Girardo & Co vend une superbe Ferrari 275 GTB restaurée de 1965

La maison de vente de voitures de prestige Girardo & Co propose à la vente une superbe Ferrari 275 GTB entièrement restaurée, que certains ont pu découvrir sur le dernier salon Rétromobile.. Un modèle de juillet 1965 qui semble directement sorti de l’usine Ferrari.

Pure et sensuelle

Existe-t-il une voiture qui incarne mieux le glamour et le romantisme des années 1960 que la Ferrari 275 GTB ? Sa carrosserie Fastback a été fabriquée par Scaglietti, qui a utilisé beaucoup d’aluminium pour l’auto, notamment sur les portes, le capot et la porte du coffre. Pour le design, elle a été dessinée par Pininfarina, avec son nez souriant et ses branchies qui rappellent celles d’un requin. Elle est sensuelle et pure, dépourvue de tout encombrement inutile.

Un modèle entièrement restauré

Plus qu’une voiture, il s’agit-là d’un objet d’art, mais un objet d’art doté d’un moteur 12 cylindres époustouflant, qui peut vous emmener dans un univers parallèle baigné de soleil qui résumera l’ère Dolce Vita des années 1960, en un seul coup sur la pédale d’accélérateur. Cerise sur le gâteau, ce modèle 1965 a conservé ses roues “Campagnolo Starburst” d’origine, qui sont très rares.

Au cours des derniers mois, cette 275 GTB a été soumise à une restauration mécanique très complète et a retrouvé sa teinte originale de Rosso Rubino, un projet totalisant plus de 180 000 euros. Son numéro de châssis : 07629.

La Ferrari 275 GTB a été produite avec un long capot et un capot court. Le modèle proposé à la vente par Girardo & Co est un “Short Nose” donc un capot court.

Cette 275 GTB “Short Nose” est sorti d’usine en juillet 1965. La voiture était finie en Rosso Rubino, une magnifique nuance de rouge plus foncé, avec un intérieur en cuir Beige Connolly contrastant parfaitement avec la teinte de la carrosserie. Bien que les vitres électriques en option et le différentiel à glissement limité ZF soient souhaitables, ce sont les fabuleuses roues Campagnolo “Starburst” en magnésium qui couronnent l’esthétique globale de la voiture.

248 exemplaires produits

Aujourd’hui, 49 ans plus tard, le châssis 07629 est un merveilleux exemple du 275 “Short Nose”, dont seulement 248 exemplaires ont été construits. Ces derniers mois, la voiture a été envoyée chez Dugan Enterprises en Californie pour une restauration mécanique approfondie. D’un montant total de plus de 180 000 euros, comme en témoignent les innombrables factures qui l’accompagnent. La part la plus importante des travaux concernait le moteur. Surtout, le châssis 07629 a été remis en état dans sa teinte originale et incroyablement élégante de Rosso Rubino.

Sa provenance documentée, comme l’a confirmé le principal expert Ferrari Marcel Massini dans son rapport d’accompagnement, est la cerise sur le gâteau.

Fiche récapitulative

Conservant son châssis et son moteur correspondants

Livrée neuve à Rome, finie en Rosso Rubino sur un intérieur en cuir Beige Connolly

Récemment revenu à sa teinte d’origine de Rosso Rubino

Fraîchement rénové après un entretien mécanique complet et un rafraîchissement, pour un total de plus de 180 000 euros

Apparu dans le film italien des années 1960 “Un détective”, avec Franco Nero

Conservant ses roues Campagnolo ‘starburst’ d’origine ultra-rares

Accompagné d’un rapport historique complet produit par le célèbre historien de Ferrari Marcel Massini, de copies de ses feuilles de construction d’usine d’origine, d’un rouleau d’outils et d’un jeu de roues à rayons Borrani de rechange

L’une des 248 Ferrari 275 GTB “à nez court” produites”

Plus d’informations en cliquant sur ce lien. Prix sur demande.

Crédit photo : Girardo & Co©