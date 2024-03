28 avril 2024 : Journée Nationale des Véhicules d’Époque

En 2017, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) célébrait son demi-siècle en lançant la Journée Nationale des Véhicules d’Époque. Cette année, cette journée vintage se déroulera partout en France le 28 avril 2024. Enfilez vos gants de conduite, votre plus beau foulard en soie et votre gapette, on vous dit tout sur cet événement dédié aux anciennes.

La Journée Nationale des Véhicules d’Époque

Événement devenu incontournable, la Journée Nationale des Véhicules d’Époque lancée à l’occasion des 50 ans de la FFVE en 2017 a pour but de faire partager la passion des anciennes au plus grand nombre et à faire connaître la FFVE comme défenseur du Patrimoine Roulant en France.

Ce jour-là, des centaines de manifestations à travers la France, montreront à tous la richesse de notre patrimoine roulant et feront partager la joie que nous avons à faire rouler ces véhicules d’époque.

Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules militaires, tracteurs agricoles, circuleront pour le plaisir de tous et grâce à ceux qui les entretiennent et les restaurent, qu’ils soient professionnels ou amateurs.

Retour vers le passé

Souvenez-vous de la voiture de vos parents, de vos amis, la première auto que vous avez conduite, possédée… Retrouvez-la l’espace d’une journée ! En 2024, celle-ci se déroulera le 28 avril. Que vous soyez un club, un professionnel, un musée ou un particulier, cette journée est faite pour vous.

Amis collectionneurs, engagez-vous aux côtés de la FFVE pour une conduite alliant sécurité & plaisir.

Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Pixabay