Pick-up Ford F150 : le roi de l’Amérique

Crédit photo de “UNE” : Ford©

Depuis quarante-sept ans, le pick-up Ford F-150 règne en maître sur les routes américaines, capturant l’esprit du pick-up robuste et polyvalent. Son histoire est une saga riche en événements, marquée par l’innovation, l’adaptation et une popularité sans égale. Retraçons le chemin parcouru par ce véhicule emblématique, depuis ses humbles débuts jusqu’à sa position de leader incontesté sur le marché.

Genèse

L’histoire du Ford F-150 commence en 1948 avec le lancement de la première génération de la série F (produite à 40 millions d’exemplaires depuis son lancement en 1948) : le Ford F1, précurseur du F-100, qui comprend alors des camions de différentes tailles. Mais ce n’est qu’en 1975 que le F-150 fait son apparition en tant que modèle à part entière, s’intercalant entre le F-100 et le F-250. Cette nouvelle désignation symbolise une capacité de charge de 1 500 livres, d’où son nom, “F-150”.

Évolution à travers les générations

Depuis lors, le F-150 a connu une évolution constante à travers ses quatorze générations successives, chacune apportant son lot d’innovations et d’améliorations. Depuis le lancement de la gamme F, un point commun, tous les modèles sont équipés de grosses motorisations, comme les aiment les Américains, le plus petit bloc étant un V6 en entrée de gamme, puis un V8, voire même un V10 sur les générations 10 et 11 (et V10 Shelby 660 sur la version 2024), d’une cylindrée de 6 200 cm3. Les années 1980 ont vu l’introduction de moteurs plus performants et de designs modernisés, tandis que les décennies suivantes ont vu l’adoption de technologies de pointe telles que l’injection électronique de carburant, la traction intégrale et la connectivité embarquée.

Motorisation

Le Ford F-150 a toujours offert une gamme impressionnante de motorisations pour répondre aux besoins variés de sa clientèle. Des moteurs V6 économiques aux puissants V8, en passant par les options Diesel et hybrides (POWERBOOST) récemment introduites, le F-150 a su rester à la pointe de la performance et de l’efficacité énergétique. Tendance oblige, il existe désormais en version 100% électrique, avec le F-150 LIGHTNING apparu en 2022, qui est disponible en Europe puisqu’il est commercialisé en Norvège et en Suisse.

Une carrure

De base comme disent les jeunes, le Ford F-150 affiche 5m91 de long (version double cabine) sur 2m03 de large et 2 mètres de haut pour 2 300 kg, pas évident de le garer dans Paris.

Le pick-up le plus vendu aux États-Unis

L’une des réalisations les plus remarquables du Ford F-150 est son statut de pick-up le plus vendu aux États-Unis, année après année et ce, depuis 1977, soit deux ans après son arrivée en concessions. C’est également la voiture toutes catégories confondues la plus vendue chez l’Oncle Sam, depuis 1981. Rien que pour l’année 2023, le F-150 s’est vendu à 750 789 unités. Cette domination sur le marché américain est le résultat d’un engagement continu envers l’innovation, la qualité et la satisfaction client. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, la F-150 continue d’attirer les acheteurs grâce à sa polyvalence, sa robustesse et sa fiabilité légendaires.

Deuxième véhicule le plus vendu aux États-Unis ; Le pick-up Chevrolet Silverado avec 543 319 exemplaires écoulés et en troisième position, un autre pick-up, le Dodge RAM 1500 avec 444 926 unités vendues.

Aujourd’hui et demain

À l’aube de sa quinzième génération, le Ford F-150 reste plus pertinent que jamais. Avec l’introduction de versions électriques et hybrides, ainsi que des fonctionnalités de conduite autonome en développement, le F-150 se prépare à relever les défis du futur tout en préservant l’héritage qui a fait de lui un mythe de l’industrie automobile américaine.

Le Ford F-150 incarne l’esprit de l’innovation et de la durabilité qui ont défini l’industrie automobile américaine depuis des décennies. De ses modestes débuts à son statut actuel de leader du marché, le F-150 continue de dominer les routes et de captiver l’imagination des conducteurs à travers le monde.



Crédit photo : Wikimedia et Ford©