Ford annonce le retour de la Capri en version 100% électrique

Le Ford Capri, véritable icône automobile des années 1970 et 1980, s’apprête à faire un retour fracassant sur le marché avec une version 100% électrique en 2024. Ce modèle emblématique, qui a marqué plusieurs générations de passionnés de conduite, fusionne désormais nostalgie et modernité. Le Ford Capri 2024 promet de raviver la flamme des amateurs de voitures classiques tout en répondant aux défis actuels de la mobilité durable. Revenons ensemble sur l’histoire de la Ford Capri, voiture légendaire, depuis son lancement en 1969 jusqu’à sa renaissance électrique.

Rétrospective historique : L’épopée du Ford Capri

Le lancement de la Ford Capri 1 en 1969 : du thermique à la Ford Capri 100% électrique

Au milieu des années 60, l’Amérique fait toujours rêver la vieille Europe. Tant au niveau du cinéma, que de la musique, la technologie, la mode et bien entendu, l’automobile. D’autant que le lancement en 1964 de la légendaire Ford Mustang ne fait que renforcer cet attrait du Vieux Continent pour les États-Unis. Jeune, dynamique, imposante, avec une véritable “gueule”, la pony-car de Ford fait rêver.

Afin de surfer sur le succès de la Mustang, Ford décide de concevoir, pour l’Europe, une automobile qui s’en rapprocherait tout en proposant des dimensions plus adaptées aux routes européennes. Cette proposition, ce sera la Capri. Une auto destinée aux jeunes qui, en pleine période post soixante-huitarde, ont besoin de liberté et d’aventure.

Réalisé conjointement par Ford Europe et Ford Allemagne, le coupé Capri sera commercialisé entre 1969 et 1986 au travers de trois générations, qui se vendront à 1 886 647 unités.

Le Ford Capri fait ses débuts en 1969, conçu comme la « voiture que vous vous êtes toujours promis d’avoir ». Ce slogan du Ford Capri 1969 était vraiment bien trouvé parce qu’il correspondait parfaitement à l’aura qui entourait la voiture à son lancement. Inspiré de la Ford Mustang, mais adapté au marché européen, le Capri se voulait accessible tout en offrant un style sportif. Avec ses lignes musclées, son long capot, et ses performances dynamiques, il devient rapidement une voiture culte. Son impact sur le marché automobile est immédiat : le Capri séduit un public large, des jeunes amateurs de voitures sportives aux conducteurs en quête d’un véhicule au look distinctif et abordable.

Disponible en plusieurs motorisations, de 1,3 litre à des versions plus puissantes de 3,0 litres et une version V6 (que nous avons eu le privilège d’essayer sur le circuit Ford de Dagenham, en Angleterre), le Ford Capri 1 est la promesse d’une conduite exaltante. Ford a ainsi réussi à démocratiser la voiture de sport en Europe, offrant un modèle accessible mais avec une allure de coupé sportif.

Capri I MK1 : de 1969 à 1974

Forte du succès de la Mustang, la marque Ford travaille dès 1965 (soit un an après le lancement de la Mustang) à un coupé destiné à l’Europe. Un projet baptisé “Colt”. À cette époque, le Vieux Continent ne dispose par d’un réel coupé au style flatteur. Ce qui a marché aux USA avec la Mustang devrait donc fonctionner en Europe avec une auto dont les dimensions seraient plus adaptées (4,28 mètres de longueur sur 1,64 mètre de largeur pour 1,28 mètre de hauteur).

La Ford Capri MK1 débute sa production en novembre 1968 dans l’usine de Halewood, proche de Liverpool. Et la présentation officielle aura lieu le 24 janvier 1969 au Bruxelles Motor Show, pour être commercialisée à partir du 5 février 1969.

Une ligne à l’américaine, un long capot, un design sportif avec son arrière typé “fastback”, une liste incroyable d’options et des motorisations de base qui permettent un prix d’appel intéressant transformeront la nouvelle Capri en véritable succès commercial, à l’instar de la Ford Mustang lancée à la mi-1964 aux États-Unis.

Les Ford Capri allemandes bénéficient de mécaniques différentes de celles qui sont fabriquées en Angleterre. En septembre 1969, la Capri fabriquée en Allemagne est dotée d’un moteur 2,3 litres à 4 cylindres, mais dans le même temps, la version anglaise propose un moteur V6 3 litres. Un bloc issu de l’ancienne Ford Zodiac.

En septembre 1970, la Capri 2600 RS fait son apparition. Équipée d’un moteur 2 600 cm3 à injection développant 150 chevaux, c’est alors la plus sportive des Ford Capri. La Ford Capri 1ère génération sera produite à 1,2 million d’exemplaires en 4 ans.

L’évolution des générations : Capri II et III

Après le succès fulgurant de la première génération, Ford continue d’améliorer et de peaufiner le Capri au fil des années. En 1974, le Capri II fait son apparition avec un design plus sophistiqué et une habitabilité améliorée. Les lignes sont plus fluides, la silhouette modernisée, mais l’ADN sportif reste intact. Ce modèle introduit également des innovations comme le hayon, qui améliore l’aspect pratique du véhicule, tout en conservant une conduite précise et amusante.

La Capri III, lancée en 1978, représente la version la plus affinée du modèle et marque une véritable évolution du Ford Capri. Avec des améliorations aérodynamiques, des feux avant redessinés et une gamme de moteurs plus performante, cette troisième génération marque l’apogée de la carrière du Capri. Des versions sportives comme le Capri 2.8 Injection sont particulièrement prisées des amateurs de sensations fortes. Cette époque fait du Capri un symbole de l’automobile européenne des années 80, avant que la production ne prenne fin en 1986.

L’arrêt du modèle et son héritage

Avec la fin de la production du Capri en 1986, véritable légende automobile Ford, l’industrie automobile entre dans une nouvelle ère dominée par les véhicules plus compacts et économiques. Cependant, l’héritage du Capri perdure. Il reste une voiture de collection, chérie par les amateurs d’automobile pour son allure unique et sa capacité à offrir une conduite sportive et abordable. En tant que voiture culte, le Capri est souvent associé à une époque révolue où le plaisir de conduire était au centre des préoccupations. Sa rareté et son charme rétro ont fait de lui un objet de désir pour les passionnés de voitures classiques.

Le retour du Ford Capri en 2024 : Une révolution électrique

Un design moderne inspiré du passé

Ford a annoncé en 2024 le grand retour du Capri, cette fois sous une forme entièrement nouvelle : un modèle 100% électrique. En faisant ce choix audacieux, Ford rend hommage à l’histoire du Capri tout en répondant aux besoins d’un monde en transition vers des solutions de mobilité plus durables. Un modèle électrique Ford qui, à l’instar de la Mustang Mach-E, reprend beaucoup plus que le nom de son ancêtre, elle en conserve l’âme et les références stylistiques.

Le design du Capri 2024 reste fidèle à l’esprit sportif et élégant de ses prédécesseurs. On retrouve des lignes acérées, un capot long et des formes aérodynamiques, qui évoquent les modèles originaux. Des éléments tels que les phares avant et arrière rappellent subtilement les générations passées tout en étant modernisés pour refléter le style futuriste et épuré des véhicules électriques.

Technologies et innovations

Le Ford Capri 2024 est équipé des dernières technologies embarquées. À l’intérieur, le cockpit propose un large écran SYNC Move tactile intuitif de 14,6 pouces, avec des fonctionnalités avancées de connectivité, de navigation, et d’assistance à la conduite. Le tableau de bord est minimaliste, mais luxueux, intégrant des matériaux durables et des options de personnalisation.

Côté motorisation, le Ford Capri 2024 est 100% électrique avec une autonomie allant jusqu’à 627 km, offrant une expérience de conduite à la fois écologique et performante. Le moteur électrique délivre une accélération immédiate, dans la lignée du plaisir de conduire qu’offraient les anciens modèles. Le 0 à 100 km/h est avalé en seulement 5,3 secondes. Le passage à l’électrique permet également d’offrir une conduite plus silencieuse, tout en maintenant des performances dynamiques, un élément clé du succès initial du Capri.

Trois versions sont proposées par la marque à l’ovale :

1. Ford Capri RWD Extended Range : une version à propulsion de 286 chevaux et batterie de 77 kWh. Vendue 49 400 euros, cette version consomme 13,3 kWh/100 km, avec un temps de charge de 28 minutes et propose une autonomie de 627 km.

2. Ford Capri AWD Extended Range : version 4 roues motrices de 340 chevaux et batterie de 79 kWh. Vendue 56 400 euros, elle consomme 15,0 kWh/100 km, avec un temps de charge de 26 mn et autonomie de 592 km.

3. Ford Capri RWD Extended Range Premium : propulsion de 286 cv et batterie de 14,0 kWh. Vendue 53 000 euros, cette version consomme 14,0 kWh/100 km, avec temps de charge de 28 mn et une autonomie de 598 km.

À noter que pendant le 1er semestre 2025, une version Batterie Standard Range sera également proposée, à partir de 46 900 euros.

Côté coloris, 5 teintes sont proposées : jaune Vivid, noir Agate, gris Magnetic, rouge Lucid et bleu My Mind.

La nouvelle Ford Capri 100% électrique dispose d’un coffre de 572 litres avec hayon mains libres motorisé, et elle est équipée d’un système audio Bang & Olufsen à 10 haut-parleurs, avec caisson de basses et barre de son intégrée. Chaque modèle dispose de 5 modes de conduite : Normal, Eco, Sport et Individuel. La version AWD dispose en plus d’un mode supplémentaire baptisé “Traction”.

Positionnement et avenir

Le nouveau Capri électrique symbolise une étape cruciale pour Ford, alors que l’industrie automobile se tourne vers l’avenir. En ressuscitant un modèle aussi emblématique que le coupé Capri, Ford cherche à fusionner tradition et innovation, attirant à la fois les passionnés d’antan et les conducteurs soucieux de l’environnement. Le Capri 2024 s’inscrit dans la stratégie de Ford visant à offrir une gamme plus verte, en réponse à l’évolution des normes environnementales et des attentes des consommateurs. Avec ce modèle, Ford ne cherche pas seulement à rendre hommage au passé, mais aussi à bâtir l’avenir en misant sur l’électrification.

Capri, ce n’est pas fini

Le retour du Ford Capri en 2024 est bien plus qu’un simple hommage à une icône du passé. En le réinventant sous une forme 100% électrique, Ford marque une nouvelle ère dans l’histoire de cette voiture légendaire. Le Capri a toujours été un symbole de liberté, de plaisir de conduite, et d’innovation. Ce nouveau modèle perpétue cette tradition tout en ouvrant la voie vers un avenir plus durable.

Le Ford Capri 2024 ne manquera pas de séduire ceux qui ont grandi avec les premières générations tout en attirant une nouvelle génération de conducteurs sensibles aux enjeux environnementaux. Une fois de plus, Ford prouve que les grandes légendes automobiles peuvent non seulement survivre, mais aussi se réinventer pour répondre aux défis de demain.