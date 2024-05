Ducati présente Le Monster Senna en hommage à Ayrton Senna

À l’occasion des trente ans de la mort du pilote de Formule 1 brésilien Ayrton Senna, la marque italienne Ducati présente une édition limitée spéciale Senna du Monster. Et il n’y en aura pas pour tout le monde, avec 341 modèles produits.

Ducati rend hommage à Ayrton Senna en présentant un Monster collector en édition limitée honorant la carrière extraordinaire du pilote brésilien et l’héritage qu’il a laissé derrière lui. Le nombre limité d’unités est un hommage à la légende : 341. 3 est le nombre de titres mondiaux remportés par Senna en Formule 1. 41 est le nombre de Grands Prix qu’Ayrton a terminés en montant sur la plus haute marche du podium.

Ayrton Senna : légende de la Formule 1

Ayrton Senna, considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1, a marqué de son empreinte le monde du sport automobile par son talent exceptionnel, son dévouement et sa passion. Né le 21 mars 1960 à São Paulo, au Brésil, Senna a connu une carrière spectaculaire avant de trouver une fin tragique lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994.

Un Palmarès éblouissant

Ayrton Senna a débuté sa carrière en Formule 1 en 1984 avec l’écurie Toleman. Dès ses débuts, son talent a rapidement été remarqué, notamment lors du Grand Prix de Monaco de cette année où il a failli remporter la course sous une pluie battante. Il a ensuite rejoint Lotus, où il a remporté ses premières victoires et a montré une maîtrise impressionnante, notamment sur piste mouillée.

En 1988, Senna a signé avec McLaren, une alliance qui a marqué le début de son ère de domination en Formule 1. Aux côtés de son coéquipier et rival Alain Prost, Senna a remporté son premier championnat du monde la même année. Il a ensuite décroché deux autres titres mondiaux en 1990 et 1991.

Les chiffres clés

Titres de Champion du Monde : 3 (1988, 1990, 1991)

Victoires en Grands Prix : 41

Pole Positions : 65 (un record à l’époque)

Podiums : 80

Ses prouesses en qualifications étaient particulièrement remarquables. Senna détenait le record de pole positions pendant plusieurs années, et sa capacité à extraire le maximum de sa voiture lors d’un tour rapide est devenue légendaire.

Une mort tragique

Le 1er mai 1994, Ayrton Senna participait au Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Ce week-end tragique avait déjà été marqué par de graves accidents, dont celui de son compatriote Rubens Barrichello et la mort de l’Autrichien Roland Ratzenberger lors des qualifications. Senna, bouleversé par ces événements, s’était néanmoins engagé à courir.

Lors du septième tour de la course, à la sortie de la courbe rapide de Tamburello, la Williams-Renault de Senna a quitté la piste à plus de 300 km/h et a percuté un mur de béton. L’impact a été fatal. Senna a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Héritage et mémoire

La mort d’Ayrton Senna a choqué le monde entier et a conduit à des améliorations significatives en matière de sécurité en Formule 1. En hommage à son héritage, la Fondation Ayrton Senna a été créée par sa sœur Viviane Senna, visant à améliorer l’éducation des enfants défavorisés au Brésil.

Senna reste une figure emblématique, non seulement pour ses succès en piste, mais aussi pour son charisme, son humanité et son esprit de compétition. Son dévouement et sa passion continuent d’inspirer les générations futures de pilotes et de fans de sport automobile à travers le monde.

Ayrton Senna demeure une légende intemporelle de la Formule 1, dont l’influence dépasse largement le cadre des circuits.

Ducati et Senna : une passion mutuelle

L’édition spéciale Monster Senna se veut une célébration de la solide relation qui s’est établie entre Ducati et le champion brésilien. Une passion mutuelle entre deux légendes du sport automobile que le fabricant de motos basé à Bologne cultive encore aujourd’hui à travers la relation avec la famille d’Ayrton et avec Senna Brands. Cette collaboration a conduit à la définition de la livrée spéciale, conçue par le Centro Stile Ducati.

Le choix du Monster comme modèle pour créer cette édition limitée est également lié à l’histoire d’Ayrton, qui fut l’un des tout premiers propriétaires du Monster 900, qu’il utilisait pour se déplacer à Monte-Carlo et au guidon duquel il s’est présenté à la soirée de gala du Grand Prix de F1® de Monaco en 1993. Ayrton aimait le concept simple du Monster qui voulait remettre le plaisir de conduire au centre de l’expérience motocycliste : un moteur sportif, parfait pour la route, un châssis dérivé de la Superbike, un guidon large et pas de carénage.

Le Monster Senna rend hommage au talent du triple Champion du Monde avec une livrée spéciale qui s’inspire de la couleur du casque que le pilote portait en course tout au long de sa carrière avec des parties en jaune, vert et bleu, des hommages clairs au drapeau brésilien.

La présentation de la moto dédiée par Ducati à Senna a eu lieu dans le paddock du circuit Enzo et Dino Ferrari à Imola à l’occasion du Grand Prix de Formule 1® Made in Italy et Emilia-Romagna. La mémoire du lien entre Senna et Ducati a été transmise à travers les mots de Claudio Domenicali (PDG de Ducati), Bianca Senna (PDG de Senna Brands) avec une contribution de Stefano Domenicali (Président et PDG de Formula 1®).

Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding : » Ayrton Senna était et restera à jamais une icône. Une légende du sport, une personne extraordinaire, mais aussi un motard passionné, que nous souhaitons honorer avec une édition spéciale de l’un des modèles les plus emblématiques de notre gamme : le Monster. Senna a été l’un des tout premiers propriétaires du Monster 900 et a parfaitement représenté les valeurs de cette moto : style, audace et plaisir. Le Monster Senna est une démonstration de l’honneur que nous avons de définir un Champion de ce niveau incroyable comme un vrai Ducatiste. »

Bianca Senna, PDG de Senna Brands : » Le partenariat avec Ducati est historique et très pertinent aujourd’hui. Le Monster est une moto parfaite pour rappeler le style de vie d’Ayrton, axé sur la haute performance mais avec la possibilité de profiter de moments de loisir. Les fans du monde entier qui admirent Ayrton trouveront dans ce partenariat un véritable hommage à son héritage. »

L’histoire de Ducati et d’Ayrton Senna

Les chemins de Ducati et d’Ayrton Senna se sont croisés pour la première fois en 1990, lorsque Claudio Castiglioni, alors propriétaire de Ducati et fan passionné de Senna et de son talent inné, a offert au triple Champion du Monde une 851 SP. Au cours des années suivantes, Senna et Ducati ont réalisé qu’ils avaient de nombreuses valeurs en commun, et lorsque le Champion du Monde a vu la nouvelle Ducati 916 en personne, il a été absolument fasciné par ce nouveau modèle, donnant naissance à l’idée d’une collaboration sur un projet spécial capable d’unir la marque Ducati et la marque Senna.

Ducati 916 Senna

C’est ainsi qu’est née la Ducati 916 Senna, une moto caractérisée par une livrée choisie personnellement par le pilote brésilien, optant pour un graphisme contrasté entre le gris anthracite, le noir mat et le rouge, qui est devenu iconique dans les années suivantes. La série spéciale, limitée à 300 exemplaires, a été annoncée par Ducati en mars 1994.

Le tragique accident dans lequel Ayrton Senna a perdu la vie s’est produit quelques mois avant le début de la production de la Ducati 916 Senna et a stoppé net toute opération liée au pilote brésilien, mais la discussion qui a suivi entre Ducati et la famille de Senna a convaincu les parties de poursuivre le projet en mémoire d’Ayrton, avec une présentation au Salon de l’Automobile de 1994. La première série a été vendue en très peu de temps et a été suivie de deux autres en 1997 et 1998 avec des couleurs choisies par le frère d’Ayrton, Leonardo Senna.

La collaboration avec Senna Brands a repris en 2014 avec la 1199 Panigale, sur la base de laquelle une série limitée de 161 unités a été créée, le même que le nombre de Grands Prix courus par Ayrton, réservée au marché brésilien. Toutes les Ducati Senna sont très recherchées par les collectionneurs du monde entier.

Des composants de référence

Le Monster Senna est équipé de composants qui, en plus d’embellir son look, améliorent les qualités dynamiques de la moto et lui permettent d’atteindre un poids à sec de 175 kg, soit 4 kg de moins que le modèle standard, déjà une référence de la catégorie en matière de légèreté.

Le Monster est propulsé par le moteur Testastretta 11°, un bicylindre à 4 soupapes a refroidissement liquide avec distribution desmodromique produisant 111 chevaux, fiable et amusant grâce à une courbe de puissance pleine à tous les régimes. Il est doté d’un châssis extrêmement fonctionnel et efficace inspiré des Superbike Ducati, de suspensions sportives Öhlins entièrement réglables, de jantes forgées, d’un système de freinage sophistiqué avec des étriers avant Brembo Stylema®, de flasques en aluminium pour les disques de frein et d’une électronique haut de gamme.

L’esthétique du Monster Senna, en plus de la couleur spéciale, est embellie par le tag jaune/vert/bleu sur les jantes noires, spécialement fabriquées pour ce modèle, et par le jaune sur les étriers de frein et sur les silencieux en fibre de carbone homologués Termignoni. D’autres éléments distinctifs de ce modèle sont la selle spéciale, le protège-moteur assorti et l’animation dédiée du tableau de bord, qui démarre lorsque l’on met le contact.

Enfin, chaque moto est rendue unique par une plaque sur la triple pince avec le nom du modèle et le numéro de la moto, ainsi que par un certificat d’authenticité et la présence d’une housse dédiée à la moto.

Ducati Monster Senna – équipements de série

Livrée de célébration « Senna » *

Plaque avec nom du modèle et numéro (XXX/341) *

Animation dédiée lors de l’allumage du tableau de bord *

Selle sport avec logo *

Moteur Testastretta 11° de 937 cm3

Puissance maximale 111 ch à 9 250 tr/min

Couple maximal de 9,5 kgm à 6 500 tr/min

Silencieux Termignoni homologué avec bandes de rappel jaune *

Cadre avant en aluminium

Cadre arrière en GFRP léger

Repose-pieds en aluminium usiné dans la masse *

Bras-oscillant en aluminium

Amortisseur de direction Öhlins **

Fourche Öhlins NIX30 **

Mono-amortisseur Öhlins **

Jantes en aluminium forgé (-1,86 kg) avec marquage bicolore jaune/vert/bleu *

Garde-boue avant et arrière en fibre de carbone **

Protection du moteur *

Système d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) avec indicateurs de direction à balayage

Instrumentation TFT couleur de 4,3 pouces avec indicateur de rapport engagé et de jauge de carburant

Modes de conduite (3 réglages) calibrés pour tirer parti du nouveau châssis, nouveau mode de conduite sur route mouillée

ABS de virage réglable sur 3 niveaux avec mode avant seulement

DTC 8 niveaux, DWC 4 niveaux

Launch Control réglable sur 3 niveaux

Freins avant Brembo avec disques de 320 mm avec flasques en aluminium, étriers Stylema® monoblocs peints en jaune, maître-cylindre radial et plaquettes en matériau fritté *

Embrayage hydraulique avec pompe radiale

Hauteur de selle 840 mm du sol

DQS haut/bas

Batterie lithium-ion **

Pneus Pirelli Diablo Rosso IV

Bulle

Capot de selle arrière

Housse dédiée à la moto *

Certificat d’authenticité *

*Équipement exclusif à la Monster Senna

** Équipement premium en comparaison des Monster/Monster+

Prix de vente : 25 000 euros (12 710 euros de plus en comparaison du Monster de base vendu 12 290 euros).

Crédit photo : Ducati©