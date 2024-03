Le Youngtimers Festival se tiendra à Linas-Montlhéry les 27 & 28 avril 2024

La 13ème édition du Youngtimers Festival se tiendra les 27 et 28 avril 2024 sur l’Autodrome de UTAC Linas-Montlhéry, dans l’Essonne, au sud de Paris (département 91). Une édition exceptionnelle qui mettra en avant la pop culture et les 40 ans de la Peugeot 205 GTI.

Les jeunes vieilles à l’honneur

Coorganisé avec le magazine Youngtimers, le Youngtimers Festival est un événement qui rassemble des autos qui sont de “jeunes vieilles” et qui n’ont pas encore assez d’ancienneté pour être considérées comme voitures de collection (véhicules qui ont 30 ans et plus). Par conséquent, ces fameux Youngtimers sont des voitures produites entre 1995 et 2005.

Pour la treizième édition des 27 et 28 avril 2024, 800 automobiles sont attendues, ainsi que de nombreux exposants et différentes animations présentées par Ze Next Convention.

Cette année, l’événement met à l’honneur la pop culture et les 40 ans de Peugeot 205 GTI avec les clubs GTI Powers et le 205 GTI Classic Club. Il y aura des démonstrations sur piste toute la journée et les quatre plateaux de l’événement sont complets avec 272 inscrits.

Deux plateaux sont dédiés aux voitures françaises : moins de 1600 cm³ et plus de 1600 cm³. Les deux autres plateaux mettent en avant les voitures du reste du monde : moins de 2 litres et de plus de 2 litres.

Clubs & parade

Plus de 30 clubs seront présents lors de cette nouvelle édition comme Club 306, BMW Z3/Z4 France, MX5 France, Supercinq, Mustang Club de France. En fin de journée, les participants et passionnés inscrits prendront part à une immense parade, une tradition incontournable à l’Autodrome UTAC Linas-Montlhéry.

Village marchand lié à l’ampleur des éditions précédentes

Le village marchand demeurera au cœur de l’anneau de vitesse. Cet espace dédié à la pop culture ravira les amateurs de jouets, d’accessoires, de films de science-fiction, d’œuvres d’artistes, d’animations, d’objets et de décorations thématiques.

Animations – Best Of Show by Youngtimers Magazine

Cette animation vise à récompenser les plus belles voitures du plateau et le travail accompli par les collectionneurs pour les restaurer et les bichonner. L’exposition se tiendra à 12h00 en prégrille et la cérémonie de remise des prix à 13h15 dans la pit-lane.

Défilé Cosplay : pour cette nouvelle édition, les participants et visiteurs sont invités à venir costumés comme leur héros préféré.

Jeux vidéo : cette année, de nombreux tournois gratuits seront organisés sur le stand de Ze Next Convention. Des bornes de jeu en accès libre permettront de (re)découvrir des jeux vidéo des années 80 et de rouler sur l’anneau de vitesse grâce aux simulateurs de course.

Animations pour toute la famille : fresque Lego, démonstration de sabre laser, château gonflable pour les plus petits et skateboard sont au programme. “L’engouement pour les Youngtimers est plus fort que jamais. De plus en plus de passionnés redonnent vie aux voitures des années 70 à la fin des années 2000 : avec peu d’électronique, une affection pour une marque ou un modèle spécifique, une mécanique toujours accessible. Nous sommes ravis d’organiser cette nouvelle édition” déclare Clarisse Charot, Directrice de l’événementiel UTAC.

Informations pratiques

YOUNGTIMERS FESTIVAL

Dates : 27 et 28 avril 2024

Lieu : Autodrome UTAC Linas-Montlhéry, avenue Georges Boillot, 91310 Linas

Tarifs

Prévente : 1 jour : 15€, le week-end : 20€

Tarif sur place : 1 jour : 20€, le week-end : 30€

Gratuit pour les -14 ans accompagnés

Sur place, espace foodtruck

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Crédit photo et vidéo : UTAC©