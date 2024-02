Renault mise sur son passé pour l’avenir

Renault, le géant de l’industrie automobile français, surprend le monde avec son approche novatrice pour l’avenir : un retour aux sources, mais avec une touche de modernité. En effet, la marque emblématique envisage de baptiser ses futurs modèles de voitures avec des noms d’anciens modèles vintage, tels que la Renault 4, la Renault 5, la Twingo ou encore l’Estafette. Dans le cadre de cette approche, la marque au losange présentera la Renault 5, sur le salon de l’auto de Genève dès le 26 février 2024, c’est-à-dire lundi prochain.

Quand nous avons choisi notre slogan : “Le passé a de l’avenir” au lancement de notre site le 14 février 2014, nous ne pensions pas que nous serions aussi près de ce qu’il véhicule, 10 ans après. Que ce soit dans la mode, le design, la musique, le cinéma, la cuisine, les groupes de “Tribute” qui pullulent, sans oublier bien sûr la moto et l’automobile. Les succès de modèles tels que la Fiat 500, la Beetle (dans une moindre mesure), la Bmw Nine-T ou la série des V7 chez Moto-Guzzi, le jean “pattes d’eph”, le retour des maillots seventies, de la cassette audio, du vinyle, des groupes mythiques tels AC/DC ou les Stones qui n’en finissent plus de tourner, l’art-déco, les influences musicales, la photo argentique et bientôt la diapositive, tout se refait à l’ancienne avec une technologie actuelle.

Les raisons d’une approche néo-rétro

Deux raisons principales à cela, la première est d’ordre sociologique, vu que le présent nous inquiète, l’avenir nous fait peur, alors on se réfugie naturellement dans les objets et les valeurs d’antan, comme des gamins tristes se rassurant en se mettant leur doudou dans la bouche. La seconde est simplement marketing. Les marques ayant constaté cet attrait pour le vintage ont décidé de suivre la demande et, vu qu’il est beaucoup plus simple et surtout, rapide, de réutiliser une marque plutôt que de la créer, plonger dans le passé pour sortir de nouveaux produits est une solution toute trouvée pour lancer de nouveaux produits.

Mais Renault, la marque au losange, a trouvé une troisième raison au fait de surfer sur le rétro : c’est un moyen qui facilite la transition du thermique à l’électrique. Par conséquent et à l’instar de Fiat quand ils ont sorti la “500” nouvelle version, en février 2007 (il y a déjà 17 ans), Renault a décidé de ressortir des modèles mythiques pour mieux faire passer la pilule électrique à ses clients.

La reconnaissance de marque

Une décision audacieuse. En associant ces noms familiers à des technologies modernes, la marque vise à rassurer les automobilistes quant à la fiabilité et aux performances de ses nouveaux modèles. En effet, en dotant ces icônes du passé de moteurs électriques de pointe, Renault démontre son engagement envers l’innovation tout en préservant l’héritage de ses modèles emblématiques.

Par ailleurs, cette stratégie s’inscrit dans une logique de reconnaissance de marque. Réutiliser des noms déjà connus et appréciés dans l’inconscient collectif permet à Renault de capitaliser sur la notoriété et la réputation déjà établies par ces modèles historiques. En effet, créer une nouvelle marque et la faire connaître peut prendre des années, tandis que le recours à des noms familiers offre un avantage concurrentiel immédiat.

Le grand retour de la Renault 5

C’est ainsi que la Renault 5 reviendra dans les concessions cette année, comme la Renault 4, la Twingo électrique inspirée de la première version (enfin !) et selon nos confrères du magazine L’Auto-Journal (parution N°1152), le bureau design de Renault travaillerait même sur une future Estafette pour concurrencer le ID-Volkswagen, ainsi qu’une future Renault 17.

Ainsi, Renault établit un lien entre son passé glorieux et son avenir résolument tourné vers l’innovation et la durabilité. Cette approche témoigne de la capacité de la marque à évoluer avec son temps tout en restant fidèle à ses racines. En mariant héritage et modernité, Renault se positionne comme un pionnier de l’industrie automobile, prêt à façonner l’avenir de la mobilité avec des véhicules qui allient tradition et technologie de pointe. Le passé a vraiment de l’avenir.

Rendez-vous le 26 février prochain sur le site pour découvrir enfin la nouvelle Renault 5.

Crédit photo : Renault©