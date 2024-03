Débuts encourageants pour Alpine en WEC au Qatar

Le Championnat du Monde d’Endurance FIA 2024 a débuté ce week-end avec les 1 812 km du Qatar. Pour ce prologue, c’est la Porsche Penske Motorsport n°6 qui a remporté l’épreuve. Avec plus de 2500 kilomètres parcourus durant le Prologue, Alpine Endurance Team abordait avec humilité les débuts en compétition de l’A424 dans la catégorie Hypercar du Championnat du Monde FIA d’Endurance. À l’arrivée, Alpine se place en 5ème et 12ème position, soit 5ème du classement général avec 12 points.

Porsche en tête avec la 963

La saison 2024 du WEC (World Endurance Championship) a débuté ce samedi 2 mars 2024 au Qatar. Un championnat qui compte 2 catégories ; LMGT 3 et HYPERCAR. Dans la catégorie HYPERCAR, Porsche a remporté la première course et cerise sur le gâteau, se place sur les trois marches du podium avec le Hertz Team Jota en deuxième place et la voiture N°5 du Porsche Penske Motorsport en troisième position à l’arrivée. Joli triplé pour les Allemands.

Programme WEC 2024

Le WEC 2024 compte 8 courses :

2 mars 2024 : Les 1812 km du Qatar (longueur du circuit : 5 380 mètres)

19 avril 2024 : 6 Heures d’Imola – Italie (circuit : 5 000 mètres)

11 mai 2024 : 6 Heures de SPA – Francorchamps – Belgique (7 000 mètres)

15/16 juin 2024 : 24H du Mans (longueur du circuit : 13 500 mètres)

14 juillet 2024 : 6 Heures de Sao – Paulo – Brésil (4 309 mètres)

1er septembre 2024 : 6 Heures Lone Star Le Mans-USA (5 513 mètres)

15 septembre 2024 : 6 Heures de Fuji – Japon (4 563 mètres)

2 novembre 2024 : 8 Heures de Bahreïn (5412 mètres)

Alpine : course réussie pour un circuit inédit

L’équipe Alpine poursuivait sa semaine avec 220 tours jeudi et vendredi en essais libres sur le Circuit International de Losail. Les premières qualifications de la saison voyaient Nicolas Lapierre se classer quatorzième avec la n°36, à moins de douze centièmes de seconde d’une place en Hyperpole, et premier parmi les nouveaux constructeurs en Hypercar. En parallèle, Paul-Loup Chatin qualifiait la n°35 trois rangs plus loin.

Samedi, les deux Alpine A424 prenaient leur premier départ avec Nicolas Lapierre et Ferdinand Habsburg, qui évitaient tous deux les pièges du premier virage. Chaussés de pneumatiques durs, les deux pilotes s’appliquaient dans leur double relais et la n°35 pointait brièvement en tête peu avant la marque des deux heures.

Pénalité de 5 secondes

Mick Schumacher et Charles Milesi les relayaient peu après pour poursuivre les efforts de leurs équipiers, malgré une pénalité de cinq secondes en raison d’un positionnement incorrect durant un arrêt de la n°35 et un contact avec une LMGT3 pour la n°36. Matthieu Vaxiviere et Paul-Loup Chatin entraient ensuite en scène pour effectuer à leur tour un double relais en pneus durs.

À la tombée de la nuit, Mick Schumacher et Ferdinand Habsburg reprenaient le volant, avec des gommes dures sur le flanc gauche et médiums sur le côté droit. Sur une piste de plus en plus piégeuse, avec notamment la présence de gravier ramené sur la trajectoire, les deux trios haussaient le rythme avant de confier le sprint final à Nicolas Lapierre et Charles Milesi.

Alpine 1ère des nouveaux arrivants

Grâce à l’excellente gestion de l’énergie lors d’une épreuve où deux courtes neutralisations étaient à recenser, l’Alpine n°35 économisait un arrêt et Charles Milesi en profitait pour remonter dans la hiérarchie. Les efforts de l’équipe portaient leurs fruits puisque le Français franchissait la ligne d’arrivée en neuvième position, et premier parmi les nouveaux arrivants dans la catégorie Hypercar. En parallèle, la n°36 et Nicolas Lapierre se classaient treizièmes après avoir dû changer une face avant, endommagée par un contact dans le peloton.

Après le drapeau à damier, les deux équipages étaient promus d’une place après la disqualification de la voiture n°93. Avec une multitude de données acquises sur le comportement de l’A424 en conditions de course, Alpine Endurance Team se concentre désormais sur la prochaine étape du calendrier, les 6 Heures d’Imola (19-21 avril).

Les réactions du team Alpine

LES PILOTES

Charles Milesi

“C’était une course réussie et nous ne nous attendions pas forcément à finir dans le top dix pour nos débuts sur un circuit inédit. C’était déjà une belle réussite de passer la ligne d’arrivée avec les deux voitures, mais le fait d’en avoir une en huitième position est un véritable bonus. Notre rythme semble prometteur face à plusieurs autres constructeurs, ce qui est encourageant pour la suite même s’il reste beaucoup à apprendre et comprendre. L’équipe a fait de l’excellent travail et nous avons tous hâte d’être à Imola.”

Ferdinand Habsburg

“J’étais extrêmement fier et heureux d’être au volant de l’Alpine A424 pour son premier départ. J’étais aussi un peu nerveux, mais je savais que j’étais au bon endroit et entouré des bonnes personnes. Nous avions une excellente stratégie et nous avons presque réalisé un sans-faute pour obtenir ce résultat dont nous sommes très contents. C’est un peu le même sentiment que lorsque vous gravissez une montagne en partant de son pied. J’en ai beaucoup escaladé en tant qu’Autrichien, et je peux vous garantir que c’est incroyable de tout faire afin d’arriver au sommet… Et c’est un peu ce que je ressens en ce moment !”

Paul-Loup Chatin

“C’était une belle course et j’en suis très heureux pour l’équipe, qui a fait un travail extraordinaire depuis deux ans pour nous donner une voiture performante et fiable dès la première épreuve. Je crois que personne ne peut réaliser tous les efforts que cela demande en coulisses. L’important était de ne faire aucune erreur pour voir où cela nous mènerait. Nous sommes finalement premiers parmi les nouveaux arrivants et huitièmes sur dix-neuf Hypercars, devant certaines pointures du championnat. Ces premiers points sont juste fabuleux et viennent récompenser les efforts fournis par toute l’équipe.”

Matthieu Vaxiviere

“C’est un véritable accomplissement de finir notre première course avec les deux voitures, et encore plus avec une dans les points. Je crois que nous pouvons tous être satisfaits du travail accompli durant la phase de développement puisque nous n’avons pas rencontré le moindre souci. Nous nous devions d’être humbles pour nos débuts et nous l’avons été. Cette belle aventure démarre sur une note positive, mais le travail acharné se poursuivra à Imola.”

Mick Schumacher

“Cette première semaine de course s’achève avec beaucoup de positifs et d’apprentissages dans ce monde de l’Endurance. Nous avions un bon rythme pour nous battre pour les points, ce qui n’était pas forcément prévu, donc nous pouvons être vraiment contents et je suis très heureux que l’équipage de la voiture sœur y soit parvenu. Nous disposons d’une équipe solide, soudée et ambitieuse pour le prochain rendez-vous et nous avons déjà tous hâte d’être à Imola.”

Nicolas Lapierre

“C’était un week-end très satisfaisant dans l’ensemble. Nous avons atteint notre principal objectif qui était l’apprentissage et nous avons même fait mieux qu’espéré avec une voiture dans les points et la nôtre qui était dans le rythme tout au long de la semaine. L’équipe a été excellente et sereine sur le plan opérationnel et c’est de bon augure pour l’avenir. Après une séance d’essais, nous nous rendrons sur un circuit bien différent à Imola. Nous nous réjouissons d’y aller pour continuer à travailler d’arrache-pied après ce départ plutôt positif.”

LE DIRECTEUR DU TEAM ALPINE

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team

“Nous savions qu’il serait difficile de commencer par une course de dix heures sur un nouveau circuit, mais nous sommes contents de cette prestation. Nous avons rendu une copie propre. C’est un bel exploit de rallier l’arrivée avec nos deux voitures, dont une dans le top dix. Finir cette épreuve avec nos deux équipages a permis à toute l’équipe, des mécaniciens aux pilotes en passant par les ingénieurs, d’apprendre énormément sur notre package technique et humain. Je tiens d’ailleurs à remercier et féliciter chaque membre de l’écurie. J’ai rarement vu des personnes autant engagées dans un projet. Les fondations sont désormais posées après ces dix jours intenses au Qatar. Nous avons clairement franchi une nouvelle étape, mais nous savons que la route est encore très longue. Il nous faut continuer à apprendre et d’acquérir compétences et expérience dans tous les domaines.”

CLASSEMENTS

1812 Kilomètres Qatar Airways du Qatar

1. Porsche Penske Motorsport n°6

2. Hertz Team JOTA n°12

3. Porsche Penske Motorsport n°5

8. Alpine Elf Endurance Team n°35

12. Alpine Elf Endurance Team n°36

Championnat du Monde d’Endurance des pilotes Hypercar

1. Estre / Lotterer / Vanthoor – 38 points

2. Stevens / Ilott / Nato – 27 points

3. Campbell / Christensen / Makowiecki – 24 points

8. Chatin / Habsburg / Milesi – 6 points

12. Lapierre / Schumacher / Vaxiviere – 0 point

Championnat du Monde d’Endurance des constructeurs Hypercar

1. Porsche – 39 points

2. Cadillac – 23 points

3. Ferrari – 18 points

4. Toyota – 15 points

5. Alpine – 12 points

LA NOUVELLE ALPINE A424

1 tour en ALPINE A424 sur le circuit du QATAR



Crédit photo : Alpine©