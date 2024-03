Quand Renault utilise le vintage pour vendre ses voitures

Les professionnels du marketing le savent, faire appel au vintage est une approche gagnante pour vendre un produit. Retourner dans le passé rappelle souvent de bons souvenirs et une période d’insouciance, ce qui nous rassure et provoquera plus facilement un acte d’achat. Renault l’a bien compris et surfe sur l’axe du rétro, tant au niveau de ses produits, qu’en termes de communication et publicité.

Premiers à surfer sur le rétro : les fabricants de moto

Phénomène vite compris par les services marketing des marques de moto, le vintage fait vendre. D’ailleurs, aujourd’hui, rares sont les fabricants qui ne possèdent pas un modèle néo-rétro à leur catalogue. Kawasaki a toujours sa W800, sans parler de la géniale Z900 RS, Yamaha la récente et très réussie XSR 900 GP, Suzuki la très joueuse SV650 X et son Katana directement revenu des années 70, Honda le CL 500 (quel dommage d’avoir arrêté la CB 1100 RS avec son gros phare rond et ses amortisseurs arrière jaunes à spirale, façon seventies), sans parler de Mash, Moto Guzzi, Triumph, Harley Davidson, ou encore Ducati et son best-seller Scrambler.

Ça sent bon le vintage

Les fabricants d’automobiles l’ont compris à leur tour et c’est ainsi qu’après la Fiat 500 revue et la New Beetle de Volkswagen, Renault se lance sur la vague du néo-rétro en sortant la nouvelle R5 E TECH et envisage la future 4L. Il y aurait même, dit-on, dans les cartons de la marque au losange, un projet de R17 revisitée et d’une nouvelle Estafette, à l’image du ID de Volkswagen en référence au Combi.

Tout ça fleure bon le vintage, la couleur et le “Flower Power”. Et tant qu’à surfer sur le rétro, Renault le fait brillamment. Au nouveau de sa nouvelle R5 d’une part, qui semble plaire au public avec sa filiation directe avec la R5 de 1972, et particulièrement le modèle “MONTE CARLO” jaune et rouge, mais sur le plan de la communication d’autre part. Preuve en est, les deux vidéos ci-dessous qui jouent à fond la carte du vintage. La première en nous rappelant les fameux “Circuits 24” de notre enfance et la seconde, par un compte à rebours très rétro pour ses utilitaires, particulièrement bien trouvé. Comme quoi le passé a vraiment de l’avenir, vous ne pensez pas ?





Crédit photo : Charles01© – Wikimedia – Licence Creative Commons.