Exposition Peugeot du 22/03 au 22/09/2024 : “Racines et Avenir”

La marque Peugeot existe depuis 1810, lorsque le moulin familial situé à Hérimoncourt, dans le département du Doubs, est transformé en aciérie. À partir de cette aciérie, différents produits seront produits ; baleines de parapluies, armatures de corsets, outils, ressorts, moulins à café, pièces d’horlogerie et des bicyclettes. Plus tard, Armand Peugeot crée la SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES PEUGEOT, nous sommes en 1896. Depuis, de nombreux modèles sont sortis des usines au Lion, à Sochaux. La marque vous propose de les découvrir au travers d’une exposition qui se tiendra du 22 mars au 22 septembre 2024, au Musée de l’Aventure Peugeot.

120 ans d’histoire du design de Peugeot

Au-delà de la présentation de véhicules Peugeot rarement montrés (voire jamais dévoilés pour certains), cette exposition inédite retracera 120 ans d’histoire du design automobile de la Marque au Lion. Des origines à nos jours, c’est une aventure résolument tournée vers l’avenir que vous découvrirez du 22 mars au 22 septembre 2024 au Musée de L’Aventure Peugeot.

Cette rétrospective exceptionnelle occupera de nombreux espaces du Musée de L’Aventure Peugeot, pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Concept-cars et débuts de l’automobile

Dès l’entrée, le ton est donné puisqu’ils seront accueillis par deux concept-cars de 2014, Quartz et Exalt puis par Bobslid, E-doll, et Vroomster, trois drôles de véhicules issus de la collection « City Toyz » (2000) évoquant le plaisir de conduire en milieu urbain. Avec leurs couleurs vives et leur look amusant, ces voitures-jouets ne manqueront pas de susciter l’intérêt des enfants !

Dans les espaces consacrés aux débuts de l’automobile Peugeot, vous découvrirez d’où vient le nom des carrosseries : vis-à-vis, torpédo, berline, limousine, coupé… Certaines explications vous sembleront logiques et d’autres vous paraîtront plus surprenantes.

Le parcours de visite se poursuit avec l’histoire de la création du premier bureau de Style Peugeot avec notamment le créateur de la ligne « Fuseau de Sochaux », Henri Thomas.

Plongée dans le design

En avançant dans le temps et dans les allées du Musée, vous pourrez admirer la 402 « Andreau », prototype réalisé en 1936 par Jean Andreau. Cet ingénieur aérodynamicien a ainsi dessiné son interprétation de la carrosserie scientifique idéale.

Au gré de la visite, on ne manquera pas d’évoquer les designers qui ont marqué le monde du design automobile, et celui de Peugeot en particulier : Paul Bouvot (patron du Style de la marque au Lion de 1957 à 1977), Pinin Farina (à l’origine de la célèbre entreprise de design italienne Pininfarina – ce sera l’occasion de revoir la Peugette et de découvrir pour la première fois le concept Griffe4), et bien entendu Gérard Welter (formé par Paul Bouvot à qui il a succédé à la tête du Style Peugeot). Celui-ci est notamment le « père » de Quasar, premier véritable concept-car de la marque Peugeot. D’autres concepts des années « Welter » seront exposés au Musée : Proxima, Ion, Asphalte, Escapade, Coupé Z9 et Elixir.

Deux concept-cars seront présentés au côté des ancêtres qui les ont inspirés : le concept 20Coeur (206 CC), exposé près de la 401 Eclipse (premier véhicule Peugeot coupé transformable) et le cabriolet 204 Urban Distinctive au côté de la 204.

Archives et images inédites

Le monde des utilitaires ne sera pas oublié puisque cette exposition sera aussi l’occasion de découvrir le Bistrot du Lion, un concept foodtruck exceptionnel dévoilé en 2015 dont l’objectif est de mettre le design au service des sens !

Le saviez-vous ? Le design a également posé son empreinte en compétition. Vous pourrez ainsi admirer dans la « fosse aux lionnes » la 404 des Records ainsi que la WM Le Mans dessinée par Gérard Welter.

En fin de visite, pour clore en beauté cette exposition exceptionnelle, les équipes de L’Aventure Peugeot vous présentent la collection Onyx au grand complet (deux voitures, un scooter et un vélo) ainsi que deux concepts jamais vus auparavant : les PEUGEOT RCZ Cabriolet et 208 Cabriolet !

Des archives et des images inédites et surtout près de 30 véhicules rares, voire même uniques, dont certains seront dévoilés pour la première fois au public, voici d’excellentes raisons de venir bientôt au Musée de L’Aventure Peugeot à Sochaux.

D'autres surprises viendront enrichir cette exposition cet été.

Exposition Peugeot du 22 mars eu 22 septembre 2024 – Musée de l’Aventure Peugeot – Sochaux

