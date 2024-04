L’iconique Ford Mustang fête ses 60 ans

Depuis ses débuts en 1964, la Ford Mustang a captivé le cœur et l’imagination des passionnés d’automobiles à travers le monde. À l’occasion de son 60e anniversaire, il est temps de revenir sur cette légende de l’industrie automobile, depuis sa genèse jusqu’à son statut actuel d’icône intemporelle.

Genèse et projet

Dans les années 1960, Ford cherchait à répondre à la demande croissante de voitures de sport abordables. Lee Iacocca, alors vice-président de Ford, eut l’idée d’une voiture compacte, élégante et puissante, capable de séduire un large public. Ainsi naquit le projet « T-5 », qui deviendra plus tard la Ford Mustang.

Lancement historique

Le 13 avril 1964, dans le quartier du Queens, à New-York, plus de 125 journalistes sont réunis dans le pavillon Ford de l’exposition universelle de 1964, afin d’assister à la présentation presse du nouveau modèle de Ford, qui tire son nom de l’avion de combat P51-Mustang. Le premier modèle de la Ford Mustang est baptisé “Mustang 1964 ½”, du fait que la voiture soit commercialisée en milieu d’année.

Lee Iacocca la définit ainsi : “Son secret réside dans sa remarquable polyvalence. Pour un prix modique, la Mustang est une voiture compacte et économique de la qualité d’une Ford, mais possédant le chic d’une voiture européenne stylée, mais qui est vendue à un prix beaucoup plus élevé ; La Mustang se situe dans une fourchette de prix qui permettra à nos clients de satisfaire leurs envies en fonction de leurs besoins, de leurs désirs et de leur portefeuille.”

Première commercialisation le 17 avril 1964

Le 17 avril 1964, la première Ford Mustang sortait des chaînes de production de l’usine de Ford à Dearborn, Michigan. Présentée au public lors de l’Exposition universelle de New York, elle suscita un engouement immédiat. Le style sportif, les performances et le prix abordable de la Mustang en firent instantanément un succès. La première Mustang a été fabriquée le 9 mars 1964. Portant le numéro de châssis N°1, elle a été vendue à un pilote d’une compagnie aérienne régionale : le capitaine Stanley Tucker.

Tucker avait commandé une version décapotable couleur Wimbledon White dotée du moteur V8 260 Ci. Véritable collector, la voiture est aujourd’hui exposée au musée Henry Ford de Dearborn, dans le Michigan.

Incroyable succès et ventes

La Ford Mustang a connu un succès phénoménal dès ses débuts. Le premier week-end de commercialisation, 22 000 bons de commandes avaient été signés. En seulement 18 mois, plus d’un million d’exemplaires furent vendus, établissant ainsi un record pour une voiture nouvelle à l’époque. Cette popularité a perduré au fil des décennies, avec plus de 10 millions de Mustangs vendues depuis son lancement.

Les prévisions de Ford étaient bien plus raisonnables. La marque à l’ovale prévoyait en effet de vendre 100 000 exemplaires par an, il s’en vendra 670 000.

Ford Mustang : 7 générations

Au fil des années, la Mustang a évolué pour répondre aux demandes changeantes du marché et aux avancées technologiques. Chaque génération a apporté son lot d’innovations, de moteurs plus puissants à des technologies de pointe en matière de sécurité et de confort. De la mythique Mustang GT des années 1960 aux modèles actuels équipés de moteurs EcoBoost et de systèmes de conduite semi-autonome, la Mustang n’a cessé de se réinventer tout en préservant son ADN.

Au total, la Ford Mustang se déclinera en 52 versions différentes, sur 7 générations, dont la dernière a été présentée au salon de Détroit le 14 septembre 2022.

Côté motorisations, elle a été équipée de blocs V6 (300 chevaux), V8 (450 chevaux) et voire même 4 cylindres sur le marché européen, un bloc Eco-Boost rejeté par les puristes mais qui n’a pas à rougir de propulser la Mustang, avec 290 chevaux.

Légende et symbole de liberté

La Ford Mustang ne se contente pas d’être une voiture. C’est un symbole de liberté, d’aventure et de l’esprit américain. Son allure audacieuse, son rugissement de moteur et son histoire riche en font un emblème de la culture populaire. Que ce soit sur les routes sinueuses de la Californie ou sur les pistes de course du monde entier, la Mustang incarne la passion de conduire et l’amour de la route.

Vers l’avenir

En 2024, la Ford Mustang continue d’inspirer les conducteurs du monde entier. Avec l’introduction de modèles électriques et hybrides, la Mustang embrasse l’avenir tout en honorant son héritage. Qu’il s’agisse de la puissance brute d’une Mustang GT traditionnelle ou de la performance électrisante de la Mach-E, la Mustang reste fidèle à son engagement envers l’innovation et l’excitation de la conduite.

La Ford Mustang célèbre 60 ans d’excellence automobile, de passion et de liberté. Au cours des décennies, elle a su captiver les esprits et redéfinir le concept de voiture de sport américaine. Alors que nous tournons la page vers les prochaines décennies, une chose est certaine : la légende de la Ford Mustang continuera de briller, éternellement associée à l’esprit de l’Amérique et à la joie de conduire.



Crédit photo : Ford©