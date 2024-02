SPIDI présente les RACE ONE, une paire de gants moto vintage et élégante

La marque d’accessoires moto italienne SPIDI, créée par Renato Dalla Grana en 1977, nous présente aujourd’hui sa nouvelle paire de gants RACE ONE. Un accessoire obligatoire mais également indispensable quand on veut rider en toute sécurité sur sa moto, tout en arborant un look élégant au style vintage.

RACE ONE : vintage et technologique

SPIDI lance les Race One, des gants 100% Made in Italy produits dans le SafetyLab, le laboratoire interne où a été créé en 1977 le premier gant de moto ergonomique, conçu pour s’adapter à l’anatomie de la main à savoir la courbure des doigts lorsqu’ils resserrent les poignées.

Cette construction fût accueillie comme une évolution majeure à l’époque par les pilotes. Le SafetyLab est un lieu qui a toujours été dédié à l’innovation, où se développent aujourd’hui des technologies pour le MotoGP, comme l’airbag électronique, ainsi que des collaborations avec les marques de streetwear les plus influentes au monde.

Précurseur sur la sécurité

Dans l’atelier basé à Sarego, en Italie, les mondes de la course et de la mode se rejoignent autour d’un objectif unique : le Race One. L’innovation anime depuis toujours ce lieu qui a changé l’histoire de la moto avec ses prototypes, dont les premiers gants de moto ergonomiques (1977), le premier jean moto (1988), la première veste avec airbag intégré (1998), le premier dispositif de refroidissement des combinaisons (2004) et la première veste moto anti-pollution (2019).

Race One : un modèle en référence au style motard italien des années 70

Sobre et authentique, le modèle Race One est confectionné à partir du cuir de mouton et de kangourou garantissant souplesse et résistance à la fois. SPIDI s’appuie sur le meilleur du savoir-faire en matière de transformation du cuir avec une technique qui s’apparente à un art dans la vallée du Chiampo, c’est de cette région d’Italie que proviennent tous les meilleurs cuirs. Autour du Race One l’artisanat rencontre l’innovation de haute technologie, laquelle a permis de créer les boutons qui, une fois apposés sur la paume et la tranche de la main, préservent le confort tout en livrant une protection élevée en cas de chute.

Cuir de mouton et de kangourou et une matière éco-responsable

Le modèle Race One est un gant cuir idéal pour les amateurs de très belles motos. Le cuir de mouton et de kangourou, plus fins, les inserts et les renforts en cuir doublés sur la paume garantissent un haut niveau de sécurité. Doté d’une manchette courte, il autorise des excursions extra-urbaines à des allures soutenues. Les adeptes de machines déraisonnables pourraient apprécier son aspect classique, exacerbé par des détails terriblement racés, tels que les boutons conçus à partir d’une matière éco-responsable et ses coutures extérieures apparentes.

Autour du Race One, artisanat et haute technologie, course et mode, performance et confort se retrouvent. Les contrastes cohabitent et renforcent l’identité du gant, donnant vie à un objet unique, destiné à laisser sa marque.

Caractéristiques techniques

Cuir de mouton sur le dessus épaisseur 0,9 À 1MM, tanné en Italie

Cuir de kangourou sur la paume épaisseur 0,8 À 0,9MM

CE : équipement de protection moto certifié 13594 :2015 niveau 1

Boutons en PU injecté thermoformé, matériau durable obtenu à partir d’huiles végétales

Serrage au poignet

Fabrication Italie

Poids moyen : 200 grammes

TAILLES : M À 3XL

COLORIS : NOIR ; BLANC ECRU

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 179,90€

Crédit photo : SPIDI©