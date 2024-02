“1000 Soupapes” : un salon de voitures anciennes qui se tiendra à Vannes les 13 et 14 avril 2024

Après l’exposition de voitures rétro et youngtimers qui se déroule chaque premier dimanche du mois à Vannes, sur le parking GÉMO, après le “rallye Saint Germain” interrompu malheureusement en raison de la pandémie de Covid et après le rallye “Les 1000 Soupapes”, le VRC (“Vannes Rétromobile Club”) organise le salon “1000 Soupapes” qui tiendra sa première édition les 13 et 14 avril 2024, au parc des expositions CHORUS. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer.

Le VRC : une association très active

Le Vannes Rétromobile Club organisait, depuis plus de quinze ans, une journée caritative baptisée le “rallye Saint Germain” regroupant 200 véhicules anciens à chaque édition. Les années COVID ont provoqué sa disparition après 2 années de suspension. En 2023 est né le Rallye “LES MILLE SOUPAPES ” au profit de l’association REVES DE CLOWN qui œuvre dans les services pour assister les enfants hospitalisés. Accueillie dans les abords du parc des expositions CHORUS, cette édition fut une réussite soldée par une remise de chèque de 9000 euros, à notre partenaire.

En 2024 la manifestation, qui se déroulera les 13 et 14 avril 2014 s’étoffe et s’enrichit d’un salon dédié aux véhicules anciens, d’une bourse d’échange et d’un deuxième Rallye touristique le samedi.

Un salon et 2 rallyes

“LES MILLES SOUPAPES” a l’ambition de représenter pour les véhicules anciens ce que le “MILLE SABORDS” est pour la plaisance en Morbihan. Au programme du salon ; samedi 13 (14h00-19h00) au dimanche 14 (9h00-18h00), 2749 m2 d’exposition en intérieur (accès payant 4€) et en extérieur bourse et véhicules en vente de particulier à particulier (accès libre).

Côté Rallyes, le samedi 13 avril : un Rallye touristique avec départ en individuel avec roadbook pour une journée de découverte des curiosités du Morbihan, parcours agrémenté de surprises.

Le dimanche 14 : le Rallye traditionnel avec la parade de 200 véhicules guidés pour une balade par groupes de 40, et bien sûr au retour sur le site du parc CHORUS, exposition des véhicules de collection des participants, repas sur place auprès de Food Trucks variés, et nombreuses animations tout au long de l’après-midi.

Un parking dédié aux visiteurs en véhicules anciens complétera l’exposition. Le VANNES RETROMOBILE CLUB souhaite développer un événement de qualité qui deviendra une référence dans le domaine de la voiture de collection, Une première étape est franchie pour cette édition LES MILLE SOUPAPES 2024, les idées ne manquent pas pour les années à venir.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Site VRC : www.vannesretromobileclub.com

Adresse mail : lesmillesoupapes@gmail.com

Adresse

Les 1000 Soupapes – 13 & 14 avril 2024

Le Chorus

Parc du Golfe – 8 rue Daniel Gilard

56 000 Vannes

Prix de l’entrée au salon : 4 euros

Crédit photo : Dodge© – Dodge Charger de 1969 préparée par RINGBROTHERS – préparateur situé à Spring Green dans le Wisconsin.