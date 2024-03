Yamaha V MAX 1200 Carbon Edition croisée à une Porsche 911 exclusive-series par CUS’TOM MOTORCYCLE : un mélange détonant !

Question : que se passe-t-il quand un passionné d’automobile et de moto souhaite obtenir une moto unique, affichant des références à une autre voiture unique ? Réponse : il fait appel à CUS’TOM MOTORCYLE, qui lui réalise son rêve. Le résultat ? Une superbe Yamaha V MAX 1200 Carbon Edition de 2002 transformée sur la base de la Porsche 911exclusive-series, sortie en juin 2017 et commercialisée à seulement 500 unités.

“RAGE” : une signature haut de gamme

CUS’TOM MOTORCYCLE nous présente aujourd’hui sa dernière réalisation. Une Yamaha V MAX 1200 Carbon Edition de 2002 estampillée “RAGE”, signature haut de gamme de l’atelier de préparation. À l’origine, la Carbon Edition recevait un garde-boue avant en carbone, un autre garde-boue arrière en carbone, des caches latéraux en carbone et un faux réservoir en carbone (le réservoir d’essence étant sous la selle).

Équipée du V4 Yamaha 1200 de 104 chevaux, cette V MAX présentait les mêmes caractéristiques que la V MAX classique. Une machine commercialisée de 1985 à 2003, puis revenue au catalogue de la marque aux diapasons de 2008 à fin 2016, toujours avec le V4 mais dont la cylindrée passait à 1700 cm3 pour une puissance de 200 chevaux. La norme EURO4 débarquée au 1er janvier 2017 eût raison de cette géniale V MAX, tuée sur l’autel de l’écologie.

Et le V MAX préparé par CUS’TOM MOTORCYCLE (crédit photo : Tom Boissel©)

Une Porsche 911 exclusive

La Porsche dont il est question est le modèle 911 exclusive series sorti en juin 2017. Équipée du fameux “Flat-6” biturbo 3,8 litres de 607 chevaux, cette 911 atteint les 330 km/h et avale le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes.

Pour la présentation de cette V MAX 1200 CUS’TOM MOTORCYCLE, Tom Boissel (CUS’TOM MOTORCYCLE) nous détaille les étapes de cette préparation exceptionnelle :

“Pour ce modèle, on est donc sur un V MAX 1200 Carbon Edition de 2002 totalisant 4 500 kms. La demande de mon client était de s’inspirer du V MAX Cafe Racer de Motocrew, en le croisant avec une Porsche 911 exclusive séries, sur une moto peu kilométrée, en gardant l’identité du V MAX, et d’y apporter la signature RAGE de l’atelier. Il m’a fallu plusieurs mois de recherche pour trouver la perle rare de 4500 kms entièrement d’origine.

Une analyse des détails de la Porsche (modèle limité à 500 exemplaires) a dû être menée, puis il a fallu trouver des solutions pour les reporter sur la moto, sans tomber dans les excès.

Avant d’attaquer les modifications et badge “RAGE” oblige, il a fallu augmenter la puissance, cependant vu le faible kilométrage, il aurait été dommage d’ouvrir le moteur, je me suis donc orienté sur le débridage de la bête via un kit V-boost + de nouveaux boisseaux de carburateur, la puissance de 100 cv d’origine laisse place à plus de 130 cv qui ont fait la réputation de cette moto lors de sa sortie.

(Le V-boost est un système qui permet, grâce à des clapets, d’alimenter chaque cylindre par 2 carburateurs à la place d’un seul, et ce, à partir de 3000 ou 6000 tr/mn selon un interrupteur).

Après quelques essais de validation du V-boost, je me suis attaqué à la partie transformation. Trois points ont été majeurs : le train avant, la coque arrière, les détails à respecter.

Pour le train avant

Pour coller au mieux avec le look de la Porsche, une jante avant de Ducati Diavel a été modifiée pour s’intégrer dans une fourche Öhlins de Ducati hypermotard SP, elle-même modifiée pour être montée sur le cadre de la Vmax.

Cette jante à bâtons permettait de reproduire les liserés jaune or des jantes Porsche. J’ai préféré ré-usiner les tés de l’hypermotard que de faire des tés sur mesure pour donner un style plus « naturel » et sobre.

Des disques Brembo de 330 mm accompagnés d’étriers Brembo M40 monobloc donne un mordant rassurant et font vite oublier la réputation de mauvaise freineuse des V MAX. Comme sur la Porsche, l’écriture Brembo est de la même teinte que la carrosserie.

L’écrou de colonne de direction en bronze avec insert en inox est un détail Cus’Tom usiné a l’atelier, logeant en son centre le bouton de contrôle du compteur motogadget, qui lui-même prend place dans un petit support en aluminium fait sur mesure par l’atelier.

J’ai gardé les commodos et maitres cylindres de frein et embrayage d’origine, du fait de leur état impeccable et pour garder l’identité du V MAX, tout comme la jante arrière mythique avec le pneu Dunlop à écriture blanche et son disque ventilé.

La deuxième grosse partie du travail de transformation a été la fabrication de la coque arrière, qui est une copie du design du V MAX Café Racer Motocrew, qu’il a fallu reproduire sur photo.

J’ai réalisé cette coque à partir de tôle d’acier d’épaisseur 1mm, la forme extérieure se compose de 7 pièces formées manuellement avec différents outils (sac de sable, tas, rouleuse, roue anglaise, différents marteaux et maillets) et assemblées par soudure Tig. Ce travail prend quasiment 5 jours de travail sans chaumer. Le choix de l’acier est justifié par la recherche d’une meilleure solidité.

Les détails à respecter

La couleur jaune or, qui change de teinte en fonction de la lumière intérieure ou extérieure (du jaune or sobre en intérieur au jaune vif orangé assumé en extérieur), mélangée aux détails en carbone sur la carrosserie, avec deux orientations de trame, une par bande, posée en chevron à 90 °.

Bastien Soula, ex-pilote moto et peintre dans l’aménagement du luxe a relevé le défi : il a intégré de la véritable fibre de carbone sur la carrosserie sous peinture afin d’avoir une reproduction la plus fidèle possible. Il y a eu un long travail d’intégration du carbone afin de ne sentir aucune marche au touché de la carrosserie.

Le travail du cuir a été mené par Laeticia de “0 à 9 sellerie” à Mazères, en Ariège (comme l’ensemble des motos issues de l’atelier). La selle est inspirée du design des sièges de cette Porsche 911 exclusive, les trous centraux ont été réalisés à la main, il y a du cuir lisse, microperforé, de la couture invisible et de la couture faite main.

Le bloc compte tour a reçu une coiffe en cuir pour imiter les habillages de tableau de bord de la Porsche.

Les poignées “signature RAGE” cousues en X rappellent les coutures du volant cousu main de la Porsche. Les réflecteurs de lumières rouges des caches latéraux du radiateur ont été remplacés par des petits boitiers en aluminium, logeant des plaques en carbone, sur lesquelles a été peint au pochoir le détails « séries » qu’on trouve sur les marches pieds de la 911, avec la même calligraphie.

Des liserés jaunes or sur les jantes et l’intégration d’un phare au look Porsche 911, de la visserie inox, des écrous en titane et une finition “RAGE” de chaque détail viennent parfaire l’ensemble avec des clins d’œil supplémentaires à la Porsche 911 exclusive series.

Et pour garantir un effet bestial du V MAX, des silencieux en inox sur mesure revêtus de noir Cerakote, accompagnés de sourdines, laissent place à une mélodie similaire aux V8 au calage crossplane typique des vieilles Muscle Cars (à écouter en début et fin de vidéo de la fabrication des silencieux).

« Croisez un dragster des rues et une voiture d’exception, vous aurez un fauve raffiné » (je trouve ce slogan fidèle au projet).

Pour conclure, J’aimerais remercier Jenny et Patrick, les propriétaires, pour leur confiance, ainsi que Laeticia et Bastien, qui réalisent mes demandes toujours plus complexes à la perfection. Préparez-vous à découvrir bientôt notre nouvelle réalisation, puisqu’un projet inspiré d’un bateau Riva Aquarama est en cours à l’atelier. Au programme : plaquage carrosserie en acajou et sellerie haute couture !”







Crédit photo : Porsche© pour la voiture et Tom Boissel© pour la moto.