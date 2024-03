Alpine arrive en Turquie

Créée en 1955 par le pilote français Jean Rédélé, diplômé d’HEC et plus jeune concessionnaire Renault de France à l’époque (à Dieppe), la marque Alpine s’est éteinte en 1995, après une brillante carrière et de multiples victoires en rallye, avec notamment le titre de Championne du Monde des Rallyes en 1973. Elle renaquit en 2018 avec l’Alpine A110, déclinée aujourd’hui en 4 versions. Un modèle emprunt de vintage, de nostalgie aussi et surtout, de véritables capacités sportives avec une technologie bien moderne. Après un succès national en termes de ventes, Alpine doit aujourd’hui s’élargir à l’international et l’ouverture d’une nouvelle concession à Istanbul, mégalopole turque qui compte 16 millions d’habitants s’inscrit dans cet objectif. Espérons que pour la marque à l’éclair, Istanbul redevienne Byzance et que cette nouvelle concession remplisse les carnets de commande.

Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la française. En 2018, la marque revient et commercialise la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d’agilité et de plaisir de conduite. En 2021, est créée la Business Unit Alpine. Elle devient la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine Cars.

Aujourd’hui, l’Alpine A110 se décline en 4 versions :

1. A110 : vendue à partir de 65 000 euros – 252 cv – 1102 kg – 250 km/h – 0 à 100 km/h : 4,5s.

2. GT : 76 000 euros – 300 cv – 1119 kg – 250 km/h – 0 à 100 km/h : 4,2s.

3. S : 77 500 euros – 300 cv – 1109 kg – 275 km/h – 0 à 100 km/h : 4,2s.

4. R : 112 000 euros – 300 cv – 1075 kg – 285 km/h – 0 100 km/h : 3,9s.

Ces 4 versions sont toutes équipées du moteur 4 cylindres 1.8 L Turbo en position centrale arrière et sont des propulsions. Diablement efficace et possédant un très fort capital sympathie auprès de la population, la nouvelle Alpine A110 s’est vendue à 18 986 unités en 6 ans, répartis comme suit :

• 2018 : 2 091 exemplaires

• 2019 : 4 835 ex

• 2020 : 1 527 ex (année atypique en raison de la pandémie : -23,7% en Europe pour le marché auto global)

• 2021 : 2 659 ex

• 2022 : 3 546 ex

• 2023 : 4 328 ex

Aujourd’hui, le développement devient limité sur le marché Français (où l’essentiel des ventes s’est fait depuis 2018) et élargir la diffusion sur des pays étrangers devient une priorité pour Alpine. C’est ainsi qu’après plusieurs points de vente au Japon, en Israël, au Maroc et à Singapour, Alpine fait son entrée sur le marché turc en mars 2024.

Alpine : l’expansion internationale passera par la Turquie

La marque continue son développement au-delà des frontières européennes avec sa gamme actuelle A110, tout en poursuivant l’ambition de lancer une gamme 100 % électrique de 7 nouveaux véhicules d’ici 2030. La première électrique d’Alpine, la citadine sportive A290, sera présentée en juin 2024 au grand public.

“Nous sommes fiers d’ouvrir notre premier Centre Alpine en Turquie. À la pointe de l’innovation sportive, Alpine rejoint les autres marques de Renault Group déjà implantées dans le pays avec son emblématique A110. Ce 155ème point de vente Alpine dans le monde s’inscrit dans notre stratégie d’expansion internationale. La Turquie est, quant à elle, le cinquième pays, hors Europe, dans lequel Alpine est présente.” explique Antonino Labate, Directeur des Ventes, du Marketing et de l’Expérience client chez Alpine.

La Turquie : un pays stratégique pour Renault Group, un 5ème pays hors Europe pour Alpine

Alpine s’implante en Turquie avec l’appui d’OYAK, le partenaire historique de Renault Group en Turquie depuis 1969. Dès mars 2024, la marque inaugure son premier Centre Alpine situé à Istanbul dans le quartier de Sarıyer, un bel écrin de 300 m². Alpine commercialisera trois versions de sa gamme A110 : l’A110 originelle, l’A110 GT, Grand Tourisme, et la sportive A110 S.

“C’est avec une grande fierté que nous proposerons Alpine en Turquie comme nouvelle marque de la concession MAİS d’Istanbul. Déjà représentant des marques Renault et Dacia, grâce à l’expertise d’OYAK, la concession MAİS commercialisera trois versions de la gamme A110, dès mars 2024, auprès des passionnés d’automobile sportive en Turquie, en particulier ceux qui apprécient le luxe et le confort dans le cadre d’une expérience de conduite inédite. La Turquie est un pays dans lequel Alpine trouvera une place unique.” explique Berk Çağdaş, Directeur Général de MAİS A.Ş.

L’Alpine A110 arrive en Turquie avec l’A110, l’A110 GT et l’A110 S

Ces trois versions de la gamme A110 bénéficient du savoir-faire et de l’excellence de son usine historique de Dieppe ainsi que de l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine Cars. Avec chacune leur propre identité, elles offrent trois expériences de conduite authentiquement Alpine.

Fidèles aux principes de légèreté et d’agilité de la marque, elles sont motorisées par un 4 cylindres 1.8 turbo couplé à une boîte automatique 7 rapports Getrag à double embrayage humide.

• Alpine A110 est la porte d’entrée dans l’univers Alpine. Dans la lignée de la mythique berlinette, l’A110 est l’expression pure des sensations Alpine. Elle joue sur la route et ses courbes avec une étonnante agilité.

• Alpine A110 GT est le coupé sportif Grand Tourisme de la gamme. Combinaison idéale entre élégance et performance, c’est la voiture de sport du quotidien comme des voyages au long cours.

• Alpine A110 S met l’accent sur la performance. Son châssis « Sport » valorise pleinement le potentiel de son moteur de 300 chevaux. Redoutablement efficace, l’A110 S est un concentré d’émotions.

Pour célébrer le lancement d’Alpine en Turquie, des expériences de conduite ont été organisées du 7 au 9 mars 2024, sur les routes d’Uludağ, la capitale du tourisme d’hiver en Turquie. L’occasion de faire découvrir le plaisir de conduite d’Alpine sur les routes de montagne, en hommage à ses origines.

Crédit photo & vidéo : Alpine©