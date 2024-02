La Renault 5 E-Tech dévoilée à Genève

La marque Renault présentait ce matin en avant-première au Salon de l’Auto de Genève la Renault 5 E-Tech. Un modèle 100% électrique qui n’est ni vintage, ni nostalgique selon Gilles Vidal, le patron du design de la marque au losange, mais moderne et résolument tourné vers l’avenir.

Une bonne nouvelle en plus

Ça y est, la nouvelle Renault 5 E-Tech vient d’être présentée au salon de Genève, avec Luca de Meo qui ouvrait le show en annonçant que le Scenic E-Tech venait d’être élue “Voiture de l’Année 2024”, une bonne nouvelle qui tombait à point pour le levé de voile sur le nouvel opus électrique du segment B.

Sur scène, deux modèles étaient en place, dans une des couleurs “Pop” disponibles au catalogue : jaune citron. La Renault 5 E-Tech reprend le design originel de la R5 de 1972, avec les feux avant issus de son ancêtre, les feux arrière inspirés de la R5 Turbo, le design global est plus musclé, plus gonflé et l’ensemble est bien campé sur des jantes de 18 pouces.

Un modèle 100% électrique à 3 motorisations

Développé en trois ans et fabriqué en moins de 10 heures en France : Usine de Douai pour la voiture et celle de Cléon pour le moteur, disponible en 40 kWh (autonomie 300 km), 52 kWh (400 km) et 110 kWh (450 km), la Renault 5 E-Tech est un produit 100% made in France.





À l’intérieur, les compteurs carrés aux coins arrondis de la R5 sont toujours présents dans l’esprit, mais au travers d’une architecture visuelle installée sur les 2 écrans de 10 pouces de la voiture. L’intérieur est intemporel et extrêmement moderne, hyper branché selon Paula Fabregat, directrice du design intérieur chez Renault. Il y a de nombreux clins d’œil à la R5 originelle, comme l’habillage des sièges en jeans, l’architecture en deux volumes conservée sur le tableau de bord, des sièges au design moderne qui vous “enveloppent comme un cocon” inspirés de la mythique R5 Turbo et plus de 26% des matériaux issus de l’économie circulaire. Fini le cuir, tous les habillages de sièges sont 100% en tissu recyclé.

Côté tarif, la Renault 5 E-Tech sera commercialisée cet été avec premières livraisons en septembre 2024, au prix d’entrée de 25 000 euros.





Crédit photo : Renault©