Rétromobile : une plongée enchantée dans l’histoire automobile à Paris, du 31 janvier au 4 février 2024.

Chaque année, le cœur de Paris bat au rythme des moteurs vrombissants, des designs classiques et des joyaux de l’industrie automobile. Le Salon Rétromobile, un événement incontournable pour les passionnés de voitures anciennes, offre une expérience immersive dans le passé glorieux de l’automobile. Cet événement, qui se tiendra cette année du 31 janvier au 4 février 2024, rassemble des collectionneurs, des amateurs et des curieux du monde entier.

Un musée éphémère

Le lieu emblématique du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se transforme en un musée éphémère, où chaque coin et recoin révèle une nouvelle histoire de l’automobile. L’odeur caractéristique de l’essence et la nostalgie flottent dans l’air, créant une atmosphère unique qui transporte les visiteurs dans le passé glorieux de l’industrie automobile.

Une grande diversité de modèles

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Rétromobile est la diversité des véhicules exposés. Des modèles emblématiques des débuts de l’automobile aux voitures de course légendaires, en passant par les bolides de luxe, chaque édition du salon propose un éventail impressionnant de véhicules restaurés avec soin et passion. Les visiteurs peuvent admirer des modèles rares, des prototypes uniques et des exemplaires qui ont marqué l’histoire de l’automobile. Une diversité qui attire chaque année beaucoup de monde, avec 125 000 visiteurs pour l’édition 2023, qui se tenait du 1er au 5 février.

Un programme riche

Le programme proposé pour cette édition 2024 comprend :

• La présence du célèbre rallye Paris-Dakar

• La saga Monneret, famille de pilotes moto français

• La très attendue vente aux enchères Artcurial

• Rétromobile et l’Institut National des Métiers d’Art (INMA)

• L’autodrome UTAC Linas- Montlhéry

• Les 100 ans de la marque automobile MG

• La zone moto

La passion des collectionneurs et des exposants se reflète dans la qualité des expositions. Chaque voiture est présentée comme une œuvre d’art, mettant en lumière le travail minutieux effectué pour restaurer ces véhicules et préserver leur histoire. Les visiteurs peuvent interagir avec les propriétaires, échanger des anecdotes et découvrir les défis fascinants liés à la préservation de ces trésors mécaniques.

Voitures et autres véhicules

Outre les voitures, Rétromobile expose également des motos et deux-roues, des camions, du matériel militaire ou des forces de l’ordre et offre également une plongée dans l’univers des accessoires automobiles d’époque, des objets de collection et des pièces rares. Les amateurs de souvenirs et de pièces uniques peuvent dénicher des trésors cachés parmi les stands de marchands spécialisés, créant ainsi une expérience de chasse au trésor pour les passionnés.

Un échange autour d’une même passion

Le Salon Rétromobile n’est pas seulement une célébration de l’automobile, mais aussi une plateforme pour l’échange d’idées et de connaissances. Des conférences, des tables rondes et des présentations spéciales sont organisées, réunissant des experts, des historiens et des collectionneurs pour discuter de l’impact culturel et technologique de l’automobile à travers les époques.

En parcourant les allées du salon, on peut ressentir l’histoire qui s’écoule à travers ces véhicules emblématiques. Chaque clignotement de phare, chaque moteur qui rugit, raconte une partie de l’histoire automobile. À une époque où le tout électrique est à la mode, Rétromobile offre une véritable machine à remonter le temps, où le passé et le présent de l’automobile se rencontrent dans un ballet harmonieux.

Que vous soyez un passionné de voitures classiques, un collectionneur chevronné ou simplement curieux de découvrir l’héritage de l’automobile, le Salon Rétromobile à Paris est une expérience inoubliable. C’est un hommage vibrant à la richesse de l’histoire automobile, célébrant la créativité, l’ingéniosité et la passion qui ont façonné l’industrie depuis ses débuts. Chaque édition du salon offre une nouvelle occasion de se perdre dans les méandres de l’âge d’or de l’automobile, et de célébrer l’art intemporel de la conduite.

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Crédit visuel de l’affiche : Arthur Chambre©