Moche et attachante : la Nissan S Cargo

MONSIEUR VINTAGE a décidé de faire un focus sur certains modèles d’automobiles. Mais pas n’importe quelle auto, non. D’abord, il faut qu’elle soit vintage, avec une histoire à raconter et en second lieu, il faut qu’elle soit moche. Alors vous me direz que la beauté, c’est subjectif et vous aurez raison. Il n’empêche que certains modèles de voitures font l’unanimité quant à la mocheté de leur design. Nous commençons cette saga de “vilaines” par la Nissan S Cargo.

Charmante à sa manière

Dans l’immense galerie des voitures qui ont jalonné l’histoire de l’automobile, il y a des modèles qui brillent par leur élégance, leur puissance, leur innovation et puis, il y a la Nissan S Cargo. Oui, cette voiture que même son designer aurait du mal à qualifier de « belle ». Mais, oh, qu’elle est charmante à sa manière ! Lancée entre 1989 et 1992, avec une production limitée à 8000 exemplaires, la S Cargo est un véritable OVNI sur roues. Reprenant la plateforme de la Nissan Micra I, La S Cargo est un petit gabarit de 3,48 mètres de long sur 1,59 mètre de large, pour 1,86 mètre de hauteur. Son nom est la contraction de “Small Cargo”, mais certains disent que son nom rappelle la forme d’un escargot.

Un cube fait de cercles

Imaginez une boîte à chaussures surmontée de phares, avec des portes coulissantes qui s’ouvrent à la manière d’un placard de cuisine. C’est ça, la S Cargo. Objection votre honneur ! La S Cargo n’a jamais eu pour vocation d’être belle, mais d’être utile. Objection rejetée maître, parce qu’on peut être utilitaire et agréable à regarder, rappelez-vous du combi Volkswagen, de l’Estafette Renault ou encore de la Citroën 2 CV Fourgonnette, censée avoir inspiré la S Cargo ! Avec son allure étrangement cubique malgré ses lignes faites de cercles, elle semble tout droit sortie d’un monde où les lois de l’aérodynamisme n’ont jamais existé. Mais au lieu d’être repoussante, elle vous attire avec un sourire complice, comme si elle vous chuchotait : « Je sais que je suis moche, mais je suis tellement rigolote ! »

Et c’est là que réside tout son charme. La S Cargo ne se prend pas au sérieux. Elle sait qu’elle ne fera jamais tourner les têtes comme une Ferrari ou une Lamborghini, mais elle n’en a cure. Elle préfère se balader dans les rues en faisant rire les passants et en suscitant les conversations. Elle possède au moins ce capital sympathie lié au fait que cette auto aurait sa place toute trouvée dans une bande dessinée rigolote.

73 chevaux sous le capot

Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence loufoque, car la S Cargo cache quelques spécificités intéressantes sous son capot. Son moteur 1.5L à essence de 4 cylindres en ligne offre une puissance modeste (73 chevaux) mais suffisante pour vous emmener là où vous voulez aller, à condition de ne pas être pressé. Son habitacle spacieux peut accueillir un chargement impressionnant de bagages ou de marchandises, ce qui en fait un choix populaire pour les petits commerçants urbains.

L’escargot inspiré par la 2CV

Autre spécificité liée à son statut d’utilitaire et emprunté à la 2 CV : les 2 places uniques, à l’avant, sous forme de banquette. Et puis, il y a toutes ces petites touches qui la rendent si attachante. Les phares ronds qui lui donnent un air presque sympathique, les poignées de portes en forme de tirettes de fermeture éclair, et bien sûr, le nom lui-même : S Cargo, un jeu de mots subtil sur « escargot » qui souligne à la fois sa lenteur apparente, la forme de l’escargot et sa capacité à transporter des charges.

En fin de compte, la Nissan S Cargo est bien plus qu’une simple voiture. C’est un symbole de l’esprit audacieux et de l’humour de la marque japonaise. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une S Cargo sur la route, ne la sous-estimez pas. Elle pourrait bien vous surprendre en vous faisant sourire, même si vous n’arrivez pas à décider si c’est à cause de son charme irrésistible ou de son allure totalement loufoque.

En occasion, vous trouverez des versions vraiment marrantes, avec des peintures et des habillages colorés et atypiques. Niveau prix, comptez entre 5 000 et 10 000 euros. Une vilaine attachante malgré tout.