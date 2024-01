La Fiat 500 – e est en tête des ventes des citadines électriques pour la 2ème année

Le groupe Stellantis vient d’annoncer les résultats de vente de sa petite citadine 500 version électrique, lancée en 2020. Avec une part de marché de 14,7%, la Fiat 500 – e est leader du segment européen des véhicules électriques des segments A + B. Comme quoi le revival continue de plaire.

N°1 dans 5 pays européens

Commercialisée dans 44 pays à travers le monde, la Fiat 500 -e se place première des ventes sur le Vieux Continent, en tout cas sur 5 pays européens ; Italie, Allemagne, Espagne, Belgique et Autriche.

L’année dernière, la 500e était numéro un en Europe sur le segment des véhicules électriques des segments A+B, avec une part de marché de 14,7 %, en hausse de 0,3 % par rapport à 2022, malgré une baisse de 5 % du segment. En France, la 500 électrique occupe la deuxième place et la quatrième au Portugal et en Pologne. En Europe, la Fiat 500e s’est vendue à près de 65 000 unités.

Plus de 185 000 unités vendues

Olivier François, PDG de FIAT et CMO Global de Stellantis, a déclaré : “La Fiat 500e a une fois de plus confirmé son succès, en prenant la tête du segment des citadines électriques en Europe pour la deuxième année consécutive. La 500e a été immatriculée à plus de 185 000 exemplaires dans le monde depuis son lancement et joue un rôle important dans la transition écologique des métropoles internationales. La 500e est actuellement vendue dans 44 pays, confirmant l’essor de l’électrification de la marque à travers le monde. Nous proposons des solutions simples, intuitives et socialement pertinentes, en plaçant toujours les besoins de nos clients au centre de nos préoccupations.”

Le succès du fleuron électrique de FIAT est confirmé par de solides résultats de vente : depuis son lancement en 2020, la 500e est la citadine électrique la plus vendue en Europe et le véhicule électrique le plus vendu par le groupe Stellantis.

Si l’on considère le marché total des véhicules électriques en 2023, dans un contexte d’attention croissante aux questions environnementales, la 500e est sur le podium en Italie et en Allemagne et en quatrième position en France et en Espagne. Si l’on considère le marché des BEV (véhicules 100% électriques à batterie) dans les 10 plus grands marchés européens, la Fiat 500e se classe quatrième.

Le charme du “made in Italy”

Conçue et fabriquée à Turin, la 500e est un symbole de la créativité italienne et séduit les amateurs de produits made in Italy dans le monde entier. Son succès est également souligné par les 42 prix internationaux qui en font le modèle FIAT le plus récompensé de tous les temps.

L’année dernière, la famille Fiat 500e s’est agrandie avec une petite sœur, la Topolino, et une grande sœur, la nouvelle 600e, pour compléter l’offre électrique de la marque, qui continue à ouvrir la voie de l’électrification.

