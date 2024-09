Le marché des véhicules d’occasion se porte bien

Le marché des voitures d’occasion se porte plutôt bien en France, avec un peu plus d’un million de véhicules vendus rien que cet été. Dans le même temps, le marché du neuf reste sur une tendance négative à -0,48% depuis le début de l’année. Examinons de plus près ces tendances.

Marché de l’occasion en hausse et prix moyen en baisse

Le marché de l’automobile d’occasion en France connaît une dynamique impressionnante en 2024. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une hausse de +7,7% sur les huit premiers mois de l’année, avec plus de 2 millions de véhicules vendus. Sur les mois de juillet et août, le marché d’occasion a connu des pics de +11,9% et +4,8% respectivement, par rapport aux mêmes périodes en 2023. Ce succès est renforcé par une baisse du prix moyen des voitures d’occasion de -1,4% en août 2024, rendant ce marché encore plus attractif pour les consommateurs en quête de véhicules accessibles et fiables.

Les voitures premium ont moins la cote

Parmi les modèles les plus prisés, on note une demande croissante pour des voitures plus accessibles en termes de prix, au détriment des véhicules premium. Pour exemple, la Fiat 500 occasion, reconnue pour son style iconique et sa maniabilité en ville, se vend bien et fait partie des autos recherchées.

Les avantages de l’achat d’une voiture d’occasion

Le premier argument en faveur de l’achat d’une voiture d’occasion reste, sans surprise, l’aspect financier. Le prix plus abordable permet à de nombreux automobilistes d’accéder à des modèles bien équipés sans avoir à se soumettre à la forte dépréciation que subissent les voitures neuves dès leur sortie de concession. En effet, l’achat d’une voiture d’occasion permet souvent de réaliser une économie substantielle tout en bénéficiant de véhicules fiables et performants. C’est le cas de nombreux modèles Renault occasion tels que la Clio, la Twingo ou le Captur.

Un autre atout majeur réside dans la diversité de l’offre. Contrairement aux voitures neuves, où les délais de livraison peuvent être longs et les options limitées, le marché de l’occasion offre une large gamme de modèles, d’années et de finitions, disponibles immédiatement.

Troisième avantage lié à l’achat d’une voiture d’occasion : l’absence de malus écologique. En effet, dès lors que cet achat s’effectue en France sur un véhicule immatriculé en France, vous n’avez aucun malus écologique à payer. De plus, la surtaxe écologique qui allait de 100 à 1000 euros en fonction du nombre de chevaux a été abrogée au 1er janvier 2021. L’économie peut par conséquent être importante.

Enfin, l’aspect écologique n’est pas à négliger. En optant pour un véhicule d’occasion, on prolonge la durée de vie d’une voiture déjà produite, réduisant ainsi l’empreinte carbone associée à la fabrication de nouveaux véhicules.

Le boom des voitures hybrides et électriques sur le marché de l’occasion

Une tendance émergente dans le secteur des voitures d’occasion est l’augmentation marquée des ventes de véhicules hybrides et électriques. En août 2024, les ventes de voitures hybrides ont bondi de +48,6% par rapport à l’année précédente, tandis que celles des hybrides rechargeables ont progressé de +46,5%. Les véhicules 100% électriques connaissent également un essor spectaculaire, avec une hausse de +57%. Ces chiffres témoignent d’une volonté croissante des consommateurs de se tourner vers des véhicules plus respectueux de l’environnement, tout en profitant des avantages économiques de l’occasion.

Un marché du neuf en recul

En parallèle, le marché des voitures neuves est en nette baisse. En août 2024, les ventes de véhicules neufs ont chuté de -24,32% par rapport à août 2023, avec seulement 85 977 unités vendues. Sur la période du 1er janvier au 31 août 2024, ce marché affiche également une baisse de -0,48%, avec un volume de 1 126 901 immatriculations. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, notamment les contraintes économiques actuelles et la tendance à privilégier des solutions plus abordables et durables, comme le marché de l’occasion.

L’achat d’une voiture d’occasion en 2024 présente de nombreux avantages, tant sur le plan économique qu’écologique. L’essor des véhicules hybrides et électriques d’occasion, ainsi que la baisse des prix, confirme la solidité de ce marché en pleine croissance.

Crédit photo : Fiat©