici la Vespa 946 “Dragon” !

À l’occasion de l’année du dragon qui débutera le 10 février 2024 (pour se terminer le 28 janvier 2025), le groupe Piaggio sort une édition limitée à 1 888 exemplaires de son scooter Premium 946. Un modèle baptisé naturellement “Dragon”, qui s’accompagne d’une veste exclusive “Varsity”.

12 éditions spéciales pour un cycle de 12 ans

Quand elle fût présentée au public lors du salon EICMA de 2011, la Vespa 946 affichait clairement son positionnement haut de gamme. Depuis sa sortie en juillet 2013, elle s’est déclinée en plusieurs éditions spéciales, dont la version “Red” ou “Christian Dior”. Puis, pour ses 10 ans, Piaggio nous annonçait en janvier 2023 la sortie d’une édition spéciale baptisée “Vespa 946 Bunny”, en référence à l’année du lapin, en précisant que désormais et chaque année, une Vespa 946 sortirait au nom de l’animal de la nouvelle année chinoise à venir. Sachant que l’astrologie chinoise repose sur des cycles de douze années, représentées par autant d’animaux, il y aura au total douze éditions spéciales de la Vespa 946, dont l’édition “Dragon” est la deuxième.

Inspiration vintage

Lorsque le prototype Vespa MP6 fût présenté à Enrico Piaggio en septembre 1945 (photo ci-dessous), ce dernier s’exclama “on dirait une guêpe !” et le nom de la marque était tout trouvé. Mais en plus de configurer le design global des futurs modèles de la marque, la MP6 est le deux-roues dont se sont inspirés les designers de l’enseigne pour créer la 946. Ce qui lui donne son dessin si particulier, atypique et élégant à la fois.

Le début d’une nouvelle ère

Aujourd’hui, la Vespa 946 est une légende, un mythe, une icône. Héritage et avant-garde, tradition ancestrale et maîtrise moderne, fusionnent harmonieusement dans cette édition limitée de la Vespa 946 Dragon et de la veste exclusive « Varsity ».

Vespa, l’icône intemporelle du style de vie italien et de la liberté, marque le début d’une nouvelle ère en dévoilant l’édition limitée de la Vespa 946 Dragon et sa veste « Varsity » assortie, en l’honneur de l’Année du Dragon.

Vespa introduit sa touche italienne distinctive, en exploitant la puissance du dragon, une créature mythologique dotée d’une force inégalée et considérée comme un présage de prospérité, lors d’un évènement dédié à la célébration du Nouvel An lunaire à Hong Kong, le 24 janvier.

La Vespa 946 se réinvente dans une teinte dorée pour l’édition collector Dragon, incarnant l’esprit féroce du scooter. Disponible en version limitée à 1888 exemplaires, le modèle est orné d’un vibrant motif de dragon vert émeraude qui parcourt l’ensemble de la carrosserie.

Fabriquée à la main en Italie

Fabriqué à la main en Italie et s’appuyant sur une technologie de pointe, le design audacieux de la Vespa 946 Dragon marque l’union des cultures, de l’innovation et de la sophistication, tout en transmettant une énergie et une puissance indéniables.

Pour célébrer ce lancement et honorer le Nouvel An lunaire, Vespa lance également sa première pièce de mode. La veste « Varsity » Dragon reflète le statut légendaire du scooter emblématique, et incarne le style et l’héritage propre à la marque.

S’inspirant du design de la Vespa 946 Dragon, la veste en laine côtelée beige clair et manches en cuir Nappa souple, voit un dragon brodé vert émeraude apparaître sur l’avant gauche et le dos. L’avant de la veste présente également l’emblématique monogramme V de Vespa, accompagné d’un ancien proverbe chinois.

La collection exclusive, fabriquée à partir de matériaux haut de gamme et dotée de détails innovants et luxueux, fait écho à l’éthique audacieuse qui est au cœur de l’Année du Dragon.



crédit photo : Vespa© et Museo Piaggio©