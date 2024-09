L’affiche du Mans Classic 2025 dévoilée

La prochaine édition du Mans Classic se déroulera du 3 au 6 juillet 2025. L’organisateur vient de nous dévoiler l’affiche de cet événement exceptionnel, créé en 2002 par Peter Auto.

AFFICHE DU MANS CLASSIC 2025 : REMONTER LE TEMPS

Après une édition record en 2023 qui a célébré le Centenaire des 24 Heures du Mans rassemblant près de 235 000 visiteurs, Le Mans Classic revient du 3 au 6 juillet 2025 ! Découvrez dès à présent l’affiche officielle de la 12ème édition.

L’affiche officielle Le Mans Classic qui est présentée est la première d’une série rendant hommage aux bolides qui ont marqué l’histoire de la plus grande course d’endurance de tous les temps. Cette série met en lumière des modèles de différentes époques et illustre l’évolution de la course au fil du temps, caractérisée par la montée en puissance des différents plateaux présents à l’événement.

Créé en 2002 par Peter Auto, en association avec l’Automobile Club de l’Ouest, Le Mans Classic offre une formidable rétrospective des 24 Heures du Mans. Plébiscitée dès sa première édition, Le Mans Classic n’a cessé de grandir et est devenu le plus grand rassemblement de voitures anciennes avec près de 700 voitures de course en piste et plus de 8 500 voitures de collection. Durant quatre jours de festivités, les passionnés et amateurs pourront voyager dans le passé, non seulement grâce aux courses, mais aussi aux spectacles et animations qui rythmeront le week-end.