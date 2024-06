TRIUMPH BONNEVILLE T120 ELVIS PRESLEY : 75 exemplaires pour la France

Pour célébrer Elvis et l’histoire fascinante de ses Bonneville « Memphis Mafia », Triumph Motorcycles présente une étonnante T120 Elvis Presley Limited Edition. De quoi combiner l’esprit rock’n’roll avec votre quête d’aventure.

UN VRAI MODÈLE NÉO-RÉTRO

Combinant un style authentique, des performances et des caractéristiques modernes, avec un design remarquablement raffiné, cette T120 unique reprend les caractéristiques stylistiques de la performance la plus emblématique d’Elvis en 68, la » Comeback Special « . Le lettrage doré ELVIS, représentant des projecteurs, ainsi que la signature d’Elvis Presley, figurent en bonne place sur le réservoir et les flancs, tandis que les fans inconditionnels trouveront de fascinantes décorations Elvis sur la moto, notamment un discret emblème « Taking Care of Business in a Flash » (s’occuper des affaires en un clin d’œil). Il s’agissait d’un mantra personnel qui reflétait son éthique de travail et qui figurait sur le collier offert à chacun des membres de sa Memphis Mafia.

La superbe couleur Carnival Red a été inspirée par la Bonneville personnalisée J Daar créée pour collecter des fonds au profit de la Elvis Presley Charitable Foundation en 2023. Et tout comme la Bonneville T120 TT qui a figuré dans le western comique » Stay Away Joe » et les Bonneville qui ont été offertes à la Memphis Mafia en 1965, la T120 moderne conserve l’ADN emblématique de la Bonneville, sa ligne intemporelle et son réservoir sculpté distinctif qui ont tant impressionné Elvis.

Les lignes de réservoir de la Bonneville en Aluminium Silver complètent magnifiquement les garde-boue décorés, accentués par les détails de la ligne couleur or peinte à la main. Une finition chromée de haute qualité a été appliquée à des pièces soigneusement sélectionnées, comme le double échappement avec silencieux classiques, ajoutant des détails remarquables à ce modèle emblématique.

UN MORCEAU DE LÉGENDE

Cette collaboration spéciale offre aux fans de moto et de musique une occasion sans précédent de posséder leur propre morceau de la légende Elvis et Triumph. Limitées à 925 exemplaires dans le monde et 75 pour la France, les motos sont dotées d’un pontet de guidon numéroté spécial avec la signature d’Elvis Presley gravée au laser, et chacune sera accompagnée d’un disque d’or Sony, dans une pochette de disque exclusive Elvis Presley et Triumph Motorcycles, avec un certificat d’authenticité signé par Nick Bloor, PDG de Triumph, et Jamie Salter, fondateur, président et PDG d’ABG, Elvis Presley Enterprises.

« Il a été incroyable de voir la réaction des fans à la Bonneville customisée qui a récolté tant d’argent pour une œuvre de charité plus tôt cette année, et notre recherche des Bonneville de la Memphis Mafia, qui a mis à jour de merveilleux aperçus du passé« , a déclaré le directeur commercial de Triumph, Paul Stroud. « Avec un tel intérêt pour l’histoire, nous sommes certains que nos clients passionnés seront ravis d’avoir la chance de posséder ce magnifique hommage à l’artiste qui a vendu le plus de disques dans l’histoire, quand elle arrivera chez les concessionnaires en août« .

MEMPHIS MAFIA BONNEVILLE

Elvis a découvert les Triumph en 1965, alors qu’il faisait une pause dans ses tournages et qu’il passait du temps avec ses amis les plus proches, connus sous le nom de « Memphis Mafia », dans sa maison de Bel Air. Son ami Jerry Schilling avait commandé une nouvelle Triumph T120 Bonneville et Elvis la prit pour faire un tour dans son quartier. Elvis est impressionné et, à son retour, il demande à son responsable des transports, Alan Fortis, d’en commander une pour tous les gars, mais… il faut que ce soit ce soir ! Les concessionnaires de motos Bill Robertson & Sons ont réussi à livrer sept Triumph cette nuit-là, deux autres ont suivi peu après et Elvis et ses amis ont roulé ensemble autour de Bel Air jusque tard dans la soirée, ne s’arrêtant que lorsque des voisins ont appelé la police pour se plaindre.

DES BONNEVILLE TRÈS RECHERCHÉES

Triumph est à la recherche de ces Bonneville, avec plusieurs pistes qui viennent déjà s’ajouter au dossier des preuves. Une cliente s’est présentée pour partager qu’elle était autrefois l’heureuse propriétaire de la Bonneville de Jerry Schilling, et qu’elle a encore un document d’enregistrement pour le prouver ! Malheureusement, la moto, aujourd’hui repeinte en rose, a été vendue il y a plusieurs années, mais le numéro d’identification de la moto ayant été confirmé, les recherches se poursuivent. Les clients possédant des informations sur ces motos sont priés d’envoyer un email à elvistriumph@triumphmotorcycles.com.

L’histoire de la Memphis Mafia a inspiré une moto Triumph Bonneville « Elvis Presley » unique en son genre et une guitare Gibson Les Paul assortie, qui ont été vendues pour 20 000 dollars lors de la vente aux enchères d’Amelia Island organisée par Bonhams|Cars au début de l’année. Cette vente aux enchères était organisée au profit de la Elvis Presley Charitable Foundation, qui perpétue l’héritage de générosité d’Elvis en soutenant de nombreuses causes caritatives.

UN DESIGN MODERNE ET AUTHENTIQUEMENT CLASSIQUE

La Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition est dotée d’un magnifique tableau de bord à double cadran, avec un compteur de vitesse analogique, un compte-tours et un écran LCD multifonctions intégré, qui sont à la fois élégants et faciles à lire, quelles que soient les conditions de luminosité. Des détails raffinés tels que le badge de réservoir et les ailettes du moteur usinées sont fidèles à l’emblématique Bonneville de 1959.

UN MOTEUR RICHE EN COUPLE

Combinant performances et efficacité avec un caractère intemporel, le bicylindre parallèle de 1200 cm3 offre des performances puissantes et riches en couple, avec le son incomparable d’un bicylindre britannique et l’intervalle d’allumage charismatique de 270°. Spécifiquement conçu pour délivrer un couple élevé dès les bas régimes, le moteur de la T120 est connu pour ses performances exaltantes. Le bicylindre 1200 délivre un couple maximal de 105 Nm à un régime très bas de 3500 tr/min et sa puissance atteint 80 CV à 6550 tr/min. Grâce à son système à refroidissement liquide, le moteur dépasse les exigences de la norme EURO 5 et offre une excellente consommation de carburant.

UNE TENUE DE ROUTE REMARQUABLE

Réputée pour son agilité et la confiance qu’elle inspire sur la route, son châssis spécifique et sa position de conduite décontractée, la T120 est équipée d’une selle qui offre un confort tout au long de la journée, avec une hauteur de seulement 790 mm. L’ABS de dernière génération avec des étriers avant flottants Brembo à deux pistons et des disques de 310 mm offrent une sensation et une puissance de freinage optimales, tandis que l’ABS de dernière génération Triumph et l’antipatinage déconnectable maximisent la sécurité et le contrôle.

TECHNOLOGIE DE SÉRIE

Dotée d’une technologie de pointe, la T120 est équipée de série d’un accélérateur à commande électrique, d’un contrôle de traction déconnctable et d’un régulateur de vitesse à commande unique.

Pour la rendre encore plus agréable à utiliser, le conducteur peut choisir entre les modes Pluie et Route, qui adaptent le comportement de la moto aux conditions de conduite. Parmi les éléments les plus modernes, citons les feux à LED, la prise de recharge USB-A sous la selle et le système d’antidémarrage.

SUR LA ROUTE

La nouvelle T120 Elvis Presley Limited Edition sera disponible à partir de 16 895€. Les clients peuvent la réserver dès maintenant ou en savoir plus sur le site triumphmotorcycles.co.fr. Les motos arriveront en concession à partir d’août 2024.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR ET TRANSMISSION

Type Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide

Cylindrée 1200 cm³

Alésage 97.6 mm

Course 80 mm

Rapport de compression 10.0:1

Puissance maximale 80 ch (58.8 kW) à 6550 tr/min

Couple maximal 105 Nm à 3500 tr/min

Alimentation Injection électronique séquentielle multipoint

échappement Système d’échappement noir 2 en 2 avec deux silencieux noirs

Transmission finale Chaîne

Embrayage Multi disques à bain d’huile

Boîte de vitesses 6 vitesses

CHASSIS

Cadre Acier tubulaire, châssis double berceau

Bras oscillant Bras oscillant

Roue avant 32 rayons en aluminium 18 x 2.75 pouces

Roues arrière 32 rayons en aluminium 17 x 4.25 pouces

Pneu avant 100/90-18

Pneus arrière 150/70 R17

Suspension avant Fourches à cartouche de Ø41 mm

Suspension arrière Double amortisseur avec pré-charge réglable

Frein avant Deux disques de Ø310 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS

Frein arrière Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS

Affichage et fonctions du tableau de bord Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions

DIMENSIONS & POIDS

Guidon large 780 mm

Hauteur hors rétroviseurs 1100 mm

Hauteur de la selle 790 mm

Empattement 1450 mm

Inclinaison 25.5 º

Chasse 105.2 mm

Contenance du réservoir 14.5 L

Poids pleins faits 236 kg

Crédit photo : Triumph©