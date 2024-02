L’histoire de l’assurance automobile : de ses débuts à son importance actuelle

L’assurance automobile est devenue un pilier essentiel de la société moderne, mais son évolution et son adoption obligatoire sont le fruit d’un long processus historique. Plongeons dans l’histoire de cette institution cruciale.

Les débuts de l’assurance automobile

L’histoire de l’assurance automobile remonte aux débuts de l’industrie automobile à la fin du 19ᵉ siècle. À cette époque, les véhicules à moteur étaient rares (il n’y avait que 1 672 autos en circulation en France en 1900) et souvent réservés à l’élite. Les premiers propriétaires de voitures n’avaient pas à s’inquiéter de la nécessité d’une assurance, car les véhicules étaient peu nombreux et les risques de collision relativement faibles.

Cependant, avec l’essor de la production automobile et l’augmentation du nombre de conducteurs sur les routes, il est rapidement devenu évident qu’une forme de protection était nécessaire pour compenser les dommages causés par les accidents de la route. Les premières polices d’assurance automobile ont ainsi vu le jour dans les années 1890, offrant une couverture limitée contre les dommages matériels. Et en 1958, l’assurance pour conduire un véhicule terrestre à moteur est devenue obligatoire. À cette époque, l’assurance était assez sommaire et limitée à l’auto mais depuis, les contrats ont évolué et certaines compagnies, c’est le cas de Groupama et son assurance auto proposent l’assurance auto, moto, habitation et scolaire, sans parler de l’assistance en cas de panne, avec le prêt gratuit d’un véhicule, le remorquage etc. Ce qui permet de regrouper ses couvertures chez un seul prestataire.

L’obligation d’assurance automobile

L’obligation légale d’avoir une assurance automobile est survenue à des moments différents selon les pays. En 1929, le Connecticut a été le premier État américain à exiger une assurance responsabilité civile pour les conducteurs. Cette mesure a été adoptée pour protéger les victimes d’accidents de la route en garantissant qu’elles recevaient une compensation adéquate pour les dommages subis.

Dans de nombreux autres pays, les lois rendant l’assurance automobile obligatoire ont été mises en place au cours du 20ᵉ siècle, reflétant la prise de conscience croissante des risques liés à la conduite automobile et la nécessité de protéger les individus et les biens contre ces risques. En France, l’assurance pour tous les véhicules terrestres à moteur est devenue obligatoire depuis la loi inscrite dans le code des assurances (article L211-1) en date du 27 février 1958.

Avantages de l’assurance automobile

1. Protection financière : en cas d’accident, l’assurance automobile offre une protection financière contre les coûts élevés de réparation des véhicules endommagés, ainsi que les frais médicaux associés aux blessures des conducteurs, des passagers ou des tiers.

2. Conformité légale : l’assurance automobile obligatoire garantit que tous les conducteurs respectent la loi, ce qui contribue à la sécurité routière et à la protection des droits des autres usagers de la route.

3. Sécurité financière : en plus de couvrir les dommages matériels et corporels, certaines polices d’assurance offrent une protection contre le vol, les incendies et d’autres événements imprévus, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire aux conducteurs.

Risques de ne pas avoir d’assurance automobile

1. Conséquences légales : conduire sans assurance automobile est généralement une infraction grave, entraînant des amendes (3 750 euros d’amende et 7 500 euros en cas de réitération), la suspension ou l’annulation du permis de conduire voire des peines de prison, selon la juridiction.

2. Responsabilité financière : en cas d’accident, un conducteur non assuré peut être tenu personnellement responsable des dommages matériels et corporels causés à autrui, ce qui peut entraîner des coûts astronomiques et même la ruine financière.

3. Perte de protection : sans assurance, les conducteurs sont vulnérables aux conséquences financières catastrophiques d’un accident, ainsi qu’aux risques liés au vol, à l’incendie et à d’autres incidents imprévus.

Un outil indispensable

L’assurance automobile est bien plus qu’une simple exigence légale ; elle constitue un outil indispensable et obligatoire pour protéger les individus, les biens et la société dans son ensemble contre les risques associés à la conduite automobile. Son histoire illustre l’évolution des normes de sécurité routière et souligne l’importance continue de cette institution dans le monde moderne. À une époque, le nombre de véhicules n’impliquait pas l’obligation d’une assurance (il y avait 1 672 autos en circulation en 1900 et 2 310 000 en 1950) en France, mais cette époque est révolue avec 46 014 000 autos en circulation dans l’hexagone au 1er janvier 2024.

Crédit photo : Bmw©