La Traction Avant Citroën fête ses 90 ans

La Traction fête ses 90 ans cette année. Commercialisée en mai 1934, il s’en est vendu 758 948 unités entre 1934 et 1957, dernière année de sa production. Véritable icône dans le paysage automobile français, la Traction Avant de Citroën fait partie de ces voitures exceptionnelles, devenues partie du patrimoine national.

La Citroën Traction Avant : une révolution automobile

La genèse du projet

La Citroën Traction Avant, lancée en 1934, est un symbole emblématique de l’innovation automobile française. L’histoire commence au début des années 1930, lorsque André Citroën, fondateur de la marque, décide de créer un véhicule révolutionnaire. Citroën, visionnaire et audacieux, souhaite non seulement moderniser la conception automobile, mais aussi devancer la concurrence en introduisant une série de technologies novatrices.

Avec l’aide de l’ingénieur André Lefèbvre et du designer italien Flaminio Bertoni, le projet de la « Traction Avant » voit le jour, en seulement un an et demi. Lefèbvre, ancien ingénieur en aéronautique, apporte sa vision d’une voiture légère et aérodynamique, tandis que Bertoni façonne son design fluide et audacieux. À leurs côtés, on trouve Raoul Cuinet pour la carrosserie, Alphonse Forceau pour la transmission, Maurice Sainturat pour le moteur et enfin, Pierre Lemaire et Paul d’Aubarède pour le moteur dit “flottant” ou “pausodyne”. Ensemble, ils créent une voiture radicalement différente des autres véhicules de l’époque, où la traction se fait à l’avant plutôt qu’à l’arrière, d’où son nom : la Traction Avant.

La date de sortie et l’accueil initial

La Citroën Traction Avant est présentée aux concessionnaires le 24 mars 1934 et officiellement dévoilée au public le 18 avril 1934. La production débutera le 5 mai 1934. Ce modèle est une révolution, car il est le premier véhicule de grande série à utiliser la traction avant, ainsi qu’une construction monocoque, allégeant considérablement le véhicule tout en augmentant sa rigidité. Cette innovation rend la voiture plus stable, offrant une meilleure tenue de route et un confort de conduite supérieur.

L’accueil est mitigé à sa sortie. D’un côté, les journalistes et les experts sont impressionnés par ses avancées techniques : suspensions indépendantes, freins hydrauliques, et sa ligne profilée, qui contrastent fortement avec les véhicules anguleux de l’époque. D’un autre côté, certains clients sont sceptiques face à tant d’innovations d’un coup, tandis que d’autres hésitent en raison des problèmes de production initiaux. La transition vers une telle modernité n’est pas sans difficulté pour Citroën, qui rencontre des problèmes financiers importants.

Des motorisations de 4 à 8 cylindres et de 32 à 100 cv

À son lancement, la Traction Avant est équipée d’un moteur 4 cylindres de 7 chevaux fiscaux. Le premier moteur sur le modèle 7A affiche 1 303 cm3 et développe 32 chevaux. Il évolue sur le modèle 7B qui passe à 1 529 cm3 pour 35 cv et enfin, sur le modèle 7C, il affiche une cylindrée de 1 629 cm3 pour une puissance de 36 cv.

Un moteur 4 cylindres est également proposé dès 1934 avec une puissance fiscale de 11 chevaux. Sa cylindrée est de 1 911 cm3 et sa puissance de 46 chevaux. Il est modifié en 1939 sur la version appelée “11 Performance” avec sa puissance qui passe à 56 cv. La puissance est poussée à 60 cv ultérieurement.

En 1938, un bloc moteur de 6 cylindres prend place sous le capot de la Traction Avant. Il s’agit ni plus ni moins du 4 cylindres auquel on a rajouté une ligne de 2 cylindres. Sa cylindrée est de 2 867 cm3 et sa puissance de 77 chevaux. Ce qui pour l’époque, est considérable.

Enfin, un moteur V8 fait son apparition. Il fait 14 chevaux fiscaux, 3 822 cm3 et développe 100 chevaux ! Sa vitesse de pointe est de 135 km/h.

Côté dimensions, la Traction est une grande berline. En fonction des versions, elle affichait trois dimensions différentes, qui allaient de 4,45 mètres à 4,96 mètres en longueurs, 1,62 mètre à 1,79 mètre en largeur et 1,52 mètre à 1,58 mètre en hauteur.

Un véhicule qui devient un mythe

Malgré ses débuts incertains, la Traction Avant s’impose rapidement comme une icône. Grâce à sa fiabilité améliorée au fil des années, elle devient le véhicule préféré de nombreux conducteurs. Ses performances sur route, son comportement agile et ses innovations techniques en font un véhicule d’exception.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Traction Avant est utilisée aussi bien par l’armée française que par la Résistance, renforçant ainsi son aura mythique. De plus, elle est largement adoptée par les classes aisées et les professions libérales, devenant un symbole de prestige et de confort.

Apparitions dans le cinéma et Pop Culture

La Citroën Traction Avant a également marqué le cinéma. Elle est souvent associée aux films noirs et policiers des années 1940 et 1950, ainsi qu’aux films de guerre. Ce véhicule est devenu un symbole de mystère et d’élégance, apparaissant dans des films comme Les Tontons Flingueurs (1963), L’Armée des Ombres (1969), et bien d’autres œuvres cinématographiques françaises et internationales. Son apparence distincte, avec sa calandre avant imposante et ses lignes fluides, en fait un choix parfait pour représenter des personnages de détectives ou de gangsters.

Un succès commercial d’envergure

Bien que Citroën ait initialement rencontré des difficultés financières à cause du coût de développement de la Traction Avant, le modèle finit par connaître un succès commercial durable. Produit jusqu’en 1957, le modèle se décline en plusieurs versions, notamment la 7, la 11 et la 15/6, avec des variantes de taille et de motorisation. La Citroën Traction Avant est assemblée à plus de 750 000 exemplaires, principalement en France, mais aussi dans d’autres usines en Europe et en Asie. Ce succès témoigne de l’attrait de ce véhicule, tant pour les professionnels que pour les particuliers.

Une voiture vintage adulée aujourd’hui

Aujourd’hui, la Citroën Traction Avant est une voiture de collection prisée. Symbole de l’entre-deux-guerres, elle représente l’innovation et l’élégance de cette époque. Les collectionneurs du monde entier continuent de restaurer et de préserver ce modèle iconique. En France et à l’étranger, des rassemblements de passionnés ont lieu chaque année, où l’on peut admirer des Traction Avant parfaitement restaurées.

À sa sortie en 1934, la Traction Avant coûtait 17 700 Francs. Aujourd’hui, on trouve des Traction à des prix très variables, en fonction des modèles, des versions et de l’état général de la voiture. Les versions les plus abordables sont les séries 7 et 11 : comptez en moyenne 16 000 euros pour une Série 11. Les versions 15.6 sont plus chères : entre 15 000 et 25 000 euros. Les modèles les plus rares tels que les versions Cabriolet et Roadster sont vendus entre 50 000 euros minimum et 130 000 euros. Une Traction en état “sortie de grange” se vend environ 6 000 euros, avec une réfection complète à prévoir.

Le modèle est devenu synonyme de patrimoine automobile français et reste l’un des véhicules les plus recherchés des collectionneurs. Que ce soit pour son design, sa mécanique avancée ou son rôle dans l’histoire du 20e siècle, la Citroën Traction Avant continue d’exercer une fascination intemporelle.

Une légende

La Citroën Traction Avant incarne un tournant décisif dans l’histoire de l’automobile. Grâce à ses innovations techniques et à son design unique, elle a marqué des générations de conducteurs et est devenue une légende vivante. Des rues parisiennes aux films emblématiques, elle reste gravée dans la mémoire collective. Son succès en tant que voiture vintage aujourd’hui ne fait que confirmer son statut d’icône, célébrée pour sa modernité et son rôle dans l’évolution de l’automobile.

Crédit photo : photo de UNE copyright Rundvald© – wikimedia (Citroën Traction Avant 11 BL des années 50).