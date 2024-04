Quelle est la voiture vintage de “Ida” dans la série “Anthracite” sur NETFLIX ?

Depuis le 10 avril dernier, la plateforme de streaming NETFLIX diffuse une nouvelle série française : “ANTHRACITE – Le mystère de la secte des Écrins”. Un thriller mélange d’horreur et de drame qui, par le cadre et l’ambiance n’est pas sans rappeler “Les rivières pourpres”, réalisé par Mathieu Kassovitz et sorti en 2000. Son personnage principal, Ida, une jeune geek au style “Nina Hagen” interprétée par l’actrice suisse de 33 ans Noémie Schmidt, se déplace dans une auto plutôt vintage. Pour connaître ce modèle, lisez ce qui va suivre.

ANTHRACITE : sortie le 10 avril 2024 sur NETFLIX

“ANTHRACITE – Le mystère de la secte des Écrins” est arrivé sur NETFLIX le 10 avril 2024. Une série française (ça mérite d’être souligné) qui mêle le thriller à l’horreur et au drame. Créée par Fanny Robert et Maxime Berthemy, cette série met en scène Noémie Schmidt dans le rôle principal de Ida, aux côtés de Camille Lou (Giovanna), le rappeur et acteur Hatik (Jaro), Nicolas Godart (Romeo), Raphaël Fenet (Erwan Le Floch), Jean-Marc Barr (Solal Heilman, père de Ida), Stefano Cassetti (le gourou Caleb) et Kad Merad (Claude, l’oncle).

Un bon thriller français

Après avoir visionné les 6 épisodes de 52 minutes que compte la série, force est de constater qu’en France aussi, nous sommes capables de réaliser des thrillers de qualité. Un signe ne trompe pas : la durée des six épisodes défile comme un TGV et on s’accroche à l’intrigue entre meurtres sanglants et secte montagnarde dès l’épisode 1.

Le synopsis

En 1994, le suicide collectif d’une secte installée dans un petit village des Alpes défraye la chronique. 30 ans plus tard, le meurtre d’une femme assassinée selon les rituels de l’étrange communauté met à feu et à sang l’équilibre précaire retrouvé par les habitants.

Bouc émissaire idéal, Jaro Gatsi, un jeune délinquant venu à la montagne pour remettre sa vie sur les rails, se retrouve rapidement accusé du meurtre.

Déterminé à prouver son innocence, il reçoit l’aide inattendue d’Ida, une geek excentrique et ultra-connectée qui est à la recherche de son père disparu.

Ils vont rapidement comprendre que leur implication dans cette affaire ne doit rien au hasard, et que les réponses qu’ils cherchent prennent racine dans les secrets de leur propre passé.

Une voiture vintage au casting

Le personnage principal : Ida, se déplace au volant d’une voiture assez rigolote et surtout vintage. Une auto qui a forcément attiré notre attention et qui, à y regarder de plus près, est une MAZDA 323 première génération (1977-1980) en version trois portes. Un véhicule qui faisait suite à la troisième génération de “FAMILIA” et dont le nom fût transformé en “323” pour les modèles destinés à l’exportation.

Équipée de trois motorisations : 985 cm3 de 45 chevaux, 1272 cm3 de 60 cv et 1415 cm3 de 70 cv, cette Mazda 323 première génération produite entre 1977 et 1980 (Mazda a fabriqué au total 6 générations de 323 entre 1977 et 2003, année de retrait du modèle au catalogue) pesait seulement 780 kg, mesurait 3,83 mètres pour 1,60 mètre de large et était une propulsion de 4 cylindres.

MAZDA 323 : une auto vintage rare en occasion

La MAZDA 323 première génération, réputée pour sa solidité et sa fiabilité, est très difficile à trouver sur le marché de l’occasion. Les rares annonces que l’on voit passer se négocient minimum entre 6 000 et 8 000 euros. Une voiture de collection peu recherchée. Les versions plus récentes (à partir de 1995) sont bien plus nombreuses en occasion et se trouvent à tous les prix, raisonnables, à partir de 500 euros.



Crédit photo : photo de UNE et MAZDA 323 de la série ANTHRACITE : Christine Tamalet:NETFLIX© / photo de Noémie Schmidt et Hatik : Christine Tamalet/NETFLIX© / photo de la MAZDA 323 de 1977 : Martin Hans V©-wikimedia.