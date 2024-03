La Peugeot 205 GTI fête ses 40 ans

En 1984, un vent de changement soufflait sur l’industrie automobile européenne avec la sortie d’un modèle qui allait devenir une icône : la Peugeot 205 GTI. Cette petite voiture sportive a captivé les passionnés de conduite avec sa combinaison parfaite de performances dynamiques et d’agilité, redéfinissant ainsi le segment des voitures compactes sportives.

105, 115 et 130 chevaux

Le 23 février 1983, Peugeot lance la 205. “Un sacré numéro” disait la pub. Idée de génie, le modèle est décliné en version sportive en proposant, dès le 1er mars 1984, la Peugeot 205 GTI, en motorisation 1.6 L de 1 580 cm3. Une version développant 105 chevaux pour un poids rikiki de 885 kg (et oui, à l’époque, on fabriquait des voitures légères, sans électronique, batteries ni jantes de 20 pouces à gros pneus). Se positionnant face à la Golf I GTI, la 205 GTI n’avait pas à rougir face à l’allemande et se vendra à 298 345 unités en Europe, sur un total de 5 278 054 Peugeot 205.

Mars 1986, la Peugeot 205 GTI 1.6 L est proposée avec une option “115 cv” et enfin, fin décembre 1986, la 205 GTI est proposée en version 1.9 L développant 130 chevaux. Modèle le plus recherché aujourd’hui.

Genèse et développement

Le projet de la Peugeot 205 a commencé au début des années 1980, alors que rien n’allait plus pour Peugeot ; prise de contrôle de Citroën en 1974, naissance de PSA en 1976, acquisition de la filiale Europe de Chrysler, fusion avec Talbot en 1980 bref, beaucoup de modèles dans le groupe et une confusion chez les clients habituels de la marque au lion. 1980, Peugeot est dans le rouge de 1,5 milliard de Francs en 1980, puis de 2 milliards l’année suivante. Une situation compliquée pour Peugeot, dans le contexte d’une Europe en pleine effervescence économique et sociale. Peugeot avait besoin d’une voiture capable de rivaliser sur le marché des compactes, dominé par des concurrents redoutables tels que la Volkswagen Golf GTI.

C’est ainsi que naquit le projet M24, celui de la Peugeot 205. Mais en fait, pourquoi 205, puisque la future Peugeot est censée remplacer la 104 ? Il serait plus cohérent que la nouvelle Peugeot s’appelle 105 ! Mais le président de Peugeot à l’époque, Jean Boillot, préfère conserver la lignée des “100” pour une catégorie d’automobile inférieure. Et il privilégie la lignée des “200” qui bénéficie d’une bonne image auprès du public, avec le succès de la 203 et de la 204. Ce sera donc la 205 !

Pour créer la version sportive de la 205, Peugeot a fait appel à son département compétition, ainsi qu’à des ingénieurs expérimentés dans le développement de voitures de course. Leur objectif était clair : concevoir une voiture qui incarnerait l’esprit sportif de la marque tout en restant abordable pour le grand public.

Caractéristiques techniques

La Peugeot 205 GTI était équipée d’un moteur essence quatre cylindres en ligne, décliné en deux versions : un moteur 1.6L et un moteur 1.9L. Ces moteurs étaient associés à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, offrant une puissance et un couple remarquables pour une voiture de sa catégorie.

Grâce à son poids plume (885 kg) et à sa suspension parfaitement réglée, la 205 GTI offrait une expérience de conduite exaltante. Son agilité dans les virages serrés et sa réactivité à l’accélération ont immédiatement séduit les conducteurs en quête de sensations fortes. Nouveauté chez Peugeot : toutes les 205 étaient équipées d’une seule clef à télécommande pour toutes les portes (la 205 n’a existé qu’en version 3 portes). La version GTI était dotée de fauteuils style “baquet” rouges et noirs et l’auto possédait de véritables atouts mécaniques ; nouveaux triangles en acier forgé sur le train avant, diamètre plus important sur la traverse tubulaire, la barre anti-devers et la barre de torsion, gain de puissance et poids contenu.

La Peugeot 205 GTI 1.6 L de 105 chevaux sortie en 1984 était équipée d’une injection électronique Bosch L Jetronic, d’une boîte manuelle 5 vitesses, de pneumatiques 185/60 HR 14 et d’un réservoir de 50 litres. Longue de 3,70 mètres, large de 1,57 mètre et haute de 1,35 mètre, la voiture ne pesait que 885 kg et atteignait les 190 km/h. Au niveau du prix, elle était facturée 67 600 Francs en mars 1984. La version 115 chevaux sortie en mars 1986 était à 79 900 Francs et la 205 GTI 1.9 L de 130 chevaux s’échangeait contre un chèque de 93 200 Francs.

Accueil et succès

Dès sa sortie, la Peugeot 205 GTI a été acclamée par la presse spécialisée et les passionnés d’automobiles. Les critiques ont salué ses performances exceptionnelles, son comportement routier agile et son design sportif. Plus qu’une simple voiture, la 205 GTI est rapidement devenue une référence dans le monde de l’automobile, incarnant l’essence même du plaisir de conduire.

Le succès commercial de la 205 GTI a été phénoménal, dépassant les attentes de Peugeot. Les ventes ont décollé rapidement, propulsant la voiture au sommet des ventes de sa catégorie. Sa popularité n’a cessé de croître au fil des ans, avec des ventes record dans toute l’Europe (298 345 unités vendues).

Héritage et influence

L’impact de la Peugeot 205 GTI sur l’industrie automobile reste indéniable. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures compactes sportives, inspirant de nombreux modèles qui ont suivi. Son héritage perdure également dans la culture automobile, avec de nombreux clubs et rassemblements dédiés à ce modèle emblématique.

De 11 500 à 30 000 euros

Même des décennies après sa sortie, la Peugeot 205 GTI continue de susciter l’admiration des passionnés d’automobiles vintage et de collectionneurs. Son design intemporel et ses performances légendaires en font un véhicule recherché sur le marché de l’occasion. Au 15 mars 2024, une Peugeot 205 GTI d’occasion se vend entre 11 500 et 25 000 euros. Comptez 30 000 euros pour une version 1.9 L en bon état.

La Peugeot 205 GTI a marqué l’histoire de l’automobile en redéfinissant les normes de son époque. Son mélange unique de performances, d’agilité et de plaisir de conduire en a fait une icône intemporelle, dont l’influence perdure encore aujourd’hui.

