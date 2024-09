La Citroën CX fête ses 50 ans

En ce mois de septembre 2024, la Citroën CX fête son 50e anniversaire. Lancée en septembre 1974, cette berline révolutionnaire marque l’histoire de l’automobile par son design avant-gardiste, son confort exceptionnel et ses innovations techniques. Retour sur la genèse du projet, la présentation de la voiture et les différentes versions qui ont fait de la CX un modèle incontournable de l’industrie automobile française.

La genèse du projet

Le projet CX naît au début des années 1970 dans un contexte particulier pour Citroën. La marque, après avoir révolutionné l’industrie avec la DS en 1955, cherche à concevoir une digne remplaçante. Citroën veut produire une grande berline qui s’inscrive dans la lignée de la DS tout en apportant des innovations techniques et un style moderne adapté aux années 1970.

Les premières esquisses du projet, connu sous le nom de code « L » à l’origine, se concentrent sur un véhicule qui combine confort, technologie avancée et un design distinctif. Le choix du nom « CX » fait référence à la faible traînée aérodynamique (coefficient de traînée ou « Cx ») de la voiture, qui était un élément central dans la conception du modèle. En effet, l’aérodynamisme est l’un des éléments phares de la CX, avec une silhouette élancée et fluide conçue pour optimiser la résistance à l’air. Son CX était de 0,36.

La présentation et le lancement

La Citroën CX est officiellement présentée au public le 28 août 1974, au Salon de l’automobile de Paris. La présentation de la CX fait sensation. Son design est résolument moderne, avec des lignes tendues et une carrosserie profilée, loin des formes anguleuses des autres voitures de l’époque. La version de lancement, la CX 2000, est équipée d’un moteur 4 cylindres de 2 litres, dérivé des moteurs de la DS, mais avec des améliorations notables en matière de consommation et de performances. En septembre 1974, une CX 2000 est proposé au catalogue au tarif de 24 900 francs.

L’intérieur de la CX fait également sensation : le tableau de bord est futuriste, avec un volant monobranche et une instrumentation innovante regroupée au centre, permettant une meilleure lisibilité et accessibilité. La voiture est équipée de la célèbre suspension hydropneumatique de Citroën, qui offre un confort inégalé et permet à la CX de se démarquer dans le segment des berlines haut de gamme.

Les dimensions de la Citroën CX : 463 cm de longueur X 173 cm de largeur et 136 cm de hauteur pour un poids de 1 265 kg. La CX 2000 atteignait 174 km/h en vitesse de pointe.

Les différentes versions et motorisations

Au cours de ses 16 ans de production, la Citroën CX connaît de nombreuses déclinaisons en termes de versions, finitions et motorisations. Voici un aperçu des principales :

Citroën CX 2000 (1974) : la première version, équipée d’un moteur 2.0 litres de 102 chevaux. Elle est la base de la gamme à son lancement.

Citroën CX 2200 Diesel (1975) : l’un des premiers modèles à dieseliser l’automobile française. Avec son moteur 2,2 litres diesel de 66 chevaux, elle s’impose comme une alternative économique, à une époque où la crise pétrolière incite à la recherche de solutions plus économes en carburant.

Citroën CX 2400 GTi (1977) : cette version sportive est équipée d’un moteur 2.4 litres à injection, développant 128 chevaux. La CX GTi symbolise le haut de gamme et allie performances et luxe.

Citroën CX Prestige (1976) : une version allongée de la CX destinée à une clientèle de luxe et aux chefs d’État. Elle se distingue par son espace intérieur accru et son confort encore amélioré.

Citroën CX Turbo Diesel (1984) : une version qui introduit le moteur turbodiesel, faisant de la CX l’une des premières grandes berlines à être équipée de cette technologie. Le moteur développe 95 chevaux, offrant des performances accrues tout en conservant une bonne économie de carburant.

Citroën CX 25 Turbo 2 : sorti en 1985, ce modèle était également équipé d’un moteur 4 cylindres de 2,5 litres dont la puissance avait été poussée à 168 chevaux. Il atteignait 223 km/h et négociait le 0 à 100 km/h en 7,8s.

D’autres versions, comme la CX Break (version break de la voiture, introduite en 1976), sont développées, notamment pour les familles et les professionnels recherchant une grande capacité de chargement.

Innovations et apports dans l’automobile

La Citroën CX se distingue par une série d’innovations qui marquent l’industrie automobile. L’une des plus notables est son aérodynamisme, qui était à la pointe pour l’époque. Le coefficient de traînée bas de la voiture (Cx) permet d’améliorer la consommation de carburant et d’optimiser les performances.

La suspension hydropneumatique, déjà présente sur la DS, est perfectionnée sur la CX, offrant un confort de conduite inégalé. Elle permet à la voiture de s’adapter aux irrégularités de la route et de maintenir une hauteur constante, quelle que soit la charge. Cette innovation reste l’un des points forts du modèle, le positionnant comme une référence en matière de confort automobile.

En termes de design intérieur, le tableau de bord futuriste et l’utilisation d’éléments ergonomiques avancés (comme le volant monobranche) placent la CX à la pointe de la modernité à son époque.

Un succès commercial

Au total, 1 042 460 exemplaires de Citroën CX sont vendus durant toute la période de production, de 1974 à 1991. Ce chiffre impressionnant témoigne du succès de la voiture, non seulement en France, mais aussi sur le marché international. La CX devient rapidement la berline de référence pour les dirigeants et personnalités politiques en France, en particulier grâce à la version Prestige, souvent utilisée par les présidents français.

À l’occasion des 50 ans de la CX, L’Aventure Citroën sera à Cloyes-Les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir) du 13 au 15 septembre pour le « Jubilé CX » organisé par L’Agence CX. Cet événement a été présenté lors de l’assemblée générale de l’Amicale des Clubs Citroën & DS France, qui s’est déroulée au Conservatoire Citroën en février dernier. Un grand rassemblement de passionnés pour un grand moment de convivialité afin de célébrer dignement les 50 ans de la CX.

Plus d’éléments et programme sur le site dédié du Jubilé : https://jubilecitroencx.net/

Notez l’espace aux places arrière pour les passagers.

La Citroën CX reste, 50 ans après son lancement, une icône de l’automobile française. Son design avant-gardiste, ses innovations techniques et son confort hors pair en font une voiture qui a marqué son époque. Véritable vitrine du savoir-faire de Citroën, la CX continue d’influencer la conception des voitures modernes, et elle occupe une place spéciale dans le cœur des amateurs d’automobiles classiques.

Crédit photo : Citroën©