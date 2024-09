Le Mondial de l’Auto de Paris se déroulera du 14 au 20 octobre 2024

Le Mondial de l’Auto Paris 2024 sera de retour du 14 au 20 octobre prochain à Paris Porte de Versailles. Le Mondial de l’Auto Paris 2024 sera une 90ème édition qui célèbrera la passion et l’innovation automobile. L’événement revient en effet dès le mois prochain pour célébrer la voiture et toutes celles et ceux qui font l’automobile. À travers son affiche haute en couleurs, le Mondial de l’Auto Paris 2024 invite les visiteurs à rendre hommage à l’histoire automobile, célébrer la voiture d’aujourd’hui et découvrir les innovations de demain. Cette édition est imaginée et produite par Hopscotch Congrès et la PFA, associés depuis 2019 pour l’organisation de l’événement.

Une semaine d’événements pour rassembler grand public et professionnels du secteur automobile

Le Mondial de l’Auto Paris 2024 sera LE rendez-vous de la culture automobile, permettant de découvrir toutes les nouveautés du secteur mais aussi de se divertir pendant toute la durée de l’événement grâce à de nombreux rendez-vous. Les organisateurs ont déjà prévu 50% de surface supplémentaire par rapport à l’édition 2022 et le public pourra aller à la rencontre des nombreux exposants et constructeurs dans 6 halls.

Au programme

• Une exposition Pop Culture by Movie Cars Central rassemblera 25 véhicules iconiques de cinéma et séries. La collection Movie Cars Central de Franck Galiègue est la plus importante en Europe. Quelques exemples de modèles exposés dans le Pavillon 7.1 :

Batmobile, Ford Gran Torino (Starsky et Hutch), Peugeot 406 (Taxi), Ferrari 308 GTS (Magnum), Pontiac Firebird « KITT » (K2000), Aston Martin DBS et BMW 750 (James Bond). Et la mythique Delorean de Retour vers le Futur 2.

• Exposition : “On n’arrête pas le progrès !”

Quand l’innovation automobile transforme le quotidien Dans le cadre de sa 90e édition, le Mondial de l’Auto Paris 2024, dévoile l’exposition “On n’arrête pas le progrès !” qui célèbre les grandes innovations automobiles à travers vingt voitures emblématiques du début du XXème siècle à nos jours.

Nouvelle façon de voyager, de travailler et de vivre, le Mondial de l’Auto Paris 2024 vous invite à explorer le patrimoine automobile, la place de ces voitures dans nos vies, l’impact de ces innovations sur notre quotidien et l’influence du progrès sur notre société moderne.

• Un centre d’essais avec un départ depuis le Hall 7.1 permettra de tester les nouveautés lors d’un parcours dédié (uniquement sur réservation).

• Des nocturnes le vendredi et le samedi pour prolonger cette fête de l’automobile avec un espace de restauration, et la présence de Radio FG, partenaire musical de l’événement, dont les DJs résidents mixeront durant ces 2 soirées. La station délocalisera notamment “l’Happy Hour FG”, son émission phare animée par Antoine Baduel à cette occasion.

• De nombreuses autres surprises vont être révélées au cours des prochains jours. Pour les plus passionnés, le Mondial de l’Auto Paris 2024 intègre dans sa programmation le festival du centenaire à l’autodrome d’UTAC de Linas-Montlhéry, les 12 et 13 octobre.

Une opportunité de découvrir une exposition retraçant 100 ans d’histoire automobile, avant la semaine de festivités prévue Porte de Versailles. Le Mondial de l’Auto Paris 2024 pense également aux professionnels et partenaires du secteur automobile en créant avec le concours de Google, un cycle de conférences sur le “Futur de l’Automobile”. Une programmation riche et tournée vers l’avenir, propice à l’échange et à la transmission, qui séduit constructeurs européens et internationaux autour du Mondial de l’Auto Paris 2024.

Serge Gachot, directeur du Mondial de l’Auto Paris 2024, assure que “Cette édition Mondial de l’Auto Paris 2024 fera date. C’est une vraie satisfaction pour l’ensemble des

équipes de voir les acteurs du secteur se préparer avec enthousiasme à prendre part aux festivités de cette 90ème édition.”

Le Mondial de l’Auto Paris 2024 accueillera le public du mardi 15 octobre au dimanche 20 octobre 2024.

LES TARIFS

Tarif semaine 18€ – du mardi au vendredi (sans créneau horaire)

Tarif week-end 22€ – samedi et dimanche (choix d’un créneau : matin ou après-midi)

Tarif enfant 10€ en semaine et 12€ en week-end

Tarif nocturne 16€ – vendredi et samedi à partir de 18h30 jusqu’à la fermeture

Toutes les informations sur le MONDIAL DE L’AUTO en cliquant sur ce lien.