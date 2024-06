Les 24 Heures du Mans : Une épopée de vitesse et d’endurance

Les 24 Heures du Mans, se déroulant cette année du 15 au 16 juin 2024, est plus qu’une simple course automobile. C’est une épreuve mythique qui incarne l’endurance, l’innovation technologique, et l’histoire palpitante de l’automobile. Depuis sa création en 1923, cette compétition emblématique a façonné le paysage des courses d’endurance et s’est gravée dans les mémoires comme une véritable légende du sport automobile.

Les origines : la création d’une légende

Les 24 Heures du Mans ont été initiées par l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) en 1923. L’objectif était de tester la fiabilité et la durabilité des voitures dans des conditions d’endurance extrêmes. La première édition a eu lieu les 26 et 27 mai 1923, avec 33 concurrents s’affrontant sur le circuit de la Sarthe, long de 17,26 km à l’époque (13,626 km aujourd’hui). Cette course inaugurale a été remportée par André Lagache et René Léonard, à bord d’une Chenard & Walcker, marquant le début d’une longue et prestigieuse histoire.

Une histoire de passion et d’innovation

Au fil des décennies, les 24 Heures du Mans ont été le théâtre de nombreuses innovations techniques et de performances mémorables. Cette course est un banc d’essai pour les constructeurs automobiles, les poussant à innover en matière de moteur, d’aérodynamisme et de sécurité.

Dans les années 1960, Ford a défié Ferrari dans une bataille épique pour la suprématie, aboutissant à la célèbre victoire de Ford en 1966 avec la GT40, brisant la domination de Ferrari. Dans les années 1980 et 1990, Porsche a affirmé sa domination avec des modèles légendaires comme la 956 et la 962, avant que des marques comme Audi et Toyota ne prennent le relais au XXIe siècle.

Le drame du 11 Juin 1955 : un tournant tragique

L’une des pages les plus sombres de l’histoire des 24 Heures du Mans est le tragique accident survenu le 11 juin 1955. Lors de cette édition, Pierre Levegh, au volant d’une Mercedes-Benz 300 SLR, a perdu le contrôle de son véhicule, percutant une tribune pleine de spectateurs. L’accident a provoqué la mort de 82 spectateurs (plus le pilote lui-même) et blessé des dizaines d’autres, marquant la pire tragédie de l’histoire du sport automobile. Cet événement a conduit à des révisions drastiques des normes de sécurité dans les courses automobiles et a profondément marqué la perception publique des courses de voitures à grande vitesse.

Les marques légendaires des 24 Heures du Mans

Plusieurs marques se sont imposées au fil des ans comme des légendes des 24 Heures du Mans, accumulant les victoires et consolidant leur place dans l’histoire :

Porsche détient le record avec 19 victoires. La marque allemande a su s’imposer avec des modèles emblématiques et une technologie de pointe, marquant son empreinte indélébile sur la compétition.

Audi suit avec 13 victoires. Audi a révolutionné la course avec ses moteurs Diesel et hybrides, dominant les années 2000 et 2010.

Ferrari compte 9 victoires, principalement acquises dans les années 1950 et 1960, avant de se retirer des courses de prototypes pour se concentrer sur la Formule 1.

Toyota, avec 5 victoires, est l’un des acteurs contemporains majeurs, grâce à ses avancées dans les technologies hybrides et son engagement constant dans les courses d’endurance. Toyota a remporté cette épreuve mondialement réputée de 2018 à 2022, avant d’être détrônée par Ferrari sur l’édition 2023.

Les 24 Heures du Mans 2024 : une nouvelle édition attendue

L’édition 2024 des 24 Heures du Mans promet d’être captivante. Avec des innovations en matière de propulsion électrique et de nouvelles équipes prêtes à défier les champions établis, les passionnés attendent avec impatience ce moment phare du calendrier automobile. La course de cette année sera une nouvelle opportunité pour les équipes et les pilotes de prouver leur endurance, leur ingéniosité, et leur passion sur l’un des circuits les plus exigeants au monde.

Trois grandes catégories

Au départ : 62 voitures sont attendues (dont 23 en “Hypercar”). Pilotées par 186 pilotes, ces bolides se classent dans trois grandes catégories :

1. Hypercar : c’est la catégorie reine qui comprend les catégories LMH et LMDh. C’est dans cette catégorie Hypercar que les marques françaises courront les 24H du Mans : Alpine et Peugeot. Deux voitures seront en piste pour ces constructeurs français ; l’Alpine A424 N°35 et l’Alpine A424 N°36, ainsi que la Peugeot 9X8 N°93, et une autre Peugeot 9X8 N°94. Vous reconnaitrez les voitures Hypercar à leur numéro blanc sur fond rouge. Cette catégorie ne comprend que des pilotes professionnels.

2. LMP2 : on reconnaît les autos de cette catégorie à leur numéro bleu sur fond blanc.

3. LMGT 3 : il s’agit des voitures Le Mans Grand Tourisme 3, autrement dit, de véhicules de série prévus pour la route. Une catégorie particulièrement intéressante compte-tenu du peu de modifications apportées aux voitures, qui sont pilotées par des amateurs et des professionnels. C’est dans cette catégorie que l’on trouvera le nonuple Champion du Monde de moto de vitesse Valentino Rossi, qui entend bien s’imposer au volant de sa Bmw M4 du team WRT, avec ses coéquipiers Ahmad Al Harthy et Maxime Martin.

La coutume veut que pour chaque édition, une personnalité donne le départ de la course des 24 heures du Mans. Cette année, c’est l’ex-footballeur Zinédine Zidane qui abaissera le drapeau donnant le “GO”.

L’Équipe diffusera la course des 24H du Mans

Pour suivre la course au plus près, la chaîne L’Équipe diffusera en clair 20 heures et trente minutes de direct, sur les 24 heures que compte l’épreuve d’endurance. Le Warm-Up sera également diffusé le samedi 15 juin à 10H15. Le départ des 24H du Mans 2024 sera donné samedi 15 juin à 16H00. La course se terminera le dimanche 16 juin à 16H00.

Les 24 Heures du Mans continuent de captiver les fans de course automobile du monde entier, alliant tradition et modernité dans une quête incessante d’excellence et de gloire. Plus qu’une course, c’est un testament à l’esprit de l’automobile et à la quête humaine d’atteindre l’impossible. Pour plus d’informations sur l’édition 2024 des 24H du Mans, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Bmw©