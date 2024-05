Préparer sa voiture vintage pour les vacances : conseils d’entretien essentiels

Les voitures vintages possèdent un charme indéniable, une esthétique intemporelle qui attire les passionnés d’automobiles à travers le temps. Cependant, avant de partir en vacances au volant d’un modèle classique, il est crucial de s’assurer que votre véhicule est en parfait état de fonctionnement. Une révision minutieuse et des contrôles appropriés peuvent garantir un voyage sans encombre et une expérience inoubliable au volant de votre joyau sur roues.

L’importance de la préparation

En France, le parc automobile des voitures anciennes compte près de 9 millions de véhicules, dont un million de voitures de collection, selon la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE), les huit millions restants étant des Youngtimers (qui ont entre 20 et 29 ans), témoignant de l’engouement persistant pour ces bijoux d’antan. Toutefois, ces voitures exigent un entretien particulier en raison de leur âge et de leur conception. Avant de prendre la route, il est essentiel de passer en revue certains éléments clés pour assurer la sécurité et la fiabilité de votre trajet, sans oublier de vous équiper d’un élément indispensable à placer précieusement dans votre coffre : des câbles électriques, indispensables sur des autos anciennes en cas de problème de démarrage, cliquez ici pour comparer différents modèles. Pensez également à nettoyer les bornes de votre voiture.

La révision : pilier de la préparation

La première étape consiste à effectuer une révision approfondie de votre voiture vintage. Faites appel à un mécanicien qualifié qui pourra inspecter minutieusement chaque composant, des freins au moteur en passant par la direction et la suspension. Assurez-vous que toutes les pièces essentielles sont en bon état de fonctionnement et remplacez celles qui présentent des signes d’usure.

Vidange et niveaux : maintenir la performance

Une vidange d’huile régulière est essentielle pour garantir le bon fonctionnement du moteur. Si la vidange a été faite récemment, vérifiez le niveau d’huile. Si celui-ci est insuffisant, pensez à vous procurer l’huile spécifique. Les voitures très anciennes (années 30) ont besoin d’une huile épaisse et un entretien tous les 1000 km, alors que les autos des années 50 nécessitent pour certaines des additifs et un entretien tous les 3000 kilomètres. Concernant les Youngtimers, plus récents, ils peuvent recevoir des huiles de synthèse, avec un entretien et vidange annuels. Toutes ces huiles et additifs sont désormais proposés par différents fabricants, sous l’appellation “Vintage”, “Classic” ou “Heritage”. Vérifiez également les niveaux de liquide de refroidissement, de liquide de frein et de liquide de direction assistée. Sans oublier le liquide lave-glace. Des niveaux adéquats sont cruciaux pour éviter toute surchauffe ou tout dysfonctionnement pendant le trajet.

Freins, direction, suspension et pneumatiques : garants de la sécurité

Les freins et les pneumatiques sont des éléments de sécurité primordiaux. Assurez-vous que les plaquettes de frein sont en bon état et que les pneus présentent une usure uniforme. Vérifiez également la pression des pneus, car des pneus sous-gonflés peuvent affecter la tenue de route et la consommation de carburant.

Vérifiez également la direction de votre auto, ainsi que les suspensions. Pour ce faire, regardez bien les rotules de direction, les articulations et enfin, les amortisseurs. Sur les voitures anciennes, ces éléments peuvent avoir du jeu et bouger en roulant. Détectez les signes d’usure et les fuites, en prévoyant également un parallélisme chez un garagiste pour partir serein.

Équipements de secours : prévoyance et sécurité

En raison de leur âge, les voitures vintages peuvent parfois nécessiter des équipements de secours spécifiques. Assurez-vous d’avoir des câbles de démarrage en cas de panne de batterie, ainsi qu’un boîtier de recharge pour pallier d’éventuels problèmes électriques. Ces éléments peuvent faire toute la différence en cas d’urgence sur la route. N’oubliez pas votre gilet de sécurité et un triangle dans le coffre, ainsi qu’une lampe de poche et un petit extincteur.

Les phares : mieux voir et être vu

Point important à ne pas négliger : les feux. Vérifiez bien vos phares, état des ampoules, feux de freinage et clignotants. Testez-les avant de prendre la route et surtout, quelques jours avant de partir. En effet, les voitures anciennes sont équipées de feux jaunes, qu’on ne trouve pas toujours facilement et il est possible d’avoir à les commander.

Vérifiez le pot d’échappement

Enfin le dernier point de contrôle à effectuer sur votre voiture ancienne : l’échappement. Regardez l’extérieur et sous la voiture si l’échappement n’a pas de fuites ou de trous. Cela peut être très gênant à respirer si vous roulez fenêtres ouvertes (absence de climatisation sur certains modèles anciens) et bruyant.

Voitures anciennes : être encore plus attentif

Avant de partir en vacances au volant de votre voiture vintage, prenez le temps de vous assurer que votre véhicule est en parfait état de fonctionnement. Une révision complète, une attention particulière aux niveaux et à la pression des pneus, ainsi que la prévoyance en matière d’équipements de secours peuvent contribuer à rendre votre voyage sûr et agréable. Avec près de 9 millions de voitures anciennes circulant en France, il est essentiel de prendre soin de ces trésors automobiles pour continuer à profiter de leur charme intemporel sur nos routes.

Cerise sur le gâteau et une fois vos contrôles et entretiens effectués, pensez à un nettoyage complet et un entretien de la carrosserie de votre ancienne. Elle n’en sera que plus belle à regarder et cela protégera la peinture.

Crédit photo : Ford©