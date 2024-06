Pourquoi l’assurance moto est-elle incontournable ?

À l’approche des beaux jours, nombreux sont les nouveaux motards qui arrivent en concessions le permis A2 dans la poche. Même si cela parait évident, rappelons à ces nouveaux bikers que l’assurance moto, comme pour l’automobile, est obligatoire. De même, pour débuter, il vaut mieux choisir un modèle de moto qui a la cote chez les assureurs, afin de ne pas payer trop cher son petit papier vert. Voici quelques rappels et conseils qui permettront aux novices de bien débuter leur vie de motard.

Petit rappel : afin d’obtenir le permis moto A, il est nécessaire d’obtenir le permis A2. Une fois cette étape franchie, il vous faudra attendre 2 ans avec votre permis A2 en poche, au guidon d’une moto dont la puissance n’excède pas 47,5 chevaux, afin de prétendre au permis A, après une formation de 7 heures (2 heures de théorie + 2 heures de conduite hors circulation + 3 heures de conduite en circulation). Permis A qui vous ouvrira enfin les portes de la puissance, pour enfourcher des machines de 48 à 200 chevaux ! Ce permis A2, plutôt bien trouvé, est un moyen d’apprendre aux jeunes motards à se familiariser avec le deux-roues et avec la puissance, tout en baissant le nombre d’accidents et de morts chez les motards débutants.

L’obligation légale

En France, la loi impose à tout conducteur de véhicule à moteur, y compris les motos, de souscrire une assurance responsabilité civile, communément appelée « assurance au tiers ». Cette obligation est définie par l’article L211-1 du Code des assurances. L’objectif est de garantir que les victimes d’un accident causé par un motard soient indemnisées pour les dommages corporels et matériels subis. De nombreuses compagnies d’assurances proposent une assurance moto, certaines se sont même spécialisées dans le deux-roues, proposant des tarifs avantageux sur ce type de véhicules. Pour demander un devis cliquez ici.

Les risques de conduire sans assurance

Conduire une moto sans assurance peut avoir des conséquences très graves, tant sur le plan financier que légal :

Sanctions légales : La conduite sans assurance est un délit pénal en France, passible d’une amende pouvant atteindre 3 750 euros. En cas de récidive, le montant peut être doublé. Les sanctions peuvent inclure la suspension du permis de conduire, la confiscation du véhicule, voire des peines de travail d’intérêt général.

Responsabilité financière : en cas d’accident, le motard non assuré doit assumer personnellement l’intégralité des coûts liés aux dommages matériels et corporels causés aux autres. Ces frais peuvent rapidement s’accumuler, allant des réparations de véhicules aux frais médicaux, en passant par les indemnités pour incapacité de travail.

Absence de couverture personnelle : Sans assurance, le motard n’est pas couvert pour ses propres blessures ou pour les dommages à sa moto. Une hospitalisation ou une réparation de la moto peut engendrer des coûts exorbitants.

Recours des victimes : Les victimes d’un accident causé par un motard non assuré peuvent se tourner vers le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) pour obtenir une indemnisation. Ce dernier se retournera ensuite contre le motard non-assuré pour recouvrer les sommes versées, ajoutant un stress financier supplémentaire.

L’Importance de l’assurance pour les motards débutants

Pour les motards débutants, choisir une assurance moto adaptée est crucial. Voici pourquoi :

Protection personnelle et matérielle : Une assurance moto complète (tous risques) offre une protection étendue, couvrant non seulement la responsabilité civile, mais aussi les dommages à la moto, les vols, et les incendies. C’est particulièrement important pour les débutants, qui sont statistiquement plus susceptibles d’être impliqués dans des accidents.

Sérénité : savoir que vous êtes protégé en cas de pépin permet de conduire en toute sérénité, ce qui est essentiel pour se concentrer sur la maîtrise de la moto.

Assistance et services : de nombreuses assurances proposent des services d’assistance, comme le dépannage en cas de panne ou d’accident, ce qui est un atout non négligeable pour les nouveaux conducteurs.

Les meilleures motos pour débuter et réduire le coût de l’assurance

Pour les nouveaux motards, choisir une moto adaptée est essentiel pour maîtriser les couts d’assurance. Voici quelques recommandations de motos, toutes disponibles pour permis A2 (et donc avec une puissance qui ne dépasse pas 47,5 chevaux) :

Yamaha MT-07

Caractéristiques : la MT-07 est reconnue pour sa maniabilité, son moteur bicylindre accessible et son poids léger.

Pourquoi ? : son faible coût d’entretien et son excellente réputation en font une option populaire pour les débutants.

Assurance : les primes d’assurance pour ce modèle sont généralement modérées, car il est perçu comme fiable et moins sujet à des accidents graves.

Prix : 7 999 euros.

Kawasaki Ninja 400

Caractéristiques : offrant une bonne combinaison de puissance et de maniabilité, la Ninja 400 est appréciée pour ses performances équilibrées.

Pourquoi ? : sa motorisation et son design la rendent idéale pour les nouveaux motards cherchant à progresser rapidement.

Assurance : la prime reste raisonnable grâce à sa réputation de moto bien équilibrée.

Prix : 6 749 euros.

Honda CL 500

Caractéristiques : la CL 500 est une moto polyvalente, appréciée pour sa facilité de prise en main et sa robustesse.

Pourquoi ? : c’est une moto idéale pour les débutants, avec un moteur fiable et une position de conduite confortable (bicylindre de 46,6 chevaux).

Assurance : étant un modèle réputé pour sa sécurité et sa fiabilité, l’assurance pour cette moto est souvent moins chère. La moto est également moins chère à l’achat par rapport à la concurrence : 6 499 euros.

Suzuki SV650

Caractéristiques : la SV650 combine un moteur V-twin souple avec une ergonomie adaptée aux débutants.

Pourquoi ? : c’est une moto réputée pour son équilibre entre puissance et facilité de conduite.

Assurance : son coût d’assurance est généralement modéré, car elle est souvent perçue comme une moto d’entrée de gamme solide.

Prix : 7 099 euros.

Avoir une assurance moto est non seulement une obligation légale, mais aussi une nécessité pour se protéger financièrement et légalement en cas d’accident. Les sanctions en cas de conduite sans assurance peuvent être sévères et les implications financières en cas d’accident peuvent être dévastatrices. Pour les motards débutants, choisir une moto adaptée comme celles mentionnées peut aider à réduire les coûts d’assurance, tout en offrant une expérience de conduite sûre et agréable. La sérénité d’esprit que procure une assurance appropriée permet de profiter pleinement des joies de la moto, tout en étant bien protégé.

Crédit photo de UNE : Pixabay