Balade en Scandinavie à bord de la nouvelle Peugeot e-5008

Une fois n’est pas coutume, nous avons essayé la nouvelle Peugeot e-5008 100% électrique de Peugeot, entre le Danemark et la Suède. L’occasion de revenir sur l’histoire incroyablement riche de la marque au lion, assis derrière le volant d’une auto résolument moderne mais gorgée de l’histoire de la marque.

Du coton à la voiture électrique

Il a coulé beaucoup d’eau sous les ponts depuis la création de la marque Peugeot, en 1810. Une aventure initiée par Napoléon Ier qui, pour vêtir les soldats de sa Grande Armée, avait besoin d’un producteur de coton capable de produire la quantité suffisante de cette précieuse matière pour habiller les militaires. C’est ainsi que les meuniers Peugeot se lancèrent dans l’aventure de l’entreprenariat, avant de bifurquer vers la sidérurgie en fournissant des ressorts pour l’industrie horlogère, puis des lames de scie, des moulins à café, de l’outillage, des baleines pour parapluie, des vélos en 1886 et des motos en 1889.

La même année, Peugeot produit enfin sa première voiture, baptisée Type 1. Un bolide capable d’atteindre la vitesse de 15 km/h et qui sera l’initiateur de l’aventure automobile Peugeot, aujourd’hui marque phare du groupe Stellantis, avec Citroën. En cet été 2024, Peugeot présente la toute nouvelle e-5008, SUV haut de gamme de la marque que nous avons testé sous un ciel magnifique en Scandinavie.

Un Voyage électrique entre le Danemark et la Suède à bord de la Peugeot e-5008

Lorsque l’on pense à des voyages en voiture, les routes pittoresques et les paysages à couper le souffle de la Scandinavie viennent souvent à l’esprit. Ce cadre magnifique a servi de toile de fond à notre essai de la nouvelle Peugeot e-5008, un véhicule entièrement électrique à 7 places. Nous avons parcouru les routes entre le Danemark et la Suède avec un temps superbe, profitant de chaque instant pour évaluer les performances de ce SUV novateur.

La Peugeot e-5008 : Une nouvelle ère de conduite

La Peugeot e-5008, avec ses lignes élégantes et son intérieur spacieux, a été notre fidèle compagnon de route. Ce SUV électrique n’est pas seulement une prouesse technologique, mais aussi un véhicule pratique pour les familles nombreuses ou les groupes d’amis. Avec une autonomie impressionnante, annoncée par la marque à 660 kilomètres pour la version 230 chevaux (notre modèle d’essai affiche une puissance de 210 cv), il est idéal pour de longs trajets, même à travers des pays aussi étendus que la Suède et le Danemark.

Grand frère du 3008, cet e-5008 est plus long de 25 cm avec 4m79 de longueur pour 1m89 de largeur et une hauteur de 1m69. SUV haut de gamme à 7 vraies places (2 + 3 en rang 2 et 2 places en rang 3). Disponible en hybride classique, hybride rechargeable et enfin 100% électrique, c’est cette dernière version que nous avons pu tester.

Une électrique proposée en 2 finitions : Allure à partir de 46 990 euros et GT (mieux équipée, il s’agit de la version haut de gamme) à partir de 51 490 euros (notre modèle d’essai). Et point important, une garantie constructeur de 8 ans ou 160 000 km. Disponible en 3 niveaux de puissance ; 210 cv (502 km d’autonomie, notre modèle d’essai à 2 roues motrices), 230 cv (660 km d’autonomie et 2 roues motrices) et 320 cv (500 km d’autonomie – pas encore disponible – 4 roues motrices), la e-5008 se recharge en 10 mn pour récupérer une autonomie de 100 km, et 30 mn pour passer de 10 à 80% de charge avec une borne de 100 kWh (la e-5008 peut accepter une borne jusqu’à 160 kWh maxi).

Notre modèle d’essai dispose d’une batterie de 73 kWh et a consommé en moyenne 18 kWh aux 100 km pendant notre escapade scandinave.

Sur route, le confort est au rendez-vous, confortablement installés dans de très réussis sièges baquet. Et bien sûr, l’insonorisation est au top, malgré l’absence de double-vitrage. Tout se fait en douceur et toutes les commandes du menu se trouvent facilement. L’ergonomie est bonne et le seul bémol que nous ayons pu noter réside dans l’absence de sièges électriques, disponibles en option.

La vitesse max de la Peugeot e-5008 est limitée à 170 km/h, ce qui est largement suffisant aujourd’hui et encore plus sur les routes de Suède où les vitesses sont scrupuleusement respectées par les automobilistes. Participant à la qualité de confort globale, la suspension, même si elle n’est pas pilotée, est excellente. La tenue de route est très bonne et le roulis se fait très peut sentir.

La voiture dispose d’un très bon freinage régénératif réglable, avec du mordant. Certes ce n’est pas une sportive (0 à 100 km/h en 9s7), mais bel et bien une familiale efficace qui dispose d’un espace exceptionnel, ainsi qu’un très bon volume de chargement :

748 litres en configuration 5 places

259 litres en version 7 places

1815 litres une fois les 5 sièges arrière rabattus

Bien campée sur ses roues de 20 pouces et équipée de pneumatiques Michelin 235 X 50 X 20, la e-5008 en impose et propose un comportement dynamique, malgré les 2218 kg de l’auto. Voyager à son bord a été un véritable régal.

Bientôt disponible en 4 roues motrices

Le nouveau E-5008 repose sur la nouvelle plateforme STLA Medium qui révolutionne la mobilité électrique :

– Disponible à la commande en 100 % électrique (à partir de 502 km d’autonomie)

– Ultérieurement disponible en 100% électrique Dual Motor 4 roues motrices (jusqu’à 500 km d’autonomie) ainsi qu’en 100% électrique grande autonomie (jusqu’à 660 km d’autonomie).

Les routes suédoises : un Paradis pour les conducteurs

Les routes suédoises sont réputées pour leur qualité et leur beauté. En sillonnant les paysages suédois, nous avons été frappés par la fluidité de la conduite et la clarté des indications routières. Les routes étaient impeccablement entretenues, offrant une expérience de conduite agréable et sans stress.

Les limitations de vitesse en Suède sont strictement respectées, ce qui contribue à la sécurité et à la sérénité sur les routes. Et gare à votre conduite, car les autres usagers peuvent vous signaler à la police. En général, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes est de 110 km/h, bien que certaines portions permettent de rouler à 120 km/h. En dehors des agglomérations, la vitesse est souvent limitée à 70 ou 90 km/h. Ces restrictions, bien que parfois frustrantes pour ceux habitués à des vitesses plus élevées, garantissent une conduite sécurisée et contrôlée. Mais souvent fatigante avec de nombreux dos d’âne et de nombreuses limitations à 30 km/h en agglomération.

La conduite en Suède : discipline et sécurité

Les Suédois ont une approche très stricte de la conduite. Le respect des limitations de vitesse et des règles de circulation est pris très au sérieux. Cette rigueur se traduit par un taux d’accidents de la route relativement bas et une atmosphère de conduite détendue. En tant que conducteur en visite, il est essentiel de respecter ces règles pour s’adapter au flux de circulation et éviter les amendes.

Un voyage transfrontalier : du Danemark à la Suède

Notre trajet nous a menés du Danemark à la Suède, en traversant l’emblématique pont de l’Øresund. Cette structure majestueuse, reliant Malmö à Copenhague, offre des vues spectaculaires et symbolise la connexion entre les deux nations. La Peugeot e-5008 s’y est comportée admirablement bien, offrant une conduite douce et silencieuse tout en traversant ce chef-d’œuvre d’ingénierie.

Le passage d’un pays à l’autre s’est fait sans encombre, et nous avons apprécié la continuité de la qualité des routes suédoises. Le Danemark, avec ses paysages verdoyants et ses charmantes villes, s’est révélé tout aussi accueillant que la Suède pour notre voyage.

Plaisir de conduite et écologie

L’essai de la Peugeot e-5008 entre le Danemark et la Suède a été une expérience enrichissante et agréable. Ce véhicule électrique, avec sa combinaison de technologie avancée, de confort et de praticité, est parfaitement adapté aux longs trajets en famille ou entre amis. Les routes suédoises, avec leurs paysages enchanteurs et leur infrastructure impeccable, offrent un cadre idéal pour découvrir les capacités de ce SUV. Enfin, la conduite stricte et disciplinée des Suédois assure une sécurité optimale, permettant de profiter pleinement du voyage. En somme, ce périple a confirmé que la Peugeot e-5008 est un choix judicieux pour ceux qui cherchent à allier écologie, confort et plaisir de conduite.

