Une Ferrari Dino 206 S à vendre chez Girardo & Co

Lorsque Enzo Ferrari a décliné l’offre d’Henry Ford II de racheter sa société éponyme, moment historique clairement détaillé dans le film “Le Mans 66” réalisé par James Mangold et sorti en 2019, il a rendu un grand service au monde. Ford était tellement enragé que, dans une tentative ultérieure de battre Ferrari sur la piste, certaines des plus belles voitures de course jamais conçues ont émergé de Maranello en représailles, y compris la 206 S à moteur central. Aujourd’hui, le 18ème exemplaire de cette formidable auto produit par les ateliers de Maranello est à vendre par la maison Girardo & Co.

Un exemplaire de la Ferrari Dino 206S est mise en vente par la maison Girardo & Co. Une voiture exceptionnelle à plus d’un titre, d’une part parce qu’elle n’a été produite qu’à seulement 18 exemplaires et d’autre part, parce qu’il s’agit du dernier modèle produit.

Un modèle éblouissant

La carrosserie sinueuse de la voiture, construite par l’ex-pilote italien Piero Drogo, semblable à celle de la plus puissante 330 P3, mais plus courte et plus petite, a été enveloppée sous film rétractable autour d’un châssis spatial, lui-même exploitant l’ingénieux Dino V6 conçu par le maître ingénieur Vittorio Jano avec Alfredo, le fils d’Enzo. Il est si joli qu’il est difficile de détourner le regard de son corps opulent et parfaitement proportionné. Il n’y a tout simplement aucun angle sous lequel il n’éblouit pas, quelque chose que l’on ne peut certainement pas dire à propos des prototypes de course d’aujourd’hui.

Le moteur sacré Dino V6

La maison Girardo & Co n’est pas peu fière de proposer cette Ferrari Dino 206 S de 1967, la dernière des 18 à avoir quitté Maranello et seulement 13 en configuration Spyder ouverte. En tant que dernier exemplaire construit, le châssis numéro 032 était équipé de la version ultime et donc la plus puissante, du moteur sacré Dino V6 équipant ces voitures. Développant une bonne puissance de 270 ch, le moteur Tipo 233 S à injection de carburant n’a été installé que sur deux 206 S.

Le châssis numéro 032 se distingue, non seulement en tant que dernier exemplaire des 18 exemplaires construits, mais également par son moteur aux spécifications ultimes, sa provenance du Championnat du monde des voitures de sport et son histoire ininterrompue, comme le confirme le rapport d’accompagnement de Marcel Massini.

Sur le marché toujours plus exigeant des voitures exceptionnelles de collection d’aujourd’hui, c’est peut-être la restauration la plus rigoureuse en usine qui ait été réalisée et la certification Ferrari Classiche qui est jointe à cette Dino 206 S le confirme.

Le prix est disponible sur demande. Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez davantage d’informations, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Girardo & Co©