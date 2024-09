La Horde rend hommage aux 24H du Mans pour Alpine avec une vidéo artistique

Afin de rendre hommage aux 24H du Mans et au sport automobile en général, le collectif LA HORDE interprète la célèbre course mancelle dans une vidéo artistique. À découvrir en bas de cet article.

LA HORDE, collectif de trois artistes à la direction du Ballet national de Marseille composé de Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, interprète dans un film artistique, la célèbre course des 24h du Mans et le sport automobile.

Cette création est née lors de la mythique course du Mans où les danseurs ont créé une performance autour du reveal de l’A290, la citadine électrique inédite du Dream garage d’Alpine.

Ce film artistique est le fruit d’une collaboration depuis près de 2 ans entre LA HORDE et Alpine, avec la volonté, pour la marque automobile, de contribuer à la scène artistique actuelle grâce à des collaborations audacieuses. Le mini-métrage, produit et réalisé par LA HORDE, personnifie par la danse, de manière conceptuelle, le sport automobile.

Dans le cadre emblématique du Mans, ils mettent en scène la rencontre de la passion de la performance, incarnée par deux avatars de jeux vidéo, et du monde automobile. Cette création originale retrace, de manière artistique la naissance de l’A290 et le processus créatif d’Alpine à l’ère d’une sportivité réinventée. La performance du collectif d’artistes est un hommage au sport automobile et propose d’expérimenter une nouvelle manière de concevoir la conduite. Cette collaboration entre LA HORDE et Alpine, accompagnée par Havas Art & Culture, est un manifeste de la volonté d’Alpine de continuer à interroger les conventions pour donner naissance à un monde plus créatif et audacieux. Le film a été présenté en avant-première au Silencio Paris, le 25 septembre 2024.

Crédit photo : Alpine A290 GTS 2024. Alpine©