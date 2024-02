Moto Guzzi V7 Stone “Ten” : une édition spéciale pour les “Guzzisti” du clan

La Moto Guzzi V7 : une légende italienne entre tradition et innovation

Depuis sa création en 1921, la marque italienne Moto Guzzi s’est forgé une réputation exceptionnelle dans l’univers des motos. Parmi ses modèles emblématiques, la Moto Guzzi V7 occupe une place particulière en tant que symbole de l’alliance réussie entre l’héritage traditionnel et les technologies modernes.

Origines et histoire

La Moto Guzzi V7 a fait ses débuts dans les années 1960, en 1963 plus précisément, suite à un appel d’offres ministériel pour équiper la police et l’armée. Une époque où l’industrie motocycliste cherchait à explorer de nouvelles avenues. Son moteur transversal en V, une innovation notable à l’époque, a marqué le début d’une longue lignée de modèles à succès. Cette architecture moteur unique, caractéristique de Moto Guzzi, a non seulement fourni une distribution du poids optimale mais a également contribué à la stabilité et à la maniabilité de la moto.

Caractéristiques techniques

L’une des caractéristiques distinctives de la V7 est son moteur bicylindre en V transversal, une disposition qui a évolué au fil des ans pour rester à la pointe de la performance. La moto est également équipée d’une transmission à cardan, éliminant ainsi la nécessité d’une chaîne ou d’une courroie traditionnelle. Cela procure non seulement un entretien réduit, mais aussi une conduite plus fluide et silencieuse.

La conception de la V7 est un hommage à l’esthétique classique, combinant un style vintage avec des éléments modernes. Les lignes épurées, le réservoir de carburant distinctif et les détails raffinés font de la V7 une œuvre d’art roulante, capturant l’essence de l’artisanat italien.

Évolution et différents modèles

Au fil des décennies, la Moto Guzzi V7 a connu plusieurs évolutions et versions, restant toujours fidèle à ses racines tout en incorporant des améliorations technologiques. Différents modèles, tels que la V7 Stone, la V7 Special, et la V7 Racer, ont offert aux passionnés de moto une variété d’options pour répondre à leurs préférences en matière de style et de performances.

Les séries spéciales de la V7 ont ajouté une touche d’exclusivité à cette lignée. Des éditions limitées, souvent ornées de détails personnalisés, ont attiré les collectionneurs et les amateurs de motos uniques. Chaque série spéciale incarne l’esprit de la V7 tout en apportant des éléments distinctifs qui la distinguent des autres modèles sur la route.

La Moto Guzzi V7 Stone Ten

À l’occasion de la Verona Motor Bike Expo, le salon où l’authentique passion pour les deux roues bat son plein, Moto Guzzi a dévoilé la toute nouvelle édition de la V7 créée pour remercier le pilier inébranlable de la marque, les Guzzisti et leur amour unique.

La nouvelle Moto Guzzi V7 Stone Ten célèbre les dix ans de Moto Guzzi The Clan, la communauté officielle des propriétaires et passionnés de la marque à l’aigle, fondée en 2014.

50 000 membres du Clan

Au cours de ces dix dernières années, grâce à Moto Guzzi The Clan, des milliers de pilotes partageant la même passion pour les bicylindres de Mandello ont échangé pour comparer leurs expériences, se rencontrer lors de rallyes et d’évènements organisés par la communauté pour ensuite, souvent, devenir des compagnons de voyage et d’aventure.

The Clan réserve à ses membres des avantages exclusifs et constitue un lieu où se créent des liens et des amitiés dans l’esprit Moto Guzzi. Cette communauté, en pleine expansion, compte actuellement 50 000 membres à travers le monde.

Un caractère sportif

La Moto Guzzi V7 Stone Ten incarne la vitalité de la communauté Guzzista à travers un équipement à caractère sportif. Une bande à damier noir et blanc, inspirée du logo du Clan, avec une bordure rouge, parcourt la partie supérieure droite du réservoir, s’harmonisant parfaitement avec la surface peinte en noir sur la partie gauche. Sur les flancs, en revanche, le réservoir se caractérise par un blanc pastel brillant qui contraste avec le noir des caches latéraux.

Le côté sportif est souligné par les ressorts des amortisseurs peints en rouge et par les surpiqures rouges contrastantes de la selle, uniquement dédiés à ce modèle unique. Les incontournables aigles sur les côtés du réservoir sont également rouges, tout comme l’inscription “Moto Guzzi” sur les jantes. Une plaque « anniversaire » sur le guidon permet de distinguer cette édition spéciale.

L’équipement comprend également les rétroviseurs « embout de guidon », qui accentuent l’élégance et le dynamisme de la Stone Ten, ainsi que le bouchon de réservoir en aluminium anodisé noir mat. La personnalisation s’étend aussi au bicylindre Moto Guzzi 850, avec les couvre-culasses d’un élégant gris graphite et les caches du corps papillon en aluminium anodisé noir.

Gain de puissance

Le dynamisme de la moto est souligné par l’échappement Arrow et son silencieux exclusif Moto Guzzi, grâce auquel la Moto Guzzi V7 Stone Ten bénéficie également de meilleures performances, tant en termes de puissance, qui passe de 48 à 49 kW (66,5 ch) à 6700 tr/min, qu’en termes de couple maximum, de 73 à 75 Nm à 4900 tr/min. Ce silencieux Arrow est également vendu séparément en tant qu’accessoire pour tous les modèles Moto Guzzi V7.

La nouvelle Moto Guzzi V7 Stone Ten sera disponible dans le réseau de concessionnaires Moto Guzzi à partir du mois d’avril au prix de 10 499€, hors frais de mise à la route et d’immatriculation.



Crédit photo : Moto Guzzi©-2024