Dacia annonce 1 million d’autos GPL vendues depuis 2010

La marque Dacia vient d’annoncer le million de véhicules GPL vendus depuis la commercialisation de cette carburation, en 2010. Aujourd’hui, Dacia est le seul constructeur à proposer une motorisation bicarburation essence et GPL ECO-G100 disponible sur l’ensemble de sa gamme : Sandero, Stepway, Logan, Duster et Jogger. La marque est leader en Europe sur le GPL avec plus de 67 % de parts de marché à fin juillet 2024 et cette motorisation séduit aujourd’hui près de 40 % des clients de la marque.

Depuis 2010, Dacia propose la motorisation bicarburation essence / GPL. À fin juillet 2024, la marque a dépassé le million de véhicules GPL vendus sur l’ensemble de ses pays de commercialisation.

Depuis 2020, cette motorisation bicarburation s’appelle ECO-G100. Elle offre un couple maximum de 170 Nm dès 2 000 tr/min, et permet ainsi un usage polyvalent, présentant de nombreux avantages.

• La motorisation ECO-G100 améliore les performances par rapport à la version essence (+10 chevaux et +10 Nm) tout en réduisant les émissions de CO2 d’environ 10 % par rapport à une motorisation essence équivalente. L’empreinte carbone est ainsi moins importante et les rejets de particules fines sont réduits de 90 %.

• La motorisation ECO-G100 est une technologie éprouvée et maîtrisée par Dacia depuis maintenant 14 ans. C’est une technologie première monte s’appuyant sur le savoir-faire de Renault Group, aussi robuste et fiable qu’un moteur essence. L’intégration du GPL sur un véhicule Dacia se fait directement en usine. Dès la conception, le moteur est pensé pour fonctionner au GPL. Le réservoir GPL prend la place de la roue de secours sans impacter le réservoir d’essence ni le volume de coffre. Les véhicules fonctionnant au GPL sont, comme tous les autres véhicules de la gamme, garantis 3 ans ou 100 000 km.

• La motorisation ECO-G100 est abordable et économique à l’usage pour les clients. Le GPL est l’un des carburants les moins chers du marché (jusqu’à 40 % moins cher que le sans-plomb 95 en France par exemple). Ceci équivaut à réaliser une économie de 40 € environ par plein*.

• Cette technologie permet également de bénéficier d’avantages fiscaux (malus écologique réduit, éligibilité à la prime à la conversion, exonération totale ou partielle de la carte grise en fonction des départements, …).

Le véhicule équipé d’une motorisation bicarburation essence / GPL peut fonctionner indifféremment à l’essence ou au GPL. Les deux réservoirs sont distincts et proposent une contenance d’environ 50 litres** chacun (selon modèle). Le fonctionnement est simple : la commutation de l’essence au GPL, ou inversement, se fait soit de façon manuelle, à la demande du conducteur, soit de façon automatique avec bascule en essence lorsque le réservoir GPL est vide.

La motorisation ECO-G100 permet une autonomie record pouvant aller jusqu’à 1 500 km***.

Le GPL : Une énergie alternative prometteuse

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est un carburant alternatif utilisé principalement dans le secteur des transports et pour le chauffage. Il se compose principalement de propane et de butane, deux hydrocarbures légers qui se trouvent à l’état gazeux sous pression atmosphérique normale, mais qui peuvent être liquéfiés pour faciliter leur transport et leur stockage.

Origines et invention du GPL

Le GPL a été découvert dans les années 1910. Sa commercialisation a commencé dans les années 1920, lorsque Walter O. Snelling, un chimiste américain, a découvert qu’il était possible de liquéfier le gaz extrait du pétrole brut et du gaz naturel. Cette découverte a permis d’exploiter une ressource énergétique auparavant perdue. Le GPL a ensuite été rapidement utilisé comme carburant alternatif dans diverses applications industrielles et domestiques.

Avantages du GPL

Écologique : Le GPL est un carburant plus propre que l’essence ou le diesel. Il émet moins de particules fines, d’oxydes d’azote (NOx) et de CO2, ce qui en fait une option plus respectueuse de l’environnement.

Coût réduit : En France, le prix du GPL est en général inférieur à celui des carburants traditionnels, souvent jusqu’à 40 % moins cher, à 0,98 euro le litre en moyenne.

Moins de bruit : Les moteurs GPL sont généralement plus silencieux que les moteurs diesel, ce qui améliore le confort de conduite.

Inconvénients du GPL

Autonomie réduite : Un véhicule GPL a généralement une autonomie moindre par rapport aux véhicules diesel ou essence (réservoir plus petit, 30 litres sur le Duster et consommation plus élevée, 9l/100 km en moyenne sur le Duster). Cependant, la plupart des voitures fonctionnent en mode bicarburation (GPL + essence), ce qui compense cette limite.

Accès limité à certains parkings souterrains : En France, bien que la réglementation ait évolué, certains parkings souterrains peuvent encore interdire l’accès aux véhicules GPL, principalement pour des raisons de sécurité en cas de fuite.

Moins de stations à l’échelle mondiale : Si le GPL est bien implanté en Europe, il reste moins disponible dans certaines régions du monde, notamment en Amérique du Nord et en Afrique.

Puissance légèrement inférieure : Les moteurs fonctionnant au GPL peuvent offrir une légère baisse de performance par rapport à ceux fonctionnant uniquement à l’essence.

Peu pratique pour faire le plein : les propriétaires de voitures GPL le savent : c’est quand même plus galère pour faire le plein en GPL qu’avec de l’essence ou du Diesel. Plusieurs raisons à cela :

• On trouve moins de stations GPL

• Pour trouver la borne GPL dans une station essence ce n’est jamais très clair, et il n’y en a qu’une en général.

• Peu pratique pour faire le plein : rien que de mettre le pistolet GPL dans le réservoir GPL de l’auto relève de la galère, en tout cas au début.

• Lenteur du plein : pour faire un plein de 30 litres, c’est beaucoup plus long que de mettre 30 litres d’essence dans votre réservoir, en appuyant très fort sur le bouton vert (d’ailleurs, pourquoi les pétroliers n’ont-ils toujours pas réglé ce problème ?)

• Le plus souvent, il faut aller régler avant en caisse avant de se servir. Rares sont les stations où vous pouvez payer votre GPL avec votre carte bleue sur la borne.

Nombre de véhicules équipés en GPL en France et en Europe

En France, le GPL a connu une forte popularité dans les années 1990 et 2000, notamment grâce aux incitations fiscales et aux primes à la conversion. En 2023, on comptait environ 250 000 véhicules équipés en GPL dans le pays.

En Europe, l’Italie est de loin le plus grand marché pour les véhicules GPL, avec plus de 2,5 millions de voitures circulant au GPL. D’autres pays, comme la Pologne et la Turquie, affichent également une forte proportion de véhicules roulant au GPL, respectivement avec plus de 3 millions et 4 millions de véhicules. Au total, l’Europe compte 15 millions de véhicules équipés au GPL.

Le GPL dans le reste du monde

Dans d’autres régions du monde, le GPL est également populaire. En Corée du Sud, par exemple, plus de 2 millions de véhicules fonctionnent au GPL. Ce carburant est aussi couramment utilisé en Australie et en Japon, bien que dans une moindre mesure qu’en Europe.

En Amérique du Nord, le GPL est principalement utilisé dans les flottes de véhicules professionnels, mais il reste moins courant pour les particuliers. Toutefois, le marché du GPL est en pleine expansion dans des pays en développement, où il est perçu comme une solution pour réduire la dépendance aux carburants traditionnels.

Le GPL constitue une alternative intéressante aux carburants fossiles traditionnels, offrant des avantages économiques et écologiques. Bien que son développement soit encore limité dans certaines parties du monde, son adoption croissante en Europe et en Asie montre que le GPL pourrait jouer un rôle clé dans la transition vers des transports plus durables. Toutefois, des contraintes telles que l’autonomie réduite et la disponibilité des infrastructures doivent encore être surmontées pour favoriser son essor global.

*Prix des carburants en France au 9 septembre 2024, source https://fr.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

**Sur Jogger, le réservoir GPL est de 40 litres.

***Sur cycle WLTP. L’autonomie réelle peut varier selon le véhicule et le style de conduite adopté par le conducteur.

Crédit photo : Dacia©