Rétromobile 2024 : le passé a de l’avenir !

Le salon de véhicules anciens Rétromobile a fermé ses portes dimanche soir. Avec un visitorat de 130 000 passionnés d’autos de collection, ce grand rendez-vous annuel a dépassé toutes les attentes et confirme ainsi son statut d’évènement de référence en France mais aussi à l’international pour les amateurs de véhicules de collection.

Rétromobile : une idée vieille de 50 ans

Les Éditions Atlas décident en 1974 de lancer “La Grande Encyclopédie de l’Automobile”. Pour soutenir ce lancement, l’éditeur décide d’organiser une exposition éphémère de voitures anciennes, baptisée “Alpha Auto”. Le lieu de ce rendez-vous était l’ancienne gare de Vincennes, place de la Bastille à Paris.

Le succès de ce salon donna vite l’idée à deux comparses, Marc Nicolosi (restaurateur de voitures anciennes) et Jean-Pierre Jouët (qui avait organisé “Alpha Auto”) d’organiser un salon dédié aux pièces détachées et aux accessoires de transports anciens. Pour ce faire, ils choisirent le nom Rétromobile et le premier salon se déroula du 14 au 22 février 1976.

On y trouvait également des autos anciennes, dont une partie provenait de l’Association Sportive Automobile des Véhicules d’Époque. L’affiche annonçant l’événement mettait en avant une Rolls-Royce, si vous en possédez un exemplaire conservez-le bien, c’est un collector.

Cette première édition de Rétromobile accueillit 3 000 visiteurs, un score qui satisfit les organisateurs, synonyme de succès.

De 3 000 à 130 000 visiteurs

Quarante-huit ans plus tard, pour cette édition 2024, Rétromobile a enregistré 130 000 visiteurs. Un score plus qu’honorable qui place cette 48ème édition en seconde place en termes de trafic, derrière l’édition de 2019, qui avait accueilli 132 000 passionnés. Rétromobile est sans conteste le plus gros salon de véhicules anciens de France et confirme ainsi son statut d’évènement de référence dans l’hexagone, mais aussi à l’international pour les amateurs de véhicules de collection.

Au niveau européen, Rétromobile est le deuxième plus gros salon de voitures de collection, derrière le “Techno Classica” d’Essen, à l’Ouest de l’Allemagne (200 000 visiteurs par an et 120 000 M² de surface d’exposition), mais devant le “Retro Classic” de Stuttgart au sud de l’Allemagne (90 000 visiteurs) et “Auto-Retro” à Barcelone (60 000 visiteurs).

Magnifique parade dans les rues de Paris

Le dynamisme de Rétromobile s’est reflété dans sa capacité à fédérer, sur une surface de 75 000m², l’ensemble des acteurs de la filière. Après une parade inédite dans les rues de Paris dédiée au centenaire de l’Autodrome UTAC Linas-Montlhéry (voir la vidéo en bas de l’article), les trois pavillons du salon ont offert une expérience riche et variée. Dès l’entrée, les visiteurs ont pu découvrir divers constructeurs et les plus prestigieux acteurs de l’univers des véhicules de collection dont de nombreux marchands de véhicules d’exception tels que Lukas Huni AG, Girardo, Fiskens, Joe Macari, Kidston ou encore Gallery Aaldering pour ne citer qu’eux. Le rêve offert par Rétromobile n’en reste pas moins accessible, avec la présence de clubs de collectionneurs pour tous les goûts, et d’une zone d’exposition-vente qui proposait pas moins de 150 véhicules à moins de 25 000 euros.

Rétromobile 2024 : nouveautés et diversification

Les nouveautés de cette édition ont rencontré un vif succès : d’abord, la nouvelle zone dédiée aux Entreprises du Patrimoine Vivant a mis en lumière le savoir-faire et l’excellence à la française ainsi que les initiatives en faveur de la sauvegarde du patrimoine motorisé roulant. Ensuite, nouveauté également de cette 48ème édition, le Trophée Rétromobile de la Préservation a été décerné à la Mercedes Simplex HP 60 de 1903. Son état de conservation, son histoire et le fait que la voiture soit restée dans la même famille durant 121 ans ont convaincu les membres du jury. Enfin, la diversification s’est exprimée dans la nouvelle Zone Moto, qui a accueilli pas moins de six constructeurs ainsi que le Ace Cafe et une exposition officielle dédiée à la Saga Monneret sur 2 000m², ajoutant une nouvelle dimension à l’événement.

La star du salon : la MG EX181

Outre la MG EX181 de l’affiche (photo ci-dessous), véritable star de cette édition 2024, le salon accueillait quelques-unes des plus belles automobiles du siècle passé. Parmi les plus belles perles du salon, les Bugatti Type 57 SC Atlantic et Bugatti Royale ou encore les deux Ferrari 250 GTO ont ravi les collectionneurs les plus avertis venus des quatre coins du globe. Mais ce n’est pas tout, quelques légendes vivantes faisaient également parti des têtes d’affiche du salon comme en témoigne la présence de Jacky Ickx, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Charles Leclerc, Magnus Walker ou encore Philippe Monneret.

Moment attendu à chaque édition du salon, la vente aux enchères organisée par la maison Artcurial Motorcars a enregistré un total de 17,8M€ toutes ventes confondues, prouvant à elle seule que le marché de l’automobile de collection conserve toute sa vigueur et son attrait.

Une communauté intergénérationnelle et passionnée

Romain Grabowski, nouveau directeur du salon Rétromobile depuis 2022 (et ex-boss de la marque Motul) a déclaré : “Je tiens à remercier chaleureusement tous les exposants, visiteurs et partenaires qui ont répondu présents pour cette 48ème édition. Dans un contexte agité, notre public a, une fois de plus, démontré sa fidélité et son amour pour les véhicules de collection. Nous sommes fiers d’annoncer que la barre des 130 000 visiteurs a été franchie, résultat de notre engagement toute l’année durant pour offrir un contenu de qualité. C’est grâce à cette communauté intergénérationnelle et passionnée que nous pouvons chaque année raconter cette formidable histoire humaine et mécanique qu’est Rétromobile. Merci à tous ceux qui contribuent à rendre cet événement si unique et mémorable.”

La 49ème édition de Rétromobile se déroulera du 5 au 9 février 2025.

Vidéo de la parade dans Paris réalisée par Arthur Chambre©.

