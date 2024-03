Triumph présente sa nouvelle ROCKET III : plus puissante, plus affûtée, plus agile

Le constructeur de motos britannique Triumph vient de dévoiler sa nouvelle ROCKET III. Plus puissante et plus maniable, elle conserve un look toujours aussi musclé et agressif. Un modèle qu’il faut désormais appeler ROCKET III STORM, décliné en versions R et GT.

20 ans : le plus bel âge

La Triumph ROCKET III est sortie en 2004. Pour ses 20 ans, elle voit sa puissance moteur augmenter de 15 chevaux, pour totaliser 182 chevaux et un couple record de 225 Nm, soit 4 Nm de plus.

Avec son gros bloc 3 cylindres 2 458 cm3, la Triumph ROCKET III STORM demeure la moto équipée du plus gros moteur au monde. Pour avoir essayé la version précédente, il faut bien reconnaître que ses accélérations arrachent les bras et sont nettement supérieures à l’ex-gros roadster de Yamaha : le V-MAX, pourtant déjà une légende en matière de “coup d’pied au cul”.

Une accélération explosive

La nouvelle ROCKET III STORM offre une accélération explosive et une réponse forte sur n’importe quel rapport. Elle dispose d’un couple maximal dès les plus bas régimes et ne demande qu’à monter dans les tours, avec une zone rouge qui débute à 6 500 tours.

Encore plus agressive

Au niveau du look, la nouvelle Triumph ROCKET III STORM est encore plus affûtée et agressive. Les roues de 16 pouces à l’arrière et 17 pouces sur l’avant ont été mises à jour avec un design sportif en aluminium moulé à dix branches, réduisant la masse non suspendue. Cette réduction a un impact positif sur la réponse de direction en mouvement, améliorant l’agilité déjà impressionnante de la Rocket.

Le cadre en aluminium robuste et léger, introduit pour la première fois en 2019, utilise des éléments moulés et forgés pour un rapport couple/poids exceptionnel. Suite au succès commercial des récentes éditions spéciales Rocket qui présentaient une finition Black, les nouveaux modèles Rocket 3 Storm arborent un niveau impeccable de détails de finitions.

La suspension est toujours fournie par SHOWA, avec un mono amortisseur SHOWA RSU à l’arrière et une fourche SHOWA de 47 mm à l’avant. Les deux sont réglables. Pour arrêter la bête, BREMBO se colle à la tâche avec des étriers de freins radiaux à l’avant et deux disques de 320 mm, plus un disque de 300 mm à l’arrière avec un étrier à 4 pistons M4.32. La moto dispose également du système d’ABS en courbe.

PHOTOS TRIUMPH ROCKET III STORM R 2024

Les tarifs

Au niveau du prix, la nouvelle Triumph ROCKET III STORM est vendue 26 395 euros pour la version R et 27 195 euros pour la version GT. Mais alors, en quoi diffèrent ces 2 versions ?

Qu’est-ce qui différencie la R de la GT ?

Les coloris d’abord. Chaque modèle est proposé avec trois options de couleurs distinctes en deux tons. La R est disponible en Rouge Carnaval avec Noir Saphir, en Bleu Pacifique Satiné avec Noir Saphir Mat et en Noir Saphir avec Granite. La GT est disponible dans les mêmes couleurs, mais la répartition sur le réservoir est inversée, offrant un look distinctif et percutant ainsi qu’un choix de couleurs cohérent pour les deux modèles. La Rocket 3 Storm est également doté de finitions noires de haute qualité.

Chaque Rocket offre une sensation et une personnalité distinctes, en raison de différences clés dans leur ergonomie. La position du conducteur et le placement du guidon de la Rocket R sont conçus pour offrir une puissance et un contrôle optimaux, créant ainsi une conduite détendue et captivante.

La GT a une configuration légèrement plus inclinée avec une différence de 125 mm dans la position de la poignée par rapport à la R, offrant ainsi une position de conduite plus droite. Chaque modèle dispose également de son propre ensemble de selles dédié, chacun avec des finitions en aluminium moulé peint en noir premium.

La Rocket 3 Storm R a une selle conducteur et passager de roadster avec une hauteur de selle de 773 mm, offrant confort, confiance à basse vitesse et maniabilité. La GT a une selle de Touring sculptée avec une selle passager plus généreusement rembourrée et un dossier passager réglable. La hauteur de selle pour la GT est seulement de 750 mm, améliorant ainsi le confort pour le conducteur.

La plus grande différence entre les deux modèles réside dans les positions des repose-pieds. La R a des commandes de pied médianes, avec deux réglages offrant 15 mm d’ajustement vertical, pour s’adapter à toutes les tailles de conducteur, offrant une position de conduite naturelle et sportive. La GT a des commandes de pieds vers l’avant donnant une sensation custom décontractée, avec trois positions horizontales offrant 50 mm d’ajustement, fournissant la position la plus confortable pour les longs trajets. Les modèles R et GT ont des repose-pieds passager innovants, discrets et assombris, rétractables.

PHOTOS TRIUMPH ROCKET III STORM GT 2024

Le poids des machines

La version R accuse 320 kg sur la balance quant la version GT, elle est un peu plus légère de 3 kg, avec 317 kg.

La nouvelle Triumph ROCKET III STORM sera disponible en concessions à partir du mois d’avril 2024.

Crédit photos et vidéo : Triumph Motorcycles©