Le Boeing 747 célèbre aujourd’hui les 55 ans de son premier vol

Photo de UNE : Boeing 747-8I – crédit photo : wikimedia

Le 9 février 2024 marque un anniversaire d’envergure dans l’histoire de l’aviation : le Boeing 747, l’un des avions commerciaux les plus emblématiques jamais construits, célèbre ses 55 ans. Depuis son premier vol le 9 février 1969, le 747 a révolutionné le transport aérien, devenant un symbole de puissance technique et de progrès dans le domaine de l’aviation.

La genèse du projet

Dans les années 1960, la demande de vols transatlantiques et intercontinentaux augmentait rapidement, incitant Boeing à concevoir un avion capable de transporter un grand nombre de passagers sur de longues distances. Ainsi naquit le projet 747, avec pour objectif principal de créer un avion à réaction à fuselage large, pouvant transporter plus de passagers que les avions existants à l’époque.

Le Boeing 747 se distingue par plusieurs caractéristiques techniques remarquables. Son fuselage large lui permet d’accueillir jusqu’à plusieurs centaines de passagers, selon la configuration choisie par la compagnie aérienne.

L’aile montée en position haute et les moteurs sur les ailes contribuent à sa silhouette reconnaissable entre toutes. De plus, le pont supérieur, caractéristique des modèles 747, offre un espace supplémentaire pour les passagers ou peut être aménagé en salon privé pour les premières classes.

Production

Depuis le premier vol du Boeing 747 en 1969, 1 574 avions de ce modèle ont été produits, ce qui en fait l’un des avions commerciaux les plus réussis de l’histoire de l’aviation. Son image est devenue synonyme de voyage international et de prestige. Le 747 est souvent associé aux grandes compagnies aériennes du monde entier, devenant un élément essentiel de leur flotte et de leur identité visuelle. La dernière livraison d’un Boeing 747 s’est faite le 31 janvier 2023, pour la compagnie aérienne ATLAS AIR (voir notre article en cliquant sur ce lien).

Capacité et particularités techniques

Nombre de passagers

En termes de capacité, le Boeing 747 peut accueillir entre 366 et 660 passagers, en fonction de la configuration de la cabine et des classes proposées. Le 747 est décliné en 8 versions : 747-100, 747-200 (5 modèles), 747-300, 747-400, 747-400 ER, 747 SP (plus court de 15 mètres), 747-8 (la plus longue avec 76,4 mètres, la plus haute : 19,5 mètres et celle qui possède la plus grande envergure avec 68,5 mètres) et 747-LCF (Large Cargo Freighter) dédié au fret pour le transport des ailes du Boeing 787.

Le nombre maximal de personnes qu’un Boeing 747 ait emporté à son bord est de 1 088 passagers, soit le double de sa capacité, mais les sièges avaient été retirés pour optimiser l’espace (voir la vidéo ci-dessous). C’était le 24 mai 1991 sur un 747 Cargo de la compagnie israélienne EL AI, dans le cadre d’une évacuation de juifs d’Éthiopie, suite à des troubles politiques dans le pays. Le vol, long de 2 500 km, ralliait la ville de Addis-Abeba à Jérusalem. Deux bébés sont nés durant ce vol record par le nombre de passagers.

Les dimensions

La version 747-8 lancée en novembre 2005 avait pour objectif de concurrencer l’Airbus A380, avec de nouveaux réacteurs GE Aviation, un nouveau poste de pilotage et une taille plus importante.

Les dimensions du Boeing 747, hormis le 747-8, sont malgré tout impressionnantes : 70,6 mètres de long, 59,60 mètres d’envergure, 19,30 mètres de hauteur pour un poids de 162 tonnes à vide et 334 tonnes en charge.

Distance franchissable

La distance franchissable par le Boeing 747 varie en fonction de la version :

• 8 500 km pour le 747-100

• 12 700 km pour le 747-200

• 12 400 km pour le 747-300

• 13 450 km pour le 747-400

• 14 205 km pour le 747-400 ER

• 14 815 km pour le 747-8

Vitesse, contenance de kérosène, consommation et puissance

La vitesse

La vitesse du Boeing 747 varie en fonction du modèle. Elle varie de 895 à 918 km/h.

La contenance en kérosène

Le Boeing emporte avec lui 183 380 à 240 410 litres de kérosène en fonction de sa version (183 380 litres sur le 747 -100 et 240 410 litres pour le Boeing 747-8).

Consommation du Boeing 747

Le Boeing 747 consomme en moyenne 18 litres au kilomètre parcouru, soit 1 800 litres aux 100 km.

Puissance

La puissance d’un avion ne s’exprime pas en chevaux mais en poussée. Celle du Boeing 747 varie de 207 kN PW à 302 kN PW. Exprimée en chevaux DIN, elle équivaudrait à 87 325 chevaux.

Boeing 747 : un avion polyvalent

Au fil des décennies, le 747 a été utilisé pour une variété de missions, allant des vols commerciaux long-courriers aux vols de fret et même aux opérations gouvernementales et militaires.

L’histoire du 747 est jalonnée de moments marquants, comme son utilisation par les présidents des États-Unis pour des voyages officiels (Air Force One – avion du président des États-Unis), sa transformation en avion de transport de colis par certaines compagnies aériennes, ou encore sa popularité auprès des voyageurs pour son confort et sa fiabilité.

Le Boeing 747 demeure un symbole de l’ingénierie aéronautique et de l’expansion mondiale du transport aérien. À l’occasion de son 55e anniversaire, il convient de rendre hommage à cet avion emblématique qui a contribué à rapprocher les continents et à rendre le monde plus accessible que jamais.



Crédit photo : Wikimedia