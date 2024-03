Multipla : le vilain monospace de Fiat

Quand il a été présenté au salon de l’auto de Francfort en 1997, il a d’abord surpris par son design arrogant et pour le moins original. Et ce qu’on demandait à un monospace en ce temps-là, c’était d’avoir de l’espace intérieur et il en avait, proposant même 6 places réparties en 2 rangées de trois places bien trouvées. Un look atypique et de l’espace disponible jouaient donc d’abord en sa faveur, jusqu’à ce qu’on dise de lui qu’il était tout compte fait sacrément moche. Et ce fût la dégringolade du Multipla, malgré un espace bien étudié.

Le Fiat Multipla : L’extraterrestre de l’automobile qui a fait tourner les têtes… dans le mauvais sens !

Ah, le Fiat Multipla, une voiture qui a divisé les opinions comme une pizza mal coupée ! Sortie en 1998, cette création audacieuse de Fiat est entrée dans l’histoire de l’automobile pour toutes les mauvaises raisons possibles. Imaginez si Picasso avait décidé de dessiner une voiture, et vous aurez une idée de ce à quoi ressemblait le Multipla. L’objectif du Multipla, à l’origine, était de concurrencer la première génération du Scénic de Renault. À cette époque, le marché des monospaces n’était pas encore développé. Citroën préparait sa Xsara Picasso et Opel, son Zafira. Fiat souhaitait par conséquent proposer une réponse à Renault, en proposant un monospace atypique. Et atypique, il l’était ce Multipla.

L’honneur est sauf

C’est le designer italien Roberto Giolito qui a signé le design du Multipla. Pour ce faire, il s’est inspiré de la Fiat 500 Multipla des années 50. Va te revendre chez un autre fabricant quand tu mets ça dans un CV. Pas facile. Heureusement pour Giolito, c’est également lui qui signait, en 2004, le dessin de la Fiat Trepiuno, un concept car qui préfigurait le remake de la Fiat 500, énorme succès commercial de Fiat. Ouf, l’honneur était sauf et le Multipla pouvait être oublié. Par tous ? Non, surement pas, et encore moins par les médias, qui ne se sont pas gênés de lui faire la peau à ce mal-né Multipla.

Top-Gear, l’émission TV au ton sarcastique a bien enfoncé sa réputation, non sans omettre d’en détruire une palanquée. Et tous les autres s’y sont mis, comme s’il était de bon ton de s’engouffrer dans le panurgisme de la méchanceté facile pour détruire la carrière d’un modèle.

Un “bashing” total

C’est vrai qu’il n’était pas beau le Multipla. On avait même l’impression qu’une première voiture était tombé du ciel sur une autre et s’était emboitée dedans, créant cette impression de “double-niveau” avec, drôle d’idée, 2 feux ronds sous le pare-brise !? Ces vitres étaient aussi hautes que la carrosserie des portes, son arrière était taillé droit comme un mur et l’ensemble était posé sur des petites roues de 15 pouces. Mais il ne méritait pas un tel “bashing”.

Ceci-dit, le fait que tout le monde dise que le Multipla était moche l’a rendu sympathique et lui a conféré une image sympa, vintage et presque fun. Ce serait bientôt chouette et décalé d’en posséder un. Au final, il s’est vendu à 344 841 unités en 12 ans (1998 – 2010) et l’essentiel en Italie, ce qui a sauvé l’honneur de Fiat sans pour autant être un succès, en comparaison des ventes du Scénic première génération : 2,8 millions d’exemplaires écoulés en 14 ans (1996 – 2010). Ceci étant, vous le trouvez beau vous, le Renault Scénic première génération (Photo ci-dessous) ?

La naissance d’un monstre

La genèse du Fiat Multipla est un peu comme une histoire de science-fiction. Un groupe d’ingénieurs de Fiat s’est probablement enfermé dans un laboratoire secret, a jeté des idées farfelues sur un tableau blanc et a décidé de combiner une fourgonnette avec une soucoupe volante. Et voilà, le Multipla était né !

Date de sortie : 1998

1998, une époque où le monde de l’automobile était en effervescence, mais où la mode semblait avoir pris un jour de congé chez Fiat. Le Multipla est arrivé sur le marché, déclenchant une cascade de réactions, allant de la stupeur à l’hilarité, en passant par une profonde confusion.

Les spécificités du Multipla

Passons aux spécificités, parce que franchement, il n’y a rien de tout à fait normal dans cette bête étrange. Vous aviez deux rangées de trois sièges pour transporter toute la famille, ou une équipe de football, ou un groupe de supporters d’extraterrestres (parce que soyons honnêtes, cette voiture semblait être d’une autre planète).

De plus, le pare-brise avant se prolongeait vers le haut, comme une seconde épaisseur posée sur le capot, une spécificité qui a fortement contribué aux mauvaises critiques dont il a été victime. Oh, et ne parlons même pas de son regard avant, qui ressemblait étrangement à une grenouille à la recherche de mouches. Et ses rétroviseurs étaient pour le moins étrange. Mais le Multipla avait et a encore cette particularité qui le démarque de la concurrence : un design original et atypique.

Pourquoi était-il considéré comme moche ?

Maintenant, pour la question brûlante : pourquoi diable était-il considéré comme moche ? Eh bien, imaginez essayer de caser un monospace, un SUV et une soucoupe volante dans un seul design. Ça ne pouvait que mal se passer ! Les lignes étaient maladroites, les proportions étaient bizarres, et on avait l’impression que le designer avait abandonné à mi-chemin et avait décidé de fusionner toutes les idées en une seule.

Pourquoi le Fiat Multipla n’a-t-il pas marché ?

Pourquoi le Fiat Multipla n’a-t-il pas marché ? Eh bien, imaginez-vous être un parent, vous vous garez pour déposer vos enfants à l’école et soudain, tout le monde se met à rire en voyant votre voiture. Ça ne donne pas exactement envie d’acheter. En plus de son apparence, la Multipla a également souffert de problèmes de fiabilité et de performances médiocres. Donc, même si vous pouviez passer outre son physique, vous étiez toujours confronté à une voiture un peu… décevante.

Un bon plan en occasion

Côté occasion, le Fiat Multipla est une bonne solution pour celles et ceux qui ont un budget réduit. En effet, la mauvaise réputation du modèle a fait baisser sa cote en flèche et si ça ne vous gêne pas de prendre le volant d’une auto vilaine, vous pouvez en trouver en moyenne à 850 euros. Les prix s’échelonnent de 350 à maxi 4 900 euros, pour un modèle de 2008 avec 80 000 km.

FIAT MULTIPLA 2002 – Crédit photo : Fiat©

Le dernier sursaut de Fiat

Face à la terrible image faite au Multipla depuis son lancement en 1998, Fiat avait décidé de réagir en restylant complètement son modèle originel. La seconde version était sur le plan du style beaucoup plus réussie, mais également beaucoup plus commune. Chacun se fera son idée (voir photo ci-dessous) mais quand une réputation est installée, il est difficile voire impossible de s’en défaire, surtout en matière d’automobile.

Adieu, cher Multipla

Alors voilà, le Fiat Multipla, une voiture qui nous a rappelé que la beauté est dans l’œil du spectateur, mais que parfois, même l’œil le plus bienveillant a du mal à trouver quelque chose de beau dans une voiture qui ressemble à un mélange entre une batte de baseball et une citrouille. Adieu, cher Multipla, tu seras toujours là dans nos souvenirs… surtout quand nous voulons montrer à nos enfants à quoi ressemblait une erreur de conception automobile.





Crédit photo : Fiat© / Renault©