17 février 1939 : Ferdinand Porsche présentait la Volkswagen Coccinelle

Le 17 février 1939, Ferdinand Porsche présentait au public la Volkswagen Coccinelle, une voiture qui allait devenir l’une des automobiles les plus emblématiques de l’histoire. L’histoire de la Coccinelle est étroitement liée à l’ambition d’Adolf Hitler d’offrir une voiture abordable au peuple allemand, ainsi qu’à la vision ingénieuse de Ferdinand Porsche pour réaliser ce rêve.

Genèse de la Coccinelle

Dans les années 1930, l’Allemagne était confrontée à une crise économique et sociale importante. Adolf Hitler, alors chancelier, souhaitait stimuler l’industrie automobile allemande et offrir une voiture abordable à chaque famille ouvrière. Il a exprimé ce désir lors d’un discours en 1933, lançant ainsi le projet de la « voiture pour le peuple » (Volkswagen en allemand).

Le projet de Ferdinand Porsche

Ferdinand Porsche, un ingénieur automobile de renom, a été chargé de concevoir cette voiture abordable pour le peuple. Il a travaillé sur le concept avec son équipe, en mettant l’accent sur la simplicité, la fiabilité et le coût abordable. Le résultat fut un design innovant, caractérisé par ses lignes arrondies et sa carrosserie compacte, qui allait devenir la Volkswagen Coccinelle.

L’histoire de la coccinelle

La production de la Coccinelle a débuté en 1938, mais elle a été officiellement présentée au public le 17 février 1939 lors d’une cérémonie à Stuttgart, en Allemagne. Cependant, la Seconde Guerre mondiale a interrompu la production civile de la voiture, la transformant en véhicule militaire pour les besoins de l’armée allemande.

Après la guerre, la production de la Coccinelle a repris et elle est devenue rapidement populaire en Europe et dans le monde entier. Sa conception simple mais robuste, sa facilité d’entretien et son prix abordable en ont fait un choix attrayant pour de nombreux conducteurs.

Un succès mondial

La Coccinelle est rapidement devenue un symbole de liberté et de mobilité. Elle a conquis le marché américain dans les années 1950, devenant l’une des voitures les plus vendues aux États-Unis. Son apparition dans des films et des séries télévisées a contribué à renforcer sa popularité et à cultiver son image emblématique.

Au fil des décennies, la Coccinelle est devenue bien plus qu’un simple moyen de transport. Elle est devenue une icône de la culture populaire, associée à la liberté, à l’aventure et à l’optimisme. Même après l’arrêt de sa production en 2003, elle continue à être vénérée par les passionnés d’automobile du monde entier. C’est encore à ce jour l’automobile qui s’est vendu le plus au monde, avec 21 529 464 exemplaires écoulés. Un succès phénoménal et international.

85 ans après son lancement, la Volkswagen Coccinelle est bien plus qu’une simple voiture. C’est un symbole de l’ingéniosité humaine, de l’ambition politique et de la culture populaire. Elle incarne l’histoire mouvementée du 20ᵉ siècle, de l’Allemagne nazie à la prospérité d’après-guerre, l’esprit “Peace & Love”, ou encore la “coolitude” des surfeurs ou tout autre type de glisseur, tout en laissant un héritage indélébile dans le monde de l’automobile.

Crédit photo : Volkswagen©