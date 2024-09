Le salon Époqu’Auto se tiendra à Lyon les 8,9 et 10 novembre 2024

La 45ème édition du salon Époqu’Auto se tiendra du 8 au 10 novembre à Lyon. Un cru très riche avec une plus grande surface d’exposition et un gros focus sur des automobiles qui ont la cote : les Youngtimers. Suivez le guide.

Une surface agrandie

Avec une surface d’exposition portée à 88 000 m2, la 45e édition d’Époqu’Auto sera la plus grande jamais organisée. Du 8 au 10 novembre 2024, elle rassemblera à Lyon – Eurexpo des modèles de légende, qu’ils roulent sur deux roues, quatre roues, ou bien plus. Comme chaque année, les trois piliers indispensables au succès du salon seront réunis : des plateaux d’exception qui mettront en valeur des marques mythiques ; des marchands pour trouver un véhicule ou une pièce ; des clubs de passionnés heureux de partager leur enthousiasme. Ce schéma parfaitement rodé s’enrichira cette année d’un focus exceptionnel sur les Youngtimers japonais et un plateau motos aux dimensions XXL.

Soleil levant sur les Youngtimers : une vente aux enchères dédiée

Pour la première fois, une vente aux enchères spécifique sera dédiée aux Youngtimers. Organisée vendredi 8 novembre à 16 heures, elle sera assurée par l’étude de Jean-Pierre Osenat. Cette grande nouveauté consacrera la place croissante qu’occupent les Youngtimers sur le salon. Une montée en puissance qui se matérialisera également par la place accordée au plateau présenté cette année, puisqu’il se déploiera sur plus de 300 M².

Dédié aux voitures japonaises, il réunira 10 marques et 16 voitures, parmi lesquelles deux véhicules hors du commun. Une Toyota Century : cette berline imposante faisant un peu figure de Rolls-Royce japonaise. Enfin, une Tommy Kaira ZZ, voiture produite à 220 exemplaires et popularisée par le jeu Grand Turismo sur Sony Playstation.

Pour compléter ce coup de projecteur exceptionnel sur les Youngtimers japonais, un rassemblement organisé en partenariat avec Japan Days réunira 150 véhicules nippons sur le parking P4 d’Eurexpo. Pour mettre en valeur ces multiples déclinaisons consacrées aux Youngtimers, les organisateurs du salon ont décidé de créer un parcours spécifique, afin que les visiteurs passionnés par ces voitures organisent leur trajet à travers les différents halls d’Eurexpo.

MG, Bertone, Hotchkiss : trois plateaux phares pour célébrer des modèles inoubliables

Les traditionnels plateaux “Populaire”, “Historique” et “Prestige” seront dédiés cette année à MG, à Hotchkiss et au carrossier italien Bertone. Pour raconter l’histoire du premier, les organisateurs d’Époqu’Auto réuniront un plateau de 42 voitures, qui se dévoileront sur plus de 600 m2 dans le Hall 5, mais aussi sous le dôme, où plusieurs modèles seront présentés. Acteur essentiel dans la constitution de ce plateau, le MG Club de France proposera des modèles qui n’ont pas été vus dans l’Hexagone cette année. Ainsi sont annoncées une Arnolt MG Cabriolet de 1953, une MG B Berlinette Jacque Coune, une MGC Sebring… ainsi qu’une MG Magnette de 1959. Par ailleurs, pour inciter les jeunes à découvrir ou redécouvrir la marque, un bel ensemble de Youngtimers « colorés » sera présenté : Maestro, ZR, ZS, ZT, Xpower.

Tout aussi exceptionnel, le plateau Historique retracera les grandes années du constructeur français Hotchkiss. Un demi-siècle de production raconté avec 22 voitures, toutes issues du club Hotchkiss, en allant de la Hotchkiss 686 GS Riviera à la Hotchkiss AM2 de 1932, en passant par la Berline Hotchkiss Grégoire de 1952, carrossée par Chapron.

Avec la présentation d’une collection à nulle autre pareille, le plateau Prestige ouvrira enfin une fenêtre sur le génie créatif du carrossier italien Bertone. Rachetée en 2015 par l’ASI, équivalent italien de la FFVE, la collection Bertone constituera incontestablement l’un des joyaux de cette 45e édition d’Époqu’Auto. Les visiteurs du salon pourront découvrir 24 modèles, dont 60 % de concept cars et 40% de voitures de série, de cette collection qui en compte 74. Sur les 500 m2 qui seront réservés au carrossier italien, les amoureux de lignes pures pourront notamment admirer une Lamborghini Miura S de 1967, une Lancia Stratos dévoilée en 1971, ou encore une Chevrolet Ramarro, concept car de 1984.

Un plateau XXL pour la moto

Avec pratiquement 1 000 m2 de surface d’exposition, le plateau Moto sera parmi les plus importants de cette 45e édition d’Époqu’Auto. Pour animer ce vaste espace, les organisateurs ont imaginé trois thèmes. À commencer par un focus sur les BMW de la Police et de la Gendarmerie, qui occuperont 280 m2. À peine plus petit, l’espace dédié aux motos équipées du moteur Chaise, abritera notamment le fameux V4 monté sur des motos Majestic et Dollar entre les deux guerres. Enfin, 200 m2 seront réservés à une sélection de motos tout terrain des années 60 à 80 : cross, enduro, trial. Pour compléter l’offre exceptionnelle proposée cette année, des motos de Grand Prix s’aligneront dans la galerie menant au Hall 2, tandis que les clubs, plus nombreux chaque année, s’organiseront dans le hall 2.1 pour échanger avec les passionnés.

Rallye, Formule 3 et Matra : trois focus pour raconter le sport auto

Auréolé d’un palmarès qu’il a bâti entre 1972 et 1988, Guy Fréquelin sera la vedette du plateau rallye. Et avec lui, ce sont les voitures qu’il a menées à la victoire qui se dévoileront devant les yeux des visiteurs d’Époqu’Auto. En tant que pilote, tout d’abord, avec une Opel Manta 400 et une Alpine A310 V6 « Calberson ». Mais aussi comme dirigeant, avec des ZX Rallye Raid, une Citroën Xsara WRC, un C2 Super 1600… 14 voitures au total qui se déploieront sur plus de 300 m2.

Comme en écho à ce focus sur le monde du rallye, Autodiva présentera de son côté un plateau consacré à l’univers des circuits. Gérard Gamand proposera cette année une exposition entièrement dédiée au 60e anniversaire de la Formule 3. Pour évoquer ce championnat où de futurs pilotes de légende se sont illustrés, de Niki Lauda à Jackie Stewart, en passant par Emerson Fittipaldi ou encore James Hunt… il a invité 12 voitures des années 1964 à 1972 et autant de marques. Avec quelques modèles emblématiques : une March pilotée par Niki Lauda, une Alpine pour Patrick Depailler, une Martini pour Jacques Laffitte, ou encore la Tecno TOO210 de Jean Pierre Jaussaud, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1968. Quant à la saga Matra, qui fête son 60e anniversaire, elle se racontera notamment au travers de son implication dans le sport auto, où sa réputation d’inventivité et de créativité s’est largement exprimée.

Présentée dans la galerie 6 d’Eurexpo, en partenariat avec le Musée Matra de Romorantin et le club Matra Passion, cette exposition réunira 18 voitures, dont la MS670C équipée du formidable moteur V12, ainsi que 2 moteurs : un V12 3 litres de Formule 1 et un prototype de V6 turbo de Formule 1. Les visiteurs pourront également découvrir d’autres facettes de la marque, à commencer par le déjà mythique Espace, qui fête ses 40 ans.

Des véhicules industriels lyonnais à l’honneur

Cette année, les plateaux de La Fondation Berliet et des Utilitaires afficheront résolument leur proximité. Fidèle à ses origines, la première présentera un plateau entièrement consacré à l’école automobile lyonnaise. Sept véhicules de quatre marques différentes seront présentés. À côté de Berliet, bien entendu, prendront place des modèles signés Rochet-Schneider, Cottin Desgouttes et Luc Court.

À quelques mètres de ce stand à connotation locale, le plateau des Utilitaires prendra lui aussi l’accent lyonnais. En choisissant de braquer les projecteurs sur les camions du film d’Henri Verneuil « 100 000 dollars au soleil », les organisateurs du salon ont en effet offert une seconde tribune aux véhicules fabriqués dans la banlieue lyonnaise par les usines… Berliet. Trois camions devenus légendaires seront ainsi exposés : un Berliet GBC86X6 Gazelle, un Berliet TLM 10 M2 et enfin un Berliet TBO 15.

Mustang : des soixantenaires entrées dans la légende

Dès leur arrivée à Eurexpo, les visiteurs auront un avant-goût de la richesse exceptionnelle de cette 45e édition d’Époqu’Auto, puisqu’ils découvriront sous le dôme d’Eurexpo une exposition unique consacrée à la mythique marque américaine Mustang. Pour célébrer ses 60 ans, les organisateurs ont d’ailleurs décidé d’habiller l’affiche officielle du salon avec le coupé Fastback immortalisée par le film « Bullitt », avec Steve Mac Queen. Au total, onze voitures, coupés et cabriolets produits entre 1965 et 1977, seront présentées.

Les rendez-vous traditionnels avec les clubs de marque, les marchands et les ventes aux enchères seront bien évidemment au rendez-vous, comme chaque année les clubs de marque seront eux aussi fidèles au rendez-vous d’Époqu’Auto. Terreau indispensable au succès du salon, ils seront près de 200 à dévoiler les voitures qui font rêver leurs membres et les visiteurs.

À côté des constructeurs français, les plus grands noms de l’industrie automobile mondiale seront ainsi présents, pour la plus grande joie des passionnés. Pour cette 45e édition, ce sont plus de 900 exposants français et étrangers marchands et restaurateurs professionnels de voitures et de motos, et aussi des spécialistes en pièces détachées, des artisans, des vendeurs de miniatures, de jouets, de journaux, de vêtements d’époque qui donnent rendez-vous aux visiteurs. Enfin comme tous les ans, les très attendues ventes aux enchères, viendront couronner ce long weekend automobile. Elles se dérouleront le vendredi 8 novembre pour les Yougtimers, le samedi 9 novembre pour les motos et enfin le dimanche 10 novembre pour les voitures.

INFORMATIONS SALON

DATES & HORAIRES

Vendredi 8 novembre : 9h00 / 20h00

Samedi 9 novembre : 9h00 / 19h00

Dimanche 10 novembre : 9h00 / 18h00

LIEU Eurexpo (Lyon – Chassieu)

QUELQUES CHIFFRES

88 000 m2 de surface d’exposition

95 000 visiteurs attendus

1 500 véhicules exposés

200 motos

Plus de 900 exposants

À NE PAS MANQUER

VENTE AUX ENCHÈRES YOUNGTIMERS vendredi 8 novembre à partir de 16h

VENTE AUX ENCHÈRES MOTOS samedi 9 novembre à partir de 14h

VENTE AUX ENCHÈRES AUTOS dimanche 10 novembre à partir de 14h

TARIFS

TARIFS Adultes : 17 € Achat en ligne 15 € jusqu’à l’ouverture du salon

Étudiants : 13 € sur présentation de la carte d’étudiant valable pour l’année 2024/2025

Personne en fauteuil : gratuit et billet à 13 € pour un accompagnant

Visiteurs avec carte d’invalidité : 13 €

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Parking P4 offert pour les véhicules de collection (de plus de 30 ans) et pour les motos

Toutes les informations en cliquant sur ce lien