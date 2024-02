La Renault Supercinq fête ses 40 ans. Combien vaut-elle en occasion ?

Alors que la Renault 5 renait de ses cendres avec une version électrique E-Tech, leboncoin a décidé de se pencher sur le cas de sa petite sœur, la Renault Supercinq qui a eu la lourde tâche de lui succéder en 1984. Elle fête ses 40 ans cette année. Bien qu’elle n’ait jamais réussi à dépasser son aînée, dont plus de 5 millions d’exemplaires ont été vendus, la Supercinq s’écoulera tout de même à 3,44 millions d’unités pendant ses 12 ans de carrière. Entre 1986 et 1989 elle devancera même sa rivale, la Peugeot 205.

Considérée aujourd’hui comme une voiture de collection, cette petite citadine compacte peut parfois se revendre à prix d’or. À l’aube de souffler ses 40 bougies, leboncoin nous a livré des chiffres exclusifs sur ce véhicule devenu iconique et vintage, forcément.

Une large gamme

De la version originale économique et pratique, à la sportive GT Turbo en passant par des variantes cinq portes plus familiales, la gamme offrait un choix varié. Déclinée également avec des versions plus luxueuses comme la Baccara ou des modèles plus abordables comme la Campus, la Supercinq s’est adaptée à différents segments de marché, renforçant ainsi sa popularité et son succès sur les routes européennes pendant ses années de production.

On retrouve aujourd’hui sur la plateforme leboncoin environ 300 annonces de Supercinq, des plus classiques, à des tarifs situés entre 400 et 4000 euros, à des modèles plus rares et onéreux, telle qu’une GT Turbo en excellent état proposée à presque 22 000€.

Un prix en évolution constante depuis 2021

Sur la plateforme leboncoin, le prix de la Renault Supercinq a augmenté continuellement depuis 2021, sans aucun doute en prévision du cap des 40 ans de ce modèle emblématique et de la mise en avant des modèles de collection. En 2023, le prix moyen sur ce modèle était de 4 291 €, soit 1,5 fois le prix moyen de ce même modèle en 2021.

L’ancienneté de la voiture n’a pas découragé les acheteurs et collectionneurs, qui apprécient sa simplicité mécanique, sa facilité d’entretien et son caractère économique. En effet, une augmentation du nombre d’annonces a été observée en 2023, certainement en prévision de l’anniversaire du modèle en 2024.

Au regard des chiffres communiqués, l’intérêt (défini par le nombre de vues générées sur le modèle) porté au modèle est en baisse depuis 2021, bien que les Français semblent de nouveau s’y intéresser particulièrement depuis juin 2023.

Une version cabriolet

À la fin des années 80, une version cabriolet de la Renault Supercinq a été imaginée par le carrossier belge EBS. En 1986, Renault et EBS trouvent un accord pour que le constructeur fournisse à EBS des caisses de Supercinq à convertir en cabriolets dans le cadre d’une production en série.

Cependant, le projet ne verra pas le jour compte tenu d’un changement de direction chez Renault. Le carrossier EBS produira tout de même 1 400 Supercinq Cabriolet entre la fin des années 1980 et le début des années 1990.

Cliquez ici pour découvrir une annonce Supercinq Turbo sur leboncoin ou encore ici pour une autre annonce. Deux offres qui se situent dans la même fourchette de prix, entre 19 000 et 22 000 euros.

Crédit photo : Renault©